Как биофизик и пионер вог-культуры в России Александра Степанова переодела в литые корсеты Amplituda Лену Перминову, Джулию Фокс и Шакиру?

Потомственный биофизик (с магистерским дипломом Политеха!) и худрук вог-дома House of Bonchinche Александра Степанова с ноги зашла в фэшн-индустрию: сначала ее литые кутюрные корсеты Amplituda (Маккуин встречает Мюглера!) покорили жюри нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2017, а следом прижились в сценических гардеробах Граймс, Sevdaliza, Джулии Фокс и Шакиры. Поговорили с Александрой о хамелеонах, костюмах Эйко Исиоки и суперсиле строймаркетов.
Александра Степанова на премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024
Саша, нам нужен туториал, как совмещать субличности кутюрье, вогера и ученого!
Моя мама научила меня шить в 6-7 классе — я смотрела Fashion TV и очень хотела стать дизайнером. Потом поступила на биофизика в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, где мне уже было не до моды, — хотя даже тогда я сшила себе платье-копию Alexander McQueen.
В танцы меня занесло на последнем курсе университета. Сначала повторяла движения из видео и ездила на мастер-классы, а через год попала на проект MTV «Звезда танцпола». Потом мы с несколькими танцовщиками с подачи американского хореографа Бенни Ниндзя создали первый русский Vogue-дом House of Bonchinche. А вог — не просто стиль танца, а целая костюмированная история: у меня скопилось приличное количество костюмов и аксессуаров, которые я делала для выступлений, и на одном из балов я решила представить это все в виде коллекции. И понеслось!
Литые корсеты и «мокрые» платья Amplituda — это восхитительный сценический микс Alexander McQueen, Schiaparelli и Mulger! А какие еще фэшн-референсы можно найти на твоем мудборде?
Александр Маккуин — мой любимый дизайнер, его кутюр вроде Highland Rape, Plato's Atlantis, Dante и Voss сформировали меня как дизайнера. Еще на меня оказали колоссальное влияние работы японской художницы по костюмам Эйко Исиоки, особенно из фильма «Клетка».
Что тебе дала победа в конкурсе «Новые имена в моде»?
Я поняла, что не просто ремесленник, который делает какие-то украшения и костюмы для выступлений, — а действительно могу называть себя артистом и дизайнером. Ведь все-таки я часто ощущаю неуверенность в своих силах: у меня нет профильного образования, шитье — не моя сильная сторона, поэтому суперсила коллекций Amplituda — сложные материалы, нежели крой.
НИМ дал мне огромный буст в мире моды и шоу-бизнеса: появились первые контакты со стилистами и первые публикации в журналах. Например, меня заметили организаторы московской выставки re:Store «Она. Образы искусственного интеллекта» — они увидели мою маску и сделали из нее 3D-инсталляцию, которую затем показали в Центральном доме художника в Москве.
Монтажная склейка — и твои корсеты полюбили Лена Перминова, Граймс и Джулия Фокс. Какими кейсами успешного успеха больше всего гордишься?
Из самого значимого — выступление певицы Sevdaliza в моем корсете на туре Мадонны (особенно тот момент, когда они вместе судят на сцене вог)! Это очень символично, ведь именно я запустила вог-культуру в России, а затем благодаря танцам начала придумывать сложносочиненные наряды — в итоге фэшн-круг замкнулся.
Еще, конечно, работа с Шакирой: я сделала костюмы ее танцорам на финал Кубка Америки и тогда же готовила корсет для певицы на обложку GQ.
Сейчас появилось много мини-брендов, которые копируют мои работы без каких-либо изменений. Раньше было больно до слез — мне казалось, что простота копирования обесцениввает мою работу. С другой стороны, раньше я пыталась скопировать Маккуина, а теперь люди повторяют не Schiaparelli или Mugler, а именно мои корсеты!
Лучшая коллекция Amplituda?
Одна из любимых — «Адам и Ева» 2018 года.
Топ-3 мастхэва Amplituda?
Новое Wet Dress, пластиковая сумочка и корсет из кожи.
В Amplituda ты делаешь ставку на материалы вместо сложного кроя — где найти бесценные фактуры?
Я даже проходила курс метода наколки, но все равно не полюбила шитье — мне гораздо интереснее работать с пластиками, резиной и со смолами. Я все время тестирую новые материалы: например, сейчас на подходе корсеты из резины цвета хамелеон. Лучшие фактуры чаще всего нахожу в строймаркетах — там я просто отрываюсь, могу часами по ним гулять. Естественно, каждое изделие тестирую во избежание аллергии и неочевидной реакции кожи.
Планы Amplituda на 2025 год?
Планируем несколько коллабораций (пока секрет) и активно выходим в российские концепт-сторы — сейчас наши корсеты и мокрые платья можно найти в Concept Market.
Артисты сцены — моя основная целевая аудитория, так что новая цель и большая фэшн-мечта — создание костюмов для голливудского кино, чтобы потом сидеть в кинотеатре и наслаждаться (смеется).
Главные тренды модной индустрии?
Дизайнеры все чаще задумываются об этичности и экологии. Меня очень привлекает концепция апсайкла: рука не поднимается выбросить старенькие корсеты, которые лежат в большой-большой коробке, так что я начала их переделывать. Более того, время от времени специально работаю со старыми корсетами — очищаю их и использую как основу, а затем накладываю сверху ткань или кожу.
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