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Как биофизик и пионер вог-культуры в России Александра Степанова переодела в литые корсеты Amplituda Лену Перминову, Джулию Фокс и Шакиру?

Потомственный биофизик (с магистерским дипломом Политеха!) и худрук вог-дома House of Bonchinche Александра Степанова с ноги зашла в фэшн-индустрию: сначала ее литые кутюрные корсеты Amplituda (Маккуин встречает Мюглера!) покорили жюри нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2017, а следом прижились в сценических гардеробах Граймс, Sevdaliza, Джулии Фокс и Шакиры. Поговорили с Александрой о хамелеонах, костюмах Эйко Исиоки и суперсиле строймаркетов.

Александра Степанова на премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024
Собака.ru

Александра Степанова на премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024

Саша, нам нужен туториал, как совмещать субличности кутюрье, вогера и ученого!

Моя мама научила меня шить в 6-7 классе — я смотрела Fashion TV и очень хотела стать дизайнером. Потом поступила на биофизика в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, где мне уже было не до моды, — хотя даже тогда я сшила себе платье-копию Alexander McQueen.

В танцы меня занесло на последнем курсе университета. Сначала повторяла движения из видео и ездила на мастер-классы, а через год попала на проект MTV «Звезда танцпола». Потом мы с несколькими танцовщиками с подачи американского хореографа Бенни Ниндзя создали первый русский Vogue-дом House of Bonchinche. А вог — не просто стиль танца, а целая костюмированная история: у меня скопилось приличное количество костюмов и аксессуаров, которые я делала для выступлений, и на одном из балов я решила представить это все в виде коллекции. И понеслось!

Литые корсеты и «мокрые» платья Amplituda — это восхитительный сценический микс Alexander McQueen, Schiaparelli и Mulger! А какие еще фэшн-референсы можно найти на твоем мудборде?

Александр Маккуин — мой любимый дизайнер, его кутюр вроде Highland Rape, Plato's Atlantis, Dante и Voss сформировали меня как дизайнера. Еще на меня оказали колоссальное влияние работы японской художницы по костюмам Эйко Исиоки, особенно из фильма «Клетка». 

Sevdaliza в корсете Amplituda

Sevdaliza в корсете Amplituda

Джулия Фокс в корсете Amplituda

Джулия Фокс в корсете Amplituda

Граймс в корсете Amplituda

Граймс в корсете Amplituda

Шакира в корсете Amplituda

Шакира в корсете Amplituda

Лена Перминова в корсете Amplituda
Архив Amplituda

Лена Перминова в корсете Amplituda

Что тебе дала победа в конкурсе «Новые имена в моде»?

Я поняла, что не просто ремесленник, который делает какие-то украшения и костюмы для выступлений, — а действительно могу называть себя артистом и дизайнером. Ведь все-таки я часто ощущаю неуверенность в своих силах: у меня нет профильного образования, шитье — не моя сильная сторона, поэтому суперсила коллекций Amplituda — сложные материалы, нежели крой. 

НИМ дал мне огромный буст в мире моды и шоу-бизнеса: появились первые контакты со стилистами и первые публикации в журналах. Например, меня заметили организаторы московской выставки re:Store «Она. Образы искусственного интеллекта» — они увидели мою маску и сделали из нее 3D-инсталляцию, которую затем показали в Центральном доме художника в Москве. 

Монтажная склейка — и твои корсеты полюбили Лена Перминова, Граймс и Джулия Фокс. Какими кейсами успешного успеха больше всего гордишься? 

Из самого значимого — выступление певицы Sevdaliza в моем корсете на туре Мадонны (особенно тот момент, когда они вместе судят на сцене вог)! Это очень символично, ведь именно я запустила вог-культуру в России, а затем благодаря танцам начала придумывать сложносочиненные наряды — в итоге фэшн-круг замкнулся. 

Еще, конечно, работа с Шакирой: я сделала костюмы ее танцорам на финал Кубка Америки и тогда же готовила корсет для певицы на обложку GQ.

Сейчас появилось много мини-брендов, которые копируют мои работы без каких-либо изменений. Раньше было больно до слез — мне казалось, что простота копирования обесцениввает мою работу. С другой стороны, раньше я пыталась скопировать Маккуина, а теперь люди повторяют не Schiaparelli или Mugler, а именно мои корсеты!

Елизавета Боярская в корсете Amplituda для Собака.ru
Собака.ru

Елизавета Боярская в корсете Amplituda для Собака.ru

Любовь Аксенова в корсете Amplituda для Собака.ru
Собака.ru

Любовь Аксенова в корсете Amplituda для Собака.ru

Ксения Раппопорт в корсете Amplituda для Собака.ru
Собака.ru

Ксения Раппопорт в корсете Amplituda для Собака.ru

Лучшая коллекция Amplituda?

Одна из любимых — «Адам и Ева» 2018 года. 

Топ-3 мастхэва Amplituda?

Новое Wet Dress, пластиковая сумочка и корсет из кожи.

В Amplituda ты делаешь ставку на материалы вместо сложного кроя — где найти бесценные фактуры?

Я даже проходила курс метода наколки, но все равно не полюбила шитье — мне гораздо интереснее работать с пластиками, резиной и со смолами. Я все время тестирую новые материалы: например, сейчас на подходе корсеты из резины цвета хамелеон. Лучшие фактуры чаще всего нахожу в строймаркетах — там я просто отрываюсь, могу часами по ним гулять. Естественно, каждое изделие тестирую во избежание аллергии и неочевидной реакции кожи.

Корсет из кожи Amplituda
Архив Amplituda

Корсет из кожи Amplituda

Wet Dress Amplituda
Архив Amplituda

Wet Dress Amplituda

Корсет Amplituda из резины цвета хамелеон
Архив Amplituda

Корсет Amplituda из резины цвета хамелеон

Планы Amplituda на 2025 год? 

Планируем несколько коллабораций (пока секрет) и активно выходим в российские концепт-сторы — сейчас наши корсеты и мокрые платья можно найти в Concept Market.

Артисты сцены — моя основная целевая аудитория, так что новая цель и большая фэшн-мечта — создание костюмов для голливудского кино, чтобы потом сидеть в кинотеатре и наслаждаться (смеется).

Главные тренды модной индустрии?

Дизайнеры все чаще задумываются об этичности и экологии. Меня очень привлекает концепция апсайкла: рука не поднимается выбросить старенькие корсеты, которые лежат в большой-большой коробке, так что я начала их переделывать. Более того, время от времени специально работаю со старыми корсетами — очищаю их и использую как основу, а затем накладываю сверху ткань или кожу.

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Теги:
Новые имена в моде - 2025
Люди:
Саша Амплитуда

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