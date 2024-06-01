Как основательница бренда JM Studio Юлия Матвиенко переодела в смокинги весь Петербург и открыла флагманский бутик в «Пассаже»?

Откуда взялся порыв открыть свой бренд? Обычно отвечают так: «Мне не хватило чего-то для собственного гардероба», — но вы-то самый актуально одетый и стилистически выверенный человек в Петербурге. Всегда казалось, что у вас есть совсем всё.

И все же именно так и было. Я, правда, начала шить себе вещи в ателье, потому что мне всегда чего-то не хватало. Часто перешивала дизайнерские вещи, у меня вечный импульс перепридумать, переосмыслить. С детства мечтала делать что-то красивое, посвящала этому целые школьные сочинения. Кроме того, я стала надевать эти вещи из ателье, миксуя их с дизайнерскими, и мне постоянно делали комплименты незнакомые люди, особенно за границей, подходили и спрашивали, что за бренд. И когда это превратилось в рутину, я решила: раз мои вещи вызывают такой отклик, то стоит попробовать шить не только для себя, но и для других.

При этом другие — это не ваше светское окружение, вы оперируете в среднем ценовом сегменте. При этом повседневной одежды в JM Studio нет, это вещи для жизни на выход. Бренд как будто работает в перспективном поле Joyconomy, эта одежда всем своим видом обещает лучшую жизнь: благополучную и насыщенную поводами нарядиться.

Мне хотелось дать возможность девушкам носить элегантные платья, как бы эстетизировать и усовершенствовать их реальность. И чтобы таких девушек было больше. Идея в том, что по средней цене вы получаете платье или жакет из превосходных итальянских шелка, вискозы, тонкой шерсти, модное, с классной комфортной посадкой (можно даже бесплатно подогнать изделие в ателье JM Studio!) — и действительно выходите жить свою лучшую жизнь. Но запрос на повседневную одежду есть, и этим летом впервые за почти десятилетнюю историю бренда вышла капсула вещей из льна: три-четыре платья, пара костюмов, рубашки, шорты.

JM Studio существует около десяти лет: бренд уже делает сам себя? Настроен процесс? Насколько вы вовлечены?

У меня до сих пор стопроцентная вовлеченность во все процессы, мне, конечно, очень хотелось бы часть задач делегировать, но я немножко контрол-фрик. Я вникаю во все: от дизайна до ремонта машинок. Дизайном я вообще занимаюсь единолично. Купила себе блокнотики с силуэтами, в них и рисую. Мы раньше сотрудничали с молодыми дизайнерами, но в итоге у меня ни с кем не совпало видение прекрасного.

А с кем совпадает ваше видение, с какими брендами или дизайнерами?

Если говорить про зарубежные марки, это The Row. Мне близки эта спокойная сдержанность, минимализм, выверенные линии, безупречные ткани. Что-то нравится у Khaite и у Alessandra Rich. Я очень люблю платья.