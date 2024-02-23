Как экс-стилист и редактор моды Михаил Барышников стал ювелирным художником и худруком Posié?

Михаил Барышников стал креативным директором высокой ювелирной коллекции Posié не вдруг. Экс-директор моды журналов «Собака.ru» и SNC вернулся к тому, на что учился — к искусству.
Михаил Барышников
Сначала Барышников придумал концептуальный и дико эстетский бренд украшений Anima, а теперь в команде Posie и вовсе меняет правила игры на поле серьезных драгоценностей: кэнселлит каратники-тяжеловесы, выдумывает огранку алмаза, чтобы камень выглядел, как капля росы. Тиара-невидимка и другие волшебные артефакты: первая коллекция высокого ювелирного искусства Posié сразу отправилась на выставку в государственный исторический музей в Москве, где ей самое место.
Человек-парадокс, автор телеграм-канала Osd, чье мнение одновременно ждут и боятся услышать, защищает классический дизайн больших ювелирных домов (выдыхаем и достаем свои браслеты-гвозди) и объясняет, почему искусственные бриллианты — не вариант для тех, кто ценит настоящее.
Как художник Барышников придумал для нового бренда Posié украшения, которые войдут в историю дизайна
Михаил Барышников
Posié — серьезная заявка! Высокое ювелирное искусство — и точка. Какие амбиции у нового бренда?
Создать уникальный продукт, соединив русскую ювелирную традицию и новейшие технологии. Когда ко мне обратились представители Alrosa, то предложили: «Мы хотим возродить наследие Иеремии Позье, придворного ювелира трех российских императриц и создателя Большой императорской короны — запустить новый бренд Posié, который действительно будет новым словом в высоком ювелирном искусстве: со своим ДНК, без реставрации, историзма, цитирования или подражания культовым домам». Мне очень понравились такие вводные, потому что большинство заходов в сегмент высокой ювелирки — это копирование, называемое переосмыслением, украшений Романовых, Юсуповых или еще хуже: «дизайн» заменяют редким ценным камнем и начинают его украшать. Я предпочитаю работать со смыслами, а не с украшательством. Убирать лишнее, а не добавлять его.
Какие смыслы заложены в твоей первой коллекции для Posié?
Я размышлял: а что на самом деле является важнейшей ценностью. И понял — у нас же есть Байкал: самое глубокое озеро и крупнейший резервуар пресной воды на планете. Я позвонил генеральному директору ювелирной группы ALROSA Ирине Морозовской: «Ира, я придумал! Нам не нужны бриллианты!» Она заметила: «Меня пугает это заявление, но рассказывай!» И я предложил сделать кольцо, где центральным элементом будет капсула с каплей воды из Байкала. Ирина ответила: «Хорошо, я как раз на Байкале, сейчас все сделаю».
Чтооо?
Да, ты представляешь, она в этот момент реально была на Байкале, снарядила каких-то мужиков, которые с насосами забрали воду с глубины на середине озера, а потом ее привезла. Мы заключили каплю в капсулу из белого золота — получилось кольцо «Живая вода»: по сути у тебя на пальце золотая фляга в обрамлении двух крупных бриллиантов.
Как получилось, что ты — экс-стилист и редактор моды — вдруг стал креативным директором Posié?
Это получилось не вдруг. Забавно, меня даже упрекали: еще один журналист решил стать дизайнером! А я учился сначала в художественной студии, потом в художественной школе, потом закончил два вуза — московское отделение СПбГУ и РГГУ, где выбрал самый старый художественно-графический факультет Москвы. То есть я художник, который случайно стал журналистом. Лет пятнадцать тому назад я все-таки закончил с глянцем, уехал во Флоренцию учиться на парфюмера, вернулся и слонялся, пока Ксения Собчак, тогда главред журнала SNC, не сказала мне: «Барышников, ты заколебал, иди уже работать — Яна Расковалова открывает ювелирный бренд». Так я стал арт-директором Yana, а через пару лет с партнером Евгением Плитом создал ювелирную марку концептуальных украшений Anima. Я рисовал коллекции еще нескольким брендам, но не афиширую свое участие под NDA. Сейчас у меня в работе только Posié — это слишком большой и сложный проект, которым я занимаюсь уже три года.
