Вика Салават — Александру Рогову: «Я готова стать Рианной с тремя младенцами!»

Стилист и готическая мадонна Вика Салават с пропиской в Петербурге — фэшн-Рианна нашего сердца! Лауреатка премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода» пересобрала русский народный гардероб в дарк-авангард Rick Owens и Enfants Riches Déprimés (еще до того, как это стало мейнстримом!), стала ролевой моделью зумеров и альфачей (собирает полные залы фанатов в НИУ ВШЭ!) и запустила в стратосферу карьеры новейших дизайн-визионеров (крылатое платье Ильи Мигмуна с обложки Салават для Собака.ru задьюпила Cardi B)! Параллельно Вика стала матерью дочери Авроры: в декрете не только нянчит мини-Уэнсдэй в мрачной колыбельке, но и вовсю замышляет покорить мировую индустрию моды. Чуем, съемка Салават с Мэрилином Мэнсоном — это только начало!
На Вике: топ PLANTA ROSA, юбка WALK OF SHAME, перчатки VIVA VOX
По просьбе отдела моды Собака.ru патриарх русского стайлинга и легенда мейковер-шоу Александр Рогов пригласил Вику на викторианскую прогулку по Литераторским мосткам: вместе разложили русский фэшн на пентакли и старшие арканы, респектнули Уделке и вынесли модный приговор Леди Гаге и Кэролин Бессетт-Кеннеди.
Я готова стать Рианной
Вика, давай поговорим о твоем материнстве — как ты себя чувствуешь и как изменилась твоя жизнь с появлением ребенка?
Саша, честно, я никогда не думала, что дети — это так классно. Ни в коем случае не хочу никому ничего навязывать, но с рождением Авроры я готова стать Рианной с тремя младенцами. В 30+ лет обрела любовь и новые смыслы. Понятно, что я стала менее спонтанной, больше не могу сорваться на Камчатку, но пока у меня получается совмещать материнство с работой и собственной жизнью. Осенью 2025 года из декрета я стилизовала шоу YuliaWave: первые два месяца после рождения ребенка можно с ума сойти от этого дня сурка с титькой, поэтому онлайн-работа спасла. А этой весной мы с мужем ездили в Америку, я оставляла Аврору со своими родителями, им кайф, нам передых.
На Вике: костюм HODAKOVA
Ждать ли нам ваши фэмили-луки с Авророй? Планируешь ли ты показывать нарядные образы дочки?
Вместе с фотографом Славой Порожным готовлю большую съемку с Авророй. Вообще, боюсь неадекватов. Если к гадостям в свой адрес я морально готова, то про дочку не готова слушать. Еще у меня много молодой аудитории — если стану супермамашей, молодежи это супернеактуально будет. В итоге я пытаюсь лавировать и время от времени публикую фэшн-луки дочери: в платье петербургского бренда Neegoosh в стиле Dilara Findikoglu, мерч-футболке Nirvana и кедах Rick Owens.
Ты всегда была адептом дарк-фэшна — популяризовала авангард Rick Owens до того, как это стало мейнстримом. Не бесит, что сейчас ты делишь любовь к особенной моде с поп-звездами и людьми, которые просто хайпуют на готике?
Я уже три сезона не покупаю Rick Owens, но все равно ассоциируюсь с ним. Мне даже захотелось добавить цвет в гардероб, чтобы как-то отпочковаться от Рика. Например, я купила красную футболку из новой коллекции Versace Дарио Витале: надела один раз, но не так круто себя ощущаю, как в черном.
Мне не нравится цвет на себе — больше всего люблю готическую сексуальность, в черной коже я просто самая величайшая. Никуда мне, видимо, от этого не деться. Я из своей коллекции Rick Owens почти ничего не распродаю: мои куртки стоят нереальных денег, за столько же никогда в жизни не продам — сумасшедших нет. Да и хайп отгремел, значит, скоро снова буду носить.
Пока ты на паузе с Rick Owens, какой у тебя бренд-фаворит, от которого ноженьки прямо чуть-чуть трястись начинают?
Вот у меня ноженьки трясутся от Enfants Riches Déprimés.
А в чем фишка ERD? Как по мне, его основатель Анри Леви просто делает одежду как из секонд-хенда, но за дикие деньги.
