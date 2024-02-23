Как экс-стилист и редактор моды Михаил Барышников стал ювелирным художником и худруком Posié?

Ты внимательно следишь за тем, что происходит в ювелирном искусстве?

Не смотрю вообще ничего. Очень опасно. Я хочу сохранить чистоту восприятия. Я работаю так: беру предмет, отсекаю от него все лишнее и довожу до максимальной графичности. Это не про минимализм, а про дизайн: отказаться от украшательства и прийти к такой форме, которая сама по себе становится смыслом и имеет почти сакральное значение.

Михаил Барышников — Малевич от ювелирки.

Ой, я чувствую иронию. Но да, уверен, поднимется вой. Такой подход очень несвойственен современной работе с украшениями. Есть две крайности: либо перегрузить предмет дополнительной визуальной информацией, либо уйти в графическую аскезу. Хороший дизайн — что-то между. Найти баланс и эргономику — сложно и долго. Или мы вообще говорим об апроприации личности — берут стиль знаменитого ювелира прошлого и паразитируют на нем.

Из поисков формы родился твой бренд bespoke-ювелирки Anima?

Anima — это вообще не про украшения, а про систему крепления камня к телу. Я минимизировал металл, рассчитал конструкции так, чтобы камень парил как будто в воздухе, а я мог бы им любоваться, как волшебством. В помолвочном кольце-гало Anima бриллиант спрятан — он самой маленькой огранки, которая существует, меньше миллиметра. Я считаю, идеально: ведь важно само предложение, жест, а не то, что тебе булыжник принесли. Когда я пришел с такой идеей в мастерскую, мне сказали, что я душевно болен и никому такое не нужно. В итоге Anima только ленивый не попытался скопировать. Но ни у кого не получилось, потому что мы с моим партнером по бренду Евгением не заложили неадекватную маржу. Мы остаемся в такой цене, чтобы нас было неинтересно подделывать, и держимся минимальной планки рентабельности. Мы, бесспорно, любим деньги, но я никогда не пожертвую красотой, в том числе бизнеса, в пользу бабок, иначе давно завел бы себе компанию по производству наполнителя для кошачьих туалетов и зарабатывал миллионы, вообще не парясь. В концепт Anima мы по уши влюбились, наверное, поэтому эта история и сработала.

Если у меня уже есть редкий камень и мне очень нравится философия бренда Anima, я могу его к вам принести?

У нас есть такая услуга — любой камень мы можем вставить в наше кольцо. Либо сделать по запросу украшение высокого ювелирного искусства. Есть клиенты, которым я лично рисую украшения: это примерно год работы, огромный ценник, редчайшие камни. Для меня это самая интересная часть.

Что тебя впечатлило из частных заказов?

Я не могу это разглашать. Упомяну лишь, что работал с камнем более семидесяти карат фантастического цвета, исключительной яркости и нереальной огранки.