Насколько сложно работать с холдингом такого масштаба?
Если честно, я сам до сих пор в шоке от того, что крупнейшая алмазодобывающая компания не просто пригласила меня креативным директором высокоювелирной коллекции, но и дала полный карт-бланш. Мы начали с выбора драгоценных камней. Я уточнил, какие можно использовать. Мне ответили: «Любые». Можешь себе представить, что со мной было? Ребенок в конфетной лавке не испытал бы сотой доли моего восторга. Но я походил, подумал и предложил отказаться от крупной каратности, серьезных цветных бриллиантов и вообще от всего, что представляют при словах «высокое ювелирное искусство». В первой коллекции «Волшебные сказки» нет ни одного камня крупнее восьми карат, а мы понимаем, что у некоторых наших подруг повседневные кольца большего карратажа. Ведь все ждут, что, имея такие мощности, ты возьмешь самый жир, можно даже без дизайна, просто оформишь в изделия очень дорогие камни. Мне кажется, это без яиц. Слабо! И я предложил сделать коллекцию вообще не похожей на всё, что существует в этом сегменте. Представь, приходит странный чувак и говорит: «Хочу, чтобы бриллиант не блестел и был круглым. А еще мы будем использовать только небольшую каратность». Но в Posié захотели, чтобы было круто и необычно — и в меня поверили. Я за это бесконечно благодарен.
Колье-трансформер и диадема-невидимка: зачем отказываться от штампов высокой ювелирки и высокой каратности в пользу оригинальных идей
Для кольца «Маковая росинка» из высокой ювелирной коллекции Posie «Волшебные сказки» Барышников придумал совершенно новую огранку бриллиантов, напоминающую капли росы
Итак, ты сломал законы жанра высокой ювелирки, закэнселил многокаратники-тяжеловесы, а что же было дальше?
Мы согласовали концепцию сказок, и я стал разрабатывать эскизы. Вот, например, шапка-невидимка. Она ведь делает невидимым того, кто ее надевает. Но какая она сама? Получается, тоже невидимая? И я придумал титановую диадему с таким сечением, чтобы глаз его считывал минимально. Мы использовали очень сложный ножевидный профиль, к тому же покрыли его специальной черной краской из разработок для аэрокосмических технологий — она поглощает световое излучение, не дает бликов и создает эффект растворения в пространстве. Глаз видит это как пустоту, отсутствие информации — виден только шестикаратный бриллиант огранки «маркиз», парящий в воздухе, а понять форму диадемы можно наощупь или под определенным углом освещения. Это буквально шапка-невидимка!
Тонко! Обычно при словах «русская сказка» рисуется какой-то лубок.
Да, абсолютно. Мне же было интересно добраться до архетипа. Вот яйцо — универсальный символ. Курочка Ряба снесла яйцо, но не простое, а золотое. А потом мышка хвостиком махнула, и оно разбилось. Вопрос: а что было внутри? Из него что-то вылилось? Или, может быть, высыпалось? Может, оно вообще было полым? Я стал разбивать яйца, смотреть на осколки и складывать их как головоломки. Так появилось колье-трансформер «Золотое яичко». Если собрать ювелирные осколки как пазл, то получится реальное яйцо — декоративный объект. Мы придумали интересную технологию креплений: осколки складываются еще и в два браслета, чокер или серьги. При этом украшение выглядит как обвес рэпера — мне хотелось остаться в современности. За ощущение яичной «массы» отвечают 542 желтых сапфира и fancy-бриллианты. Я искал, как сделать необычную текстуру, для этого расположил камни максимально неожиданно, даже с изнанки. Только раскладка камней без крепления заняла пять месяцев работы.
Ты использовал что-то из технологий самого Иеремии Позье, придворного ювелира Елизаветы Петровны и Екатерины II? Он не стеснялся роскоши — весь высший свет обращался к нему за искусными брошами, диадемами и табакерками, усыпанными драгоценными камнями. А в Большой императорской короне и вовсе насчитали 4936 бриллиантов.
