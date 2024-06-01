Кажется, создательница бренда лаконичных сумок Jenёk импортозаместила it-bags. Локальный эквивалент (прямиком из цехов Ленполиграфмаша) — «женьки» — повсюду: в телеграме, на улицах и на уважаемых фэшн-плечах Ксении Соловьевой, Анастасии Рябцовой и Анны Слониковой. Пианистка и артизан лихо орудует резаком: у ее сумок (от Merit до Join) безупречное исполнение, вневременной дизайн и ничего лишнего. Обсудили с Женей великие сумки, липкие березовые листочки и уважение к букве ё.
Евгения сфотографирована на живописном валуне неподалеку от Деревянной набережной Крестовского острова, тут же — сверхновая туристическая достопримечательность: вид на вантовый мост ЗСД
Как стать девушкой-артизаном? Что вложило в ваши руки резак и киянку?
Я провела детство, мечтая о сапогах, в Краснотурьинске, это 400 км в горизонт от Екатеринбурга. Долго не подозревала, что обувь можно сделать самой. У нас была классная машинка Brother — ее однажды маме выдали вместо зарплаты. Еще было несколько коробок журналов Burda, по выкройкам оттуда я себе шила одежду начиная лет с 8–9. А бабушка меня научила делать тапочки из линолеума и обвязывать их кроше (и даже продавать на базаре!). И когда я выросла и думала, куда поступать, то случайно увидела, что можно на конструктора — модельера обуви в колледж при Университете технологии и дизайна, — и пришла в восторг. Но нужно было сдавать рисунок, а у меня не было навыка, потому что все детство я потратила на фортепиано, планировала поступать в Римского-Корсакова и быть пианисткой. Но повезло: для музыки не хватило таланта, а вот в обувной колледж меня приняли.
Это все мелкая моторика!
Она. Я походила на подготовительные курсы и сдала рисунок почти на 100 баллов, он до сих пор в приемной комиссии висит как образец, а ведь я даже в художке не училась. В университет я сразу поступать не стала: испугалась экзамена по физике. Очутилась в нем уже после, но не окончила. В итоге опыт, который я получила в колледже, стал для меня куда ценнее университетского, потому что ремесло и мастерство мне интереснее теории. И еще оказалось — это проще, чем музыка. Но сейчас вдруг снова остро хочется, чтобы дома было пианино.
Что бы вы стали играть?
Меня вопросы вроде «какую ты музыку слушаешь» ставят в тупик. Я не могу ответить, потому что это что-то ситуативное, но по большей части я действительно люблю классику: фортепиано с симфоническим оркестром.
На Евгении: рубашка OLA OLA, легинсы HURMA, майка INCANTO, туфли LOLLI I POLLI, сумки JENEK
Знаю, что вы пришли в Академию художеств и, заметив, что у студентов карандаши и кисти недостаточно бережно и эстетично хранятся, решили исправить ситуацию — достали резак. Так возник бренд Artskill.
Я дома этим резаком кроила пеналы на своем школьном ученическом столе. Если сей- час выкройки автоматически вырубают, то тогда все было вручную вырезано, собрано, тиснение поставлено с помощью утюга, которым я сто раз обжигалась. Так было 10 лет назад, а теперь инструменты для тиснения можно на «Алике» купить.
Почему вы выбрали пеналы, а не сапоги, о которых мечтали?
Я девушка и физически не сделаю сапоги, потому что их нужно затягивать. Хотя есть такие девушки, которые могут и сапоги затянуть. После окончания учебы я делала обувь для показа своей знакомой — дизайнера Оли Маркович. И поняла, что сама не справляюсь, мне нужно обращаться к кому-то другому, к мастерам. И по итогу решила: надо что-то придумать, что я смогу сама производить, не нуждаясь в помощи.
В итоге из Artskill исчезли пеналы, но стали случаться невероятные вещи — то подвесные футляры Inro с гребнями из рога, то ремни с кармашком, то парадные бьюти-кейсы, которые сейчас дикий тренд и самая модная сумка.
Да, мы отошли от первоначальной концепции, и само название Artskill больше не соответствует внутреннему содержанию бренда. Хотела даже закрыть Artskill, мне сложно вести два бренда одновременно, но никак: пришлось бы увольнять людей, которые мне дороги, я несу за них ответственность, и это одни из лучших мастеров. Могу сказать, что наши косметички ничего общего не имеют с тем, что мы делали лет 8–9 назад, настолько мы улучшили технологию, сборку, обработку. Можно произвести эту косметичку в 10 раз проще и дешевле, но мы к мастерству подходим со всей серьезностью. Если можем сделать лучше, мы делаем лучше. Но из-за этого, конечно, все долго и довольно дорого.
Как устроены производства Artskill и Jenёk — это восстание машин или олдскульные золотые руки?
