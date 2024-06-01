Как основательница бренда JM Studio Юлия Матвиенко переодела в смокинги весь Петербург и открыла флагманский бутик в «Пассаже»?

Юлия Матвиенко, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Мода», переодела весь Петербург в смокинги JM Studio (этот главный бестселлер марки — база для премьер в Мариинском) и недавно открыла первый бутик в «Пассаже», где раздает эталонный феминный стиль, замешанный на лучших итальянских тканях, идеальной посадке и жизни, богатой на торжества, приемы и важные ужины. Ее точеные жакеты носят Елизавета Боярская, Снежанна Георгиева и Ирина Оганова, но главным амбассадором своего бренда уже девять лет является сама Юлия — фея микса и мэтча.
На Юлии: колье и кольцо MIUZ DIAMONDS, жакет JM STUDIO
Откуда взялся порыв открыть свой бренд? Обычно отвечают так: «Мне не хватило чего-то для собственного гардероба», — но вы-то самый актуально одетый и стилистически выверенный человек в Петербурге. Всегда казалось, что у вас есть совсем всё.
И все же именно так и было. Я, правда, начала шить себе вещи в ателье, потому что мне всегда чего-то не хватало. Часто перешивала дизайнерские вещи, у меня вечный импульс перепридумать, переосмыслить. С детства мечтала делать что-то красивое, посвящала этому целые школьные сочинения. Кроме того, я стала надевать эти вещи из ателье, миксуя их с дизайнерскими, и мне постоянно делали комплименты незнакомые люди, особенно за границей, подходили и спрашивали, что за бренд. И когда это превратилось в рутину, я решила: раз мои вещи вызывают такой отклик, то стоит попробовать шить не только для себя, но и для других.
При этом другие — это не ваше светское окружение, вы оперируете в среднем ценовом сегменте. При этом повседневной одежды в JM Studio нет, это вещи для жизни на выход. Бренд как будто работает в перспективном поле Joyconomy, эта одежда всем своим видом обещает лучшую жизнь: благополучную и насыщенную поводами нарядиться.
Мне хотелось дать возможность девушкам носить элегантные платья, как бы эстетизировать и усовершенствовать их реальность. И чтобы таких девушек было больше. Идея в том, что по средней цене вы получаете платье или жакет из превосходных итальянских шелка, вискозы, тонкой шерсти, модное, с классной комфортной посадкой (можно даже бесплатно подогнать изделие в ателье JM Studio!) — и действительно выходите жить свою лучшую жизнь. Но запрос на повседневную одежду есть, и этим летом впервые за почти десятилетнюю историю бренда вышла капсула вещей из льна: три-четыре платья, пара костюмов, рубашки, шорты.
JM Studio существует около десяти лет: бренд уже делает сам себя? Настроен процесс? Насколько вы вовлечены?
У меня до сих пор стопроцентная вовлеченность во все процессы, мне, конечно, очень хотелось бы часть задач делегировать, но я немножко контрол-фрик. Я вникаю во все: от дизайна до ремонта машинок. Дизайном я вообще занимаюсь единолично. Купила себе блокнотики с силуэтами, в них и рисую. Мы раньше сотрудничали с молодыми дизайнерами, но в итоге у меня ни с кем не совпало видение прекрасного.
А с кем совпадает ваше видение, с какими брендами или дизайнерами?
Если говорить про зарубежные марки, это The Row. Мне близки эта спокойная сдержанность, минимализм, выверенные линии, безупречные ткани. Что-то нравится у Khaite и у Alessandra Rich. Я очень люблю платья.
Юлия сфотографирована в «Арке». Это здание — главный вход в «Лахта Центр». Чтобы попасть в самый северный в мире небоскреб, нужно будет пройти через это многоуровневое пространство со спиралевидной белоснежной рампой.
Феминность — ключевой фрагмент ДНК JM Studio?
Да, и в этом играют роль мои личные, видимо, заводские настройки. Я с удовольствием ношу джинсы и спортивные вещи, но гораздо комфортнее ощущаю себя либо в классическом костюме, либо в платье. Но вопрос не столько в женственности, сколько в элегантности. Когда-то Одри Хепберн сказала, что элегантность — это единственное, что не выходит из моды. JM Studio все-таки про это.
Вы привнесли смокинг в локальный фэшн-обиход: для выходов в Мариинский и Александринский — это база. На то и был расчет?
Смокинг — абсолютный бестселлер JM Studio. Из сезона в сезон мы немного его меняем, играем с линиями и пропорциями, но он всегда солдаут. Будь то оверсайз, маленький приталенный жакет или платье-смокинг с выглядывающим белым шелком, имитирующим сорочку.
