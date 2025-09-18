Коллекционеры: Дмитрий Разумов, Андрей Бартенев

В марте 2025-го вы, творческое сообщество «МИРА», запустили в Суздале еще один объект будущего музейного хаба, который, кроме уже существующих центра «МИРА» и выставочного пространства «Ларец», будет состоять из музея современного искусства и музея советского визионера Алексея Гастева, изучавшего научную организацию труда. Что это за зверь такой — «Коллайдер»?

Дмитрий Разумов: Наша новая площадка, мультимедийная платформа для цифрового искусства и VR/AR-проектов. Мы бережно и любовно отреставрировали купеческий дом XIX века, а внутрь поместили совершенно нереальный объект — гигантский экран-колодец пяти метров в высоту и двенадцати в ширину. Он был спроектирован в России, а создан в Китае специально для нашего пространства — долго пришлось потрудиться над особенными плавными линиями углов.

Андрей Бартенев: Я ведь заядлый коллажист, и у меня калейдоскопическое сознание: и вот «Коллайдер» — это такой калейдоскоп. На открытии проекта было человек пятьсот — кураторы, музейщики, коллекционеры, пресса, друзья — и кто-то восхищенно прошептал: «Эту бы инсталляцию — да в Дубай!» Простите, и Александровский монастырь тоже туда повезем? Для «Коллайдера» очень важен контекст: вот вы стоите у ворот монастыря, основанного самим Александром Невским, делаете два шага — и попадаете внутрь нашей капсулы, где сейчас демонстрируется абстрактная объемная анимация петербургского художника Максима Свищева. И происходит схлопывание! В Дубае невозможен такой эффект, это будет просто еще одна магазинная побрякушка. Здесь важна красота реки Каменки, ее изгиб, возвышенность ландшафта. Суздаль настолько великолепен и умиротворен, что здесь как будто не предполагается никакого диджитального воздействия — и вдруг раз! — резкий контраст. К нам в «Коллайдер» приходил настоятель монастыря, внимательно все посмотрел. Не знаю, какие выводы он сделал, но критики я не услышал.

Цифровое искусство редко собирают — это сложное медиа: запарно хранить, дорого экспонировать, непросто понять.

Дмитрий Разумов: У нас в «Коллайдере» вообще ничего не нужно понимать. Просто заходишь — и чувствуешь. Пока мы всё технически налаживали и думали над строительными деталями, то провели, скажем так, под воздействием работы Свищева часы. И оттуда вообще не хочется уходить, медитация невероятная. Кстати, эта цифровая инсталляция, «Диджитал ТЕСТО», — результат арт-резиденции Максима в соседнем с Суздалем селе Кидекша, которую мы запустили в 2023 году в реконструированной избе напротив церкви Бориса и Глеба ХII века.

Андрей Бартенев: Кидекша — это просто бе­зумная красота, настоящий портал. Такая бесконечная дуга, горка, которая катится в речку, — совершенно удивительный экран. Воздействие этого места меняет художника, вынимает все самое светлое из его сердца и приносит в материал, понимаете? Вообще, я вам честно скажу: когда мы задумали этот проект, я обратился к звездным мультимедиахудожникам по всему миру, но получил либо ноль ответа, либо был перенаправлен к продюсерам. И тогда я понял, что это отличный знак: нужно думать глобально, а действовать локально — и выбрал Свищева (в коллекции «МИРА» у нас уже была одна из его деревянных крупноформатных скульп­тур) — его видеоабстракции достаточно оптимистичные и созидательные. Моя пояснительная и оправдательная внутренняя стратегия сообщила — он подходит идеально. Единственное, о чем я попросил Максима перед резиденцией: учитывать контекст места. Но я знал, что так и будет, — это магия Суздаля. Когда мы открывали «Ларец», первый проект нашего будущего музейного хаба, то вот эта бревенчатость, дыхание живого дерева избы сразу же вступили во взаимоотношение с современным искусством: мы только повесили работу, как пространство ее всю обсосало, обгрызло, проникло порами и пропитало. И всё — произведение стало частью среды. А она как теплое одеяло — все готова накрыть, принять, пожалеть, полюбить. В Суздале художники очень хорошо себя чувствуют. У нас в резиденции были и поэт «русского бедного» ассамбляжа Алексей Лука (его выставку мы делали в коллаборации с материнской галереей автора Ruarts), и художница Ирина Затуловская — она придумала трогательный и красивый проект вывесок в стиле наивного искусства Пиросмани, которые написала на «найденных объектах»: листах железа, старых досках и обрывках тканей. А Алексей Куклин закончил в Кидекше серию своих абстрактных ритмов, написав два шедевра в духе геометрического поп-арта, — оба они теперь в нашей коллекции «МИРА».