Я посмотрел все архивы, какие было возможно. Изделий Позье практически не осталось: что-то сохранилось в Эрмитаже и в Оружейной палате Кремля. В плане роскоши не было цели соревноваться с мастером, а вот в технологиях – да. Позье работал с прототипами из воска — мы делали точно так же. Он был мастером огранки, совмещал в одном изделии разные ее виды. Мы тоже придумали совершенно новую огранку — я захотел, чтобы бриллиант выглядел как капля воды. Бились над этим почти полгода, и в итоге получилась сложнейшая мелкофасетчатая огранка «роса», позволяющая воспринимать поверхность ограненного камня как жидкость. Еще Позье экспериментировал с креплениями — у него много движущихся элементов. И в кольце «Маковая росинка» те самые капли-бриллианты чуть дрожат на листе.
Но все-таки без камня с уникальными характеристиками в твоей коллекции для Posié не обошлось.
Верно. В кольце «Яблочко на тарелочке» исключительно редкий, я бы даже сказал, музейного уровня зеленый демантоид — очень редкая разновидность граната, в 7,7 карат. Я таких камней до этого не видел — демантоиды вообще редкость, а такого размера и тем более цвета — немыслимость. При движении руки камень свободно катается по тарелочке — бриллиантовому паве. В сказке это такой протоайфон — вглядываешься и видишь разные образы, места, людей. В кольце есть даже хохломские узоры, которые никто не увидит — они вырезаны внутри золотого блюдечка, это основа движущегося элемента.
Для коллекции Posié «Волшебные сказки» ты сделал восемь украшений, а что дальше?
Мы продолжаем.
Нужен тизер!
«Мертвая вода» тоже будет.
Концептуальные украшения Anima или классика от Сartier? Cпойлер: зачем выбирать, если можно иметь и то, и другое
Михаил Барышников
Ты внимательно следишь за тем, что происходит в ювелирном искусстве?
Не смотрю вообще ничего. Очень опасно. Я хочу сохранить чистоту восприятия. Я работаю так: беру предмет, отсекаю от него все лишнее и довожу до максимальной графичности. Это не про минимализм, а про дизайн: отказаться от украшательства и прийти к такой форме, которая сама по себе становится смыслом и имеет почти сакральное значение.
Михаил Барышников — Малевич от ювелирки.
Ой, я чувствую иронию. Но да, уверен, поднимется вой. Такой подход очень несвойственен современной работе с украшениями. Есть две крайности: либо перегрузить предмет дополнительной визуальной информацией, либо уйти в графическую аскезу. Хороший дизайн — что-то между. Найти баланс и эргономику — сложно и долго. Или мы вообще говорим об апроприации личности — берут стиль знаменитого ювелира прошлого и паразитируют на нем.
Из поисков формы родился твой бренд bespoke-ювелирки Anima?
Anima — это вообще не про украшения, а про систему крепления камня к телу. Я минимизировал металл, рассчитал конструкции так, чтобы камень парил как будто в воздухе, а я мог бы им любоваться, как волшебством. В помолвочном кольце-гало Anima бриллиант спрятан — он самой маленькой огранки, которая существует, меньше миллиметра. Я считаю, идеально: ведь важно само предложение, жест, а не то, что тебе булыжник принесли. Когда я пришел с такой идеей в мастерскую, мне сказали, что я душевно болен и никому такое не нужно. В итоге Anima только ленивый не попытался скопировать. Но ни у кого не получилось, потому что мы с моим партнером по бренду Евгением не заложили неадекватную маржу. Мы остаемся в такой цене, чтобы нас было неинтересно подделывать, и держимся минимальной планки рентабельности. Мы, бесспорно, любим деньги, но я никогда не пожертвую красотой, в том числе бизнеса, в пользу бабок, иначе давно завел бы себе компанию по производству наполнителя для кошачьих туалетов и зарабатывал миллионы, вообще не парясь. В концепт Anima мы по уши влюбились, наверное, поэтому эта история и сработала.
Если у меня уже есть редкий камень и мне очень нравится философия бренда Anima, я могу его к вам принести?
У нас есть такая услуга — любой камень мы можем вставить в наше кольцо. Либо сделать по запросу украшение высокого ювелирного искусства. Есть клиенты, которым я лично рисую украшения: это примерно год работы, огромный ценник, редчайшие камни. Для меня это самая интересная часть.
Что тебя впечатлило из частных заказов?
Я не могу это разглашать. Упомяну лишь, что работал с камнем более семидесяти карат фантастического цвета, исключительной яркости и нереальной огранки.