Так и есть! Enfants Riches Déprimés точно попал в мой фэшн-код — я обожаю старую одежду из секондов: особенно мерчовые футболки и лучшие в мире винтажные 501-е Levi's из сухого денима, которые ношу от 30-го до 36-го размера в зависимости от фита. В Казани у моих родителей был секонд-хенд, я там выросла, и многие мои вещи были оттуда. Не какой-то ширпотреб китайский, а прямо классный шмот: джинсы, майки, диснеевские свитшоты. Например, я тогда с ума сходила по «Королю Льву» и носила мерч с Симбой. Но убитый винтаж уже не соответствует моему статусу топ-стилиста, поэтому покупаю трэш Enfants Riches Déprimés за отлетевший ценник.
На Вике: топ PLANTA ROSA, перчатки VIVA VOX
Получается, ты покупаешь не просто вещи Enfants Riches Déprimés, а членский билет в закрытый фэшн-клуб фанатов бренда?
Да, мне нравится, что все это стоит бешеных денег, а я могу быть причастной к тусовке ERD. Начинаю покупать и не могу остановиться, у меня нет стоп-слова от бездумного шопинга.
Мне тоже нужно стоп-слово — я прикипаю к бренду, в последнее время это Prada, начинаю покупать вещи и не могу остановиться.
Вот порой думаю: я ведь не живу в стометровой квартире — почему тогда трачу столько денег на пальто, когда по уму могу вложиться в недвижимость? Я вообще в себе?
Вика Салават в birdcore-платье Ильи Мигмуна на культовой обложке Собака.ru, июль 2025-го. Фото: Соня Сивкова
Предполагаю, мы с тобой так закрываем гештальты: мне всегда нравились вещи, но я из обычной семьи и в детстве не мог покупать все, что хочу. Максимум родители раз в четверть могли подарить фланелевую рубашку за хорошие оценки.
Согласна! У меня есть яркое воспоминание: при Демне бомберы и плащи Vetements стоили по 300 тысяч — мне дико нравились, а я работала инженером с зарплатой 25 тысяч рублей.
Очень дорого было, да.
Я думала: жесть, откуда вообще может быть на шмотку столько денег! У моей подруги был богатый парень, он подарил ей ботфорты Vetements, которые я все время просила пофоткаться. Я тогда почти ничего не могла себе позволить: фоткалась для соцсетей в чужих вещах, искала похожие на Balenciaga вещи на Уделке, сама переделывала силуэты — удлиняла носы обуви, делала плечи, как у оригиналов, фейстюнила пропорции и заужала талию.
Как ты относишься к тому, что люди носят подделки? Пока ты покупаешь себе футболку Enfants Riches Déprimés, кто-то купил ровно такой же фейк и входит в закрытый клуб, не заплатив членского взноса.
Не осуждаю, особенно когда шестнадцатилетки носят дьюпы ERD, потому что в бренде вышел рэпер Kai Angel. Ну, откуда у ребят 150 тысяч рублей на футболку? Ясен-красен, нет у них денег. Еще можно повторять эстетику. Я в ателье сшила платье, как у Демны в прощальной кутюрной коллекции Balenciaga. Меня подписчики спрашивают: а не стремно ли это? Не знаю, мне не стремно, я умираю и до трясучки хочу такое же. 40 тысяч евро на покупку оригинала у меня нет, поэтому честно говорю: шью.
Я все никак не пойму зумеров и альфачей, которых ты упомянула: как ты думаешь, почему они так полюбили Y2K-эстетику?
Да, сейчас в моду вернулась секси-эстетика, которая присуща нулевым: узкие джинсы на низкой посадке, кроп-топы, стразы и блестки. Все циклично, за последнее десятилетие все устали от мешков оверсайзных, поэтому секс опять в моде, sex sells, а самый классный гардероб — стройное спортивное тело. Я после родов ходила как пузырь и очень хотела похудеть и обтянуться.
А помнишь, пару лет назад все вдруг стали скромными и переоделись в old money, все такое элегантное, закрытое и сдержанное. Как думаешь, что в итоге победит: Y2K-эстетика сериала «Эйфория» или «Американская история любви» про икону тихой роскоши Кэролин Бессетт и господина младшего Кеннеди?
«Эйфория», конечно. Но я еще не смотрела третий сезон.
Посмотри, я рекомендую, тебе понравится.
