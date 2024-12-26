Как биофизик и пионер вог-культуры в России Александра Степанова переодела в литые корсеты Amplituda Лену Перминову, Джулию Фокс и Шакиру?

Саша, нам нужен туториал, как совмещать субличности кутюрье, вогера и ученого!

Моя мама научила меня шить в 6-7 классе — я смотрела Fashion TV и очень хотела стать дизайнером. Потом поступила на биофизика в Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, где мне уже было не до моды, — хотя даже тогда я сшила себе платье-копию Alexander McQueen.

В танцы меня занесло на последнем курсе университета. Сначала повторяла движения из видео и ездила на мастер-классы, а через год попала на проект MTV «Звезда танцпола». Потом мы с несколькими танцовщиками с подачи американского хореографа Бенни Ниндзя создали первый русский Vogue-дом House of Bonchinche. А вог — не просто стиль танца, а целая костюмированная история: у меня скопилось приличное количество костюмов и аксессуаров, которые я делала для выступлений, и на одном из балов я решила представить это все в виде коллекции. И понеслось!

Литые корсеты и «мокрые» платья Amplituda — это восхитительный сценический микс Alexander McQueen, Schiaparelli и Mulger! А какие еще фэшн-референсы можно найти на твоем мудборде?

Александр Маккуин — мой любимый дизайнер, его кутюр вроде Highland Rape, Plato's Atlantis, Dante и Voss сформировали меня как дизайнера. Еще на меня оказали колоссальное влияние работы японской художницы по костюмам Эйко Исиоки, особенно из фильма «Клетка».