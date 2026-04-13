Как галерист Maison 25 Евгения Сероусова превратила интерьер на Английской набережной в лиминальный храм лайт-арта и пинакотеку совриска (Ай Вэйвэй в ванной!)

White cube для галереи — понятный выбор, а не слишком ли это минималистично для жизни?

Да, white cube — почти стерильный жанр, но я сознательно пошла на этот минимализм, чтобы решить сразу две задачи. Первая — показать коллекционерам, что искусство можно интегрировать в жизнь не крикливо, а с настоящей архитектурной базой. Вторая — создать холст, который не надоест. А чтобы он не был скучным, я придумала главную магию этого пространства: свет. Вдохновлялась инсталляциями Джеймса Таррелла — знаете, где свет перестает быть просто подсветкой, а становится объемом, цветом, почти физическим ощущением. У нас ведь город серый, особенно зимой, и я хотела, чтобы в квартире можно было менять не только освещение, но и свое психоэмоциональное состояние одним нажатием в смартсистеме. Для этого мы сделали подсветку сверху и снизу, но это не просто светодиодные ленты, а сложнейшая инженерная конструкция. Чтобы добиться того самого эффекта дисперсии — как в капеллах или художественных инсталляциях — мы отступили от стен ровно 10 сантиметров и установили ленты под углом 45 градусов. Световик (он же маг), который это монтировал, сказал, что за всю практику не встречал такого объема и такой сложности в жилом интерьере. Для него это был почти арт-объект. В итоге я могу управлять всем: тоном, градиентом, интенсивностью, оттенком — создавать и теплую камерную атмосферу для ужинов, и холодный галерейный white cube для выставок. А еще есть профессиональный направляющий свет, чтобы в любой момент устроить презентацию, как в настоящем музее. Так что минимализм здесь — это не про пустоту, а про чистый лист, на котором свет пишет цветом.