Мы находимся на Петроградке, на проспекте Медиков. Всегда хотела тут и жить, и работать. И вот три года назад мы перевезли сюда мастерскую, и это, конечно, суперприятно — именно здесь иметь производство. У нас никак не поделен цех: вот это Artskill, это Jenёk. Один и тот же мастер собирает и Jenёk, и Artskill. На производстве работают 12 чело- век. Кожу мы используем итальянскую, лицевую, здесь никто из такой не шьет. Эта кожа во многом превосходит спилки, но как материал она дороже, там больший расход плюс у нее встречаются изъяны, шероховатости — а я это ценю, умею ими любоваться.
У вас такая рафинированная эстетика. Сумки Jenëk лаконичны и функциональны — почти идеальны.
Просто когда я что-то делаю, мне хочется, чтобы это было суперполезное, удобное и приятное. Остальное — лишнее, которое я отсекаю. Еще когда я что-то придумываю, я точно знаю, как это будет производиться: ремесло для меня играет, наверное, ключевую роль. И лишние производственные этапы я тоже сразу в уме вычитаю. У меня нет мудбордов, нет четких источников вдохновения, кроме материала и технологии, я придумываю в процессе макетирования. Иногда в дизайн вообще вмешиваются обстоятельства: когда я разрабатывала Node, не было хороших молний в цвет, а китайские мы не используем. Так появилась магнитная застежка.
Названия цветов сумок Jenёk с пояснениями — отдельное литературное переживание. Это вы придумываете? Обозначить оранжевый как Fanta! А дропнуть в феврале Merit в оттенке Birch, «напоминающем о первых липких березовых листочках», — великий маркетинг.
«Фанту» я придумала, да. Еще у нас Альбина, арт-директор, тоже всякие такие штучки привносит. В общем, веселимся, где можем дать себе волю.
У вас в голове есть условный зал славы сумок? Какие — великие?
Я на сумку смотрю не как девушка, а в разрезе. Мне в первую очередь интересно, как она сделана, что за технологии были применены. Я помню, мы года три-четыре назад были в Милане и зашли в Valextra. Я раньше издалека восхищалась, смотрела их сайт, когда училась. И вот мы пришли в бутик. Я всегда себя скованно чувствую в таких магазинах, но там был продавец, который все как-то по-человечески показал, рассказал. И я смотрю, как это виртуозно сделано, а у меня слезы текут.
А вы какую сумку носите?
У меня вообще нет сумки. Я вот только сегодня взяла одну, это образец Join из офиса. Оттенок капучино, у нас его почему-то плохо воспринимают, а он очень правильный, одинаково красиво подчеркивает загар и оттеняет белизну. Я, может, и мечтаю о какой-нибудь Chanel, но не покупаю. Чаще всего просто иду с каким-то шопером. Удивительно, но у меня везде хаос, а я придумываю вещи для упорядочения, чтобы там все лежало по своим местам.
На Евгении: лонгслив и легинсы OLA OLA, юбка BEFREE, сумка JENEK, кольцо MERSADA, туфли NUME
Есть в вашем сердце Jenёk-фаворит?
Самая удобная для меня — это маленький Join, потому что супервместительная, несмотря на то что это вроде бы маленькая игривая сумочка. Мы как-то ехали на пикник, и у меня в мини-Join уместились полкилограмма лимонов, документы и ключи от машины. А больше всего я горжусь Merit, потому что она как будто бы ни на что не похожа, то есть она действительно взяла и родилась. Получилась вне времени форма: лаконичная, скульптурная. И мне представляется, что и через 30 лет она будет актуальна: в ней нет чего-то такого, что начнет раздражать и может стать немодным.
Когда ждать новых «женьков»?
Сейчас во мне зреет коллекция, посвященная путешествию в Японию, и я прямо чувствую, что могу переложить все эти эмоции, впечатления в продукт. Когда мы там очутились, я поняла, что у нас с Японией очень много схожего. Даже тот пенал, который я делала 12 лет назад, он тоже очень японский. Вот эта завязочка, это складывание, бережное отношение к самому материалу, который имеет свои изъяны, но в то же время это его плюсы. Я прямо почувствовала общность. А еще мы планируем запустить линейку для собак. Я сама тут чуть не завела себе собаку. Пришла на тренировку по пилатесу раньше, перепутала время, а у хозяйки студии есть собачка. Я стала отвечать в телефоне, и тут ко мне пришла эта собачка и рядом легла, а я ее стала гладить. Мне это столько счастья и радости принесло, что мы этот опыт потом даже с моим психиатром обсуждали. Для счастья так мало надо — 20 минут свободного времени с собачкой.
Вы импортозаместили Acne и Jil Sander, а теперь еще и французский аксан. Как Jenék стал Jenёk? Ё моднее или роднее?
Просто мы решили, что ё заслуживает внимания и ее нужно вернуть, потому что это ё. Нужно проявить уважение к букве ё.
Текст: Юлия Машнич
Фото: Алиса Дитрих, Василий Швецов
Стиль: Дарья Пашина
Визаж и волосы: Оля Змеюка
«Собака.ru»
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