Смокинг любят все, а что в JM Studio любите вы? Что носите?
Например, платье «Амели» из летней коллекции — у меня оно в черном цвете — ждет своего важного события. С удовольствием ношу все костюмы. То есть это те вещи, которые не выходят из моды. Это больше про стиль.
Есть соображения, как вещи JM Studio правильно и модно стилизовать?
Очень люблю приглашать для съемок лукбуков и кампейнов стилиста, последние несколько лет работаю с Эльмирой Тулебаевой. У нее получаются интересные, свежие сочетания, мне бы в голову не пришло подобные аксессуары и обувь к моим вещам подобрать. Поэтому лучшая инструкция — наши лукбуки. Правда, они стали меньше — мы сократили количество айтемов в коллекции: было 40, стало 15–20. Это моя реакция на происходящее, на действительность, на кризис потребления.
Ваши вещи продаются в главных местах: ДЛТ, ЦУМ. В «Пассаже» открылся ваш первый бутик. Что дальше?
Магазин в «Пассаже», который становится главной галереей русского дизайна, — это то, что мы только что пережили: ремонт, последние два месяца круглосуточной работы, открытие. Здесь наш флагман, здесь другая степень ответственности перед клиентом. И несмотря на предпринятое сверхусилие, думаю, что к юбилею бренда в 2025 году мы все же осилим открытие бутика JM Studio в Москве.
Могу сходу огласить целый список медийных людей, которые классно носят вашу одежду: Елизавета Боярская, Снежанна Георгиева, Ксения Соловьева. А есть кто-то, кого бы вы мечтали одеть?
Да, это Юлия Снигирь. Летняя коллекция JM Studio про женскую хрупкость, открытость, уязвимость. Отсюда полупрозрачная органза, шелк, шифон. С другой стороны — русалочьи пайетки, приглушенное мерцание. Мне кажется, именно на Юлии это смотрелось бы очень органично.
Вы — фея микса и мэтча, следите за чужим стритстайлом? Скроллите выходы с красных дорожек?
У меня с детства не было никаких фэшн-авторитетов. Тем не менее все выходы Кейт Бланшетт безупречны, как и она сама. На нее можно смотреть дольше, чем на огонь и воду. Или Деми Мур сейчас. Невозможной красоты женщина в правильно подобранных платьях, просто глаз не оторвать. Не мой стиль, слишком секси, но на ее фактуру идеально ложится. И Белла Хадид, конечно — всегда интересно за ней наблюдать.
На Юлии: колье, браслет и кольцо MIUZ DIAMONDS, платье JM STUDIO
Слышу, что вас подкупает чужая безупречность, но ведь у вас и собственной с горочкой. Трудно быть совершенством?
Это обычный перфекционизм, я вынужденно, в силу устройства личности обращаю внимание на те вещи, которые многие люди просто не замечают. И конечно, это мне мешает получать радость, потому что неправильные мелочи и упущенные детали меня сразу расстраивают. Это сложно изменить, но можно направить в какое-то созидательное русло — например, в моду.
Но я сейчас не столько о бренде, сколько о вас. Причем ваше совершенство такое многодельное: скоординировать такое количество аксессуаров, украшений, вещей — вы до восхода солнца сегодня встали?
Я собиралась 10 минут. Проснулась и решила, что беру за основу одну вещь: коричневую замшевую рубашку. И к ней сразу все придумалось. Это, безусловно, насмотренность. Личного стилиста у меня нет.
Это просто ренессанс хэштега #wokeuplikethis! Хорошо, давайте проанализируем вашу насмотренность — и наметим вектор для начинающих! Куда именно вы смотрите?
Я подписана на десятки визуальных тг-каналов. Интерьеры, мода, сет-дизайн. Могу зацепиться за одну вазу, пойти по ссылке и час читать про техники, которые были использованы, про художника. Я довольно много времени на это трачу, но этого требует внутренняя жажда прекрасного. Моя базовая потребность — смотреть на красивое. Такой вид медитации.
Что вы делаете, когда не скроллите, не рисуете в блокноте и не заказываете новые машинки? Есть ли жизнь без моды?
Да, в ней я занимаюсь в ораторском клубе, много читаю и проживаю цитату Де Ниро про то, что с возрастом нам все меньше хочется нравиться окружающим и все больше — себе, но это гораздо труднее.
Фото: Дана Сапарова
Визаж и волосы: Мария Швец
Свет: Владимир Скобелев Skypoint
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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