Как дизайнер Янис Чамалиди объединил в интерьере помпейские росписи, исторический неоклассицизм и сумрачный совриск?

Я редко вижу, чтобы интерьер дома так отражал личность владельца, как твой. Будем честны, чаще всего даже дико дорогие проекты похожи на номера пятизве­здочных отелей. А тут сразу понятно: мы в гостях у Чамалиди. Только не говори, что ты все делал сам.

Конечно же, у меня были профессиональные строители. И не только строители: например, потолок мне расписывала художница и сотрудница декораторского цеха Мариинского театра Екатерина Грибанова. Когда мы стали отмывать лепнину — все ее элементы, как и мраморный камин, находятся под охраной КГИОПа, — то вдруг увидели оливковый и пудрово-розовый оттенки.

Мое любимое сочетание.

Да! Я цвет воспринимаю элементами, пятнами. И мы решили усилить эффект, повторив роспись из Помпей, поскольку моя любовь к античности бесконечна. Но только цветом, без орнаментов. Два месяца Екатерина с ассистенткой, вооружившись кисточками, провели под потолком.

Надеюсь, не лежа на лесах, как Микеланджело. Говорят, у него очень затекали спина и шея.

К счастью, условия работы изменились с XVI века в лучшую сторону, но это был большой труд. Так фактура потолка и белый мрамор камина, который достался мне в хорошем состоянии, задали тон всему интерьеру. Я понял, что его принципом будет нон-финито, незавершенность. Мне важно все время переставлять предметы, для меня это фэн-шуй, движение энергии. Я часто совершаю эмоциональные покупки, но быстро остываю: посмотрел, восхитился, осознал, понял, впитал — и подарил. Это философия: колесо жизни должно вращаться, не застывая. Я патологически не терплю в квартире вещей, которые загромождают пространство, не приносят зрительной пользы или эмоций. Такие исчезают из моего дома со скоростью света, их просто сносит. В доме ничего не должно мешать дышать, отдыхать, жить. Наверное, я минималист. У меня нет посуды, которой я не пользуюсь, ни одной лишней тарелки. Помнишь, у наших родителей было принято хранить сервизы в сервантах — терпеть не могу этого! Если мне что-то нравится и я хочу это приобрести, то думаю, от чего в доме мне нужно избавиться, чтобы новинка заняла свое место. Я за разумное потребление не на словах, а на деле. Лишнее меня реально физически угнетает. В то же время если уж меня что-то восхитит, я буду за это сражаться. Как-то я был на мебельной фабрике во Флоренции, там делали реально очень красивую современную мебель, но вдруг я увидел в углу два ренессансных кресла. Мне говорят: «Вы с ума сошли? Это семейная ценность!» Но мне было надо! Долгими месяцами я вел переговоры, и в итоге они приехали ко мне в Петербург. Это, наверное, и есть мастерство коммуникации, без которого бы не было бренда Ianis Chamalidy.