Кстати, вот что изменилось в жизни с ребенком, так это нереально ничего смотреть. Ребенок пялится в телевизор и залипает на то, что ему не надо видеть.
«Американскую историю любви» вы еще можете включить с Авророй, а «Эйфорию» вам с мужем точно надо смотреть самим.
Да, я видела отрывок в рилсе, где Кэсси играет в собачку для OnlyFans.
Это еще самое милое, что в этом сериале есть!
Мне так нравятся шмотки, что у меня глаза крутятся вокруг своих орбит
На Вике: жакет VALENTINO (TSUM.RU)
Вика, давай поговорим про нашу профессию стилиста. Хочу поделиться наблюдением, что я, ты и многие успешные стилисты настолько хорошо имитируют легкость работы, что кажется: стайлинг — это профессия-праздник. А на самом деле это очень тяжелый труд.
Тяжелый, но для меня все равно праздник, я кайфую каждый день. Как говорит мой папа, все познается в сравнении. Я работала инженером на ужасно нелюбимой работе, поэтому даже в сложной профессии стилиста счастлива обитать в классном творческом комьюнити. Но в стайлинг нужно идти, только если ты без него дышать не можешь. А новичкам часто кажется, что на раз-два придут слава и деньги. Это не так, за успехом стоят годы изнурительной работы. До сих пор все делаю сама — собираю луки и гиды, разбираю гардеробы, не могу ничего делегировать — иначе в работе нет души.
Вика, я на твоей волне: для мейковеров сам хожу по магазинам и контролирую все до последней пары туфель. Не могу допустить ситуацию, что в кадре я одеваю человека, а на деле вижу вещи в первый раз. Про успех тоже соглашусь: занимаюсь блогингом и стайлингом с 2008 года, и только спустя 10 лет этого сложного пути ко мне пришли деньги и слава.
Абсолютно, я последние 15 лет все свободное и несвободное время делаю съемки: засыпаю и думаю, как одеться, что выложить у себя в соцсетях.
А какая сфера твоей жизни для тебя важнее: стилист или инфлюенсер?
Я считаю себя стилистом, это моя профессия. Инфлюенсером быть классно, но вдруг завтра не будет интернета, а специалистом с хорошими руками я все равно останусь — люди всегда хотят красиво одеваться, им нужна помощь. И скажу честно: я развивала блог, чтобы бренды давали одежду для съемок. Причем у меня есть такое какое-то неадекватное желание обладать вещью, я прямо завожусь. А ты?
Я тоже! Но, к сожалению, в последнее время меньше радуюсь вещам — из-за дистанционных покупок через консьержей. Недополучаю дофамин внутри магазина, где можно все трогать и примерять, кайфуя в моменте. У тебя нет такого?
Не знаю, мне в любом случае так нравятся шмотки, что у меня глаза крутятся вокруг своих орбит. Не представляю, как можно работать со шмотками и не хотеть их, бывает же!
Все устали от мешков оверсайзных, поэтому секс опять в моде
А какой коллекционный кутюрный наряд ты бы надела на Met Gala?
Если дресс-код «Мода — это искусство», как в 2026 году, то я бы выбрала платье Schiaparelli или Maison Margiela, очень красивый новый кутюр. Плюс на прошедшем Met Gala мне понравились топ и юбка Alexander Wang Ирочки Шейк, образ Dilara Findikoglu актрисы Луизы Джейкобсон и корсет Whitaker Malem Кимусика, особенно в съемке Нади Ли Коэн. Если бы я пошла на Met Gala с условием одеться от русского бренда, то выбрала что-то от Ushatava или нового классного дизайн-авангардиста Димы Шипулина, он мастер гротескных корсажей и корсетов, которые вместе со мной полюбили Юлия Снигирь, Ольга Карпуть и Тетя Мотя. Ну и, конечно, еще в моем списке фаворитов — студент Школы дизайна НИУ ВШЭ и наш русский Маккуин Илья Мигмун, который одевает Cardi B и Rosalia в крылатые white-tie-платья, он вообще гений.
