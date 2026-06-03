Вика Салават — Александру Рогову: «Я готова стать Рианной с тремя младенцами!»

Ты всегда была адептом дарк-фэшна — популяризовала авангард Rick Owens до того, как это стало мейнстримом. Не бесит, что сейчас ты делишь любовь к особенной моде с поп-звездами и людьми, которые просто хайпуют на готике?

Я уже три сезона не покупаю Rick Owens, но все равно ассоциируюсь с ним. Мне даже захотелось добавить цвет в гардероб, чтобы как-то отпочковаться от Рика. Например, я купила красную футболку из новой коллекции Versace Дарио Витале: надела один раз, но не так круто себя ощущаю, как в черном.

Мне не нравится цвет на себе — больше всего люблю готическую сексуальность, в черной коже я просто самая величайшая. Никуда мне, видимо, от этого не деться. Я из своей коллекции Rick Owens почти ничего не распродаю: мои куртки стоят нереальных денег, за столько же никогда в жизни не продам — сумасшедших нет. Да и хайп отгремел, значит, скоро снова буду носить.

Пока ты на паузе с Rick Owens, какой у тебя бренд-фаворит, от которого ноженьки прямо чуть-чуть трястись начинают?

Вот у меня ноженьки трясутся от Enfants Riches Déprimés.

А в чем фишка ERD? Как по мне, его основатель Анри Леви просто делает одежду как из секонд-хенда, но за дикие деньги.

Так и есть! Enfants Riches Déprimés точно попал в мой фэшн-код — я обожаю старую одежду из секондов: особенно мерчовые футболки и лучшие в мире винтажные 501-е Levi's из сухого денима, которые ношу от 30-го до 36-го размера в зависимости от фита. В Казани у моих родителей был секонд-хенд, я там выросла, и многие мои вещи были оттуда. Не какой-то ширпотреб китайский, а прямо классный шмот: джинсы, майки, диснеевские свитшоты. Например, я тогда с ума сходила по «Королю Льву» и носила мерч с Симбой. Но убитый винтаж уже не соответствует моему статусу топ-стилиста, поэтому покупаю трэш Enfants Riches Déprimés за отлетевший ценник.