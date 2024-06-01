Как стать девушкой-артизаном? Что вложило в ваши руки резак и киянку?

Я провела детство, мечтая о сапогах, в Краснотурьинске, это 400 км в горизонт от Екатеринбурга. Долго не подозревала, что обувь можно сделать самой. У нас была классная машинка Brother — ее однажды маме выдали вместо зарплаты. Еще было несколько коробок журналов Burda, по выкройкам оттуда я себе шила одежду начиная лет с 8–9. А бабушка меня научила делать тапочки из линолеума и обвязывать их кроше (и даже продавать на базаре!). И когда я выросла и думала, куда поступать, то случайно увидела, что можно на конструктора — модельера обуви в колледж при Университете технологии и дизайна, — и пришла в восторг. Но нужно было сдавать рисунок, а у меня не было навыка, потому что все детство я потратила на фортепиано, планировала поступать в Римского-Корсакова и быть пианисткой. Но повезло: для музыки не хватило таланта, а вот в обувной колледж меня приняли.

Это все мелкая моторика!

Она. Я походила на подготовительные курсы и сдала рисунок почти на 100 баллов, он до сих пор в приемной комиссии висит как образец, а ведь я даже в художке не училась. В университет я сразу поступать не стала: испугалась экзамена по физике. Очутилась в нем уже после, но не окончила. В итоге опыт, который я получила в колледже, стал для меня куда ценнее университетского, потому что ремесло и мастерство мне интереснее теории. И еще оказалось — это проще, чем музыка. Но сейчас вдруг снова остро хочется, чтобы дома было пианино.

Что бы вы стали играть?

Меня вопросы вроде «какую ты музыку слушаешь» ставят в тупик. Я не могу ответить, потому что это что-то ситуативное, но по большей части я действительно люблю классику: фортепиано с симфоническим оркестром.