Лиза Останина в платье Романа Зимогорского для португальского Vogue. Фото: Абдулла Артуев. Стиль: Вика Салават
Вика Салават в овечьем коконе, придуманном Ильей Архангельским вместе с Кристиной Таши. Фото: Камилла Ханапова
Вика Салават в платье Романа Зимогорского для каверстори Собака.ru. Июль 2025-ого. Фото: Соня Сивкова
Вика Салават в топе-бабочке и юбке из латекса, придуманных Ильей Архангельским вместе с Кристиной Таши. Фото: Соня Сивкова
Вика Салават в корсаже Димы Шипулина. Фото: Соня Сивкова
Почему сейчас выстрелили студенты модных школ? Катя IOWA, Клава Кока и многие другие поп-звезды появляются в творениях наших маленьких брендов, которых еще даже не существует — одна-две коллекции максимум. Больше нечего носить, а они за три копейки могут сшить классное платье?
Мигмун уже ценники заряжает как у кутюра! Ребята шьют быстро, классно, по-новому, их время пришло. Все подустали от однотипных вещей, в которых выйдут еще 20 женщин. Помимо студенческого авангарда, стилисты звезд обратили внимание и на винтаж: от Лоу Роуча, который на премьеру «Дюны» выбрал для Зендеи архивный костюм Mugler из коллекции осень-зима 1995 года, до нашей Ксюши Смо, переодевшей Ксюшу Шипилову в платье-бабочку Roberto Cavalli 2007 года.
Представим: тебе прямо сейчас звонят и предлагают одеть Леди Гагу на Met Gala. Ты бы хотела такой челлендж, не испугалась?
Испугалась, конечно, но я всегда иду туда, где мне страшно. Гаге подходит Dilara Findikoglu, Matières Fécales и архивный Alexander McQueen, а я бы ей предложила Мигмуна. Кстати, когда я выкладываю работы наших молодых дизайнеров, им потом всем пишут зарубежные стилисты. К Мигмуну пришла команда Cardi B и попросила повторить наше платье с обложки Собака.ru, а к Диме Шипулину обратилась стилистка Чаппелл Рон Дженезис Уэбб и запросила на «Грэмми» его огромный гротескный наряд, в котором Ксюша Чилингарова фоткалась. К сожалению, Чаппелл Рон слилась, когда нужно было оплатить доставку. Я в шоке — это ведь максимум 1000 долларов.
На Вике: туфли SAINT LAURENT (TSUM.RU)
А у тебя самой есть грандиозные планы? Открою секрет: если человек мне рассказывает о своей идее, она обязательно реализуется.
Если честно, мне очень хочется поработать на зарубежных проектах в Париже или Нью-Йорке. Я стараюсь развиваться в этом направлении: стилизовала онлайн съемку для Мэрилина Мэнсона, еще делала проект для московского пространства Carol Christian Poell. Это такой редкий артизанальный бренд для суперчернушников, но кто разбирается, все пищат. Мой муж Саша по Нью- Йорку ходил в их ботинках, продавцы такие: «Можно потрогать ботинки? Ой, где ты их взял? Железные носы!» В мире всего три монобутика Carol Christian Poell — один из них на Трубной в Москве: суперзакрытый магазин, туда только по записи можно прийти. Владелец московского пространства предложил с моей помощью подраскрыть его существование в России — и мы заколлабились, команда в Милане в восторге от наших фоторабот. Мне приятно, потому что даже в интернете не найдешь съемок с Carol Christian Poell.
На Вике: жакет, перчатки VALENTINO (TSUM.RU)
У меня последний вопрос, но самый трогательный: что бы ты сказала Вике-инженеру, когда она в отчаянии понимала, что занимается не тем, чем хочет? Мне кажется, в итоге мы с тобой находимся в точках, о которых когда-то даже не мечтали.
Я хочу сказать, чтобы Вика-инженер не останавливалась — нужно идти туда, где страшно. Это даст большое развитие и плоды в будущем. Я продолжаю в том же духе. А еще каждому человеку важно знать, что в него верят — мои родители и муж Саша всегда поддерживают меня. Папа говорит: «Конечно, я вначале думал, ты какой-то хренью занимаешься, но тебе не говорил. А в итоге ты молодец».
Фото: Ирина Аникина
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Стиль: Валерия Никольская
Визаж: Катя Kattercy
Волосы: Дмитрий Абрамович
Ассистенты стилиста: Анастасия Мацевич, Элеонора Кудрявцева, Дарья Бандурина
Ассистент фотографа: Александра Мамаева
ИИ-артист: Анастасия Афонина
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