Классические кольца Anima с кианитом и розовым кварцем сделаны так, что минералы как будто парят в воздухе
Звучит несколько рэперски.
Есть чудесная история. Элизабет Тейлор как-то пришла с кольцом с «бриллиантом Круппа» в 33,4 карата на прием с принцессой Маргарет. Принцесса обронила: «Как вызывающе!» — и комментарий был услышан. Когда их посадили за один стол, Маргарет дежурно похвалила кольцо, а Тейлор спросила: «Хотите примерить?», — сняла кольцо и передала его принцессе, которая завороженно стала его рассматривать. Тогда Тейлор сказала: «Правда, на вашей руке выглядит уже не так вызывающе?»
Кстати, у нас есть постоянные заказчики, которые собирают коллекцию всей семьей: от прабабушки до правнучки дарят друг другу наши украшения. Я такое обожаю.
Когда-то так работали братья Картье.
Кстати, о Картье: не так давно в телеграм-каналах был вопль, все считали чужие олд мани и выясняли, насколько пòшло в наше время носить браслеты «гвозди» и «лав».
Cartier — это блестящая история, невероятный бренд. Прекрасно понимаю тех, кто его любит, сам много лет ношу старенькие часы Cartier 1960-х, и они до сих пор страшно мне нравятся.
Но браслет Love, Миш...
Браслет Love — великий дизайн. «Гвоздь» Juste un Clou — великий дизайн. Я искренне и с пиететом к этим украшениям отношусь. Кому-то хочется красную коробочку и что-то понятное — я это поддерживаю.
Украшение, созданное специально для тебя в единственном экземпляре, или носить растиражированный дизайн — по-моему, выбор очевиден.
Просто это разное потребление. Более того, я уверен, что необязательно выбирать: пусть будет и то, и другое. В Anima приходят за другим опытом: вход по звонку, темное странное пространство с мрачной музыкой и ароматами благовоний, стоит статуя Исиды (между прочим, оригинальный слепок скульптора Виктора Дудника 1960-х из египетского зала Пушкинского музея!), керамика, которой почти восемь тысяч лет, а рядом наша витрина, где ты выбираешь дизайн, а потом сидишь и листаешь маленькие целлофановые пакеты с камнями, пока не найдешь свой.
А ты носишь украшения?
Конечно, я отказываюсь принимать ванну без тиары! А если серьезно, то красивые украшения меня радуют. Я покупаю их для себя, а не для того, чтобы кого-то поразить. Люблю и ношу жемчуг — всегда благородно и уместно. У нас он считается «бабкиным», а в Японии на шестнадцать лет дарят первое жемчужное ожерелье. У меня в коллекции есть уникальная дикая жемчужина мело в 64 карата: без перламутрового слоя, но с фарфоровой текстурой, цветом напоминающая языки пламени — музейная вещь.
Так у тебя есть коллекция?
Конечно, в коллекции Anima более 40 тысяч камней и минералов, которые мы собирали последние десять лет по выставкам, аукционам, коллекционерам. У меня очень специфический фокус — ограненные минералогические редкости. Никогда не расстанусь с рубином в 7 карат, который чудом сохранился в моей семье после революции. Собираю антикварные вещи с утерянной технологией производства. А сейчас на мне кольцо с бриллиантом с зеленой флуоресценцией — такой обладает менее одного процента камней. Ты либо понимаешь и ценишь такие штуки, либо нет. С этим камнем получилось смешно: я его купил за одни деньги, а через год на них случился бум — и практически за день кольцо стало стоить в двадцать раз дороже.
Тогда поговорим об инвестировании. К тебе можно обратиться, чтобы ты помог собрать коллекцию камней?
Почему нет? Нужно понимать, для чего эта коллекция. Для инвестиционной я не нужен — покупай бесцветные бриллианты большой каратности классической огранки и максимальной чистоты с сертификатами. Захотел — продал, можно не обращаться к эксперту, посмотрел в таблицу Рапапорта и посчитал, сколько стоит камень на момент. А вот если для души — тут я могу быть полезен. Но цветные камни — темный лес. Точно как с современным искусством — неизвестно, что выстрелит. Кто мог предположить, что гранаты, шпинель и камни из мехенги будут стоить сумасшедших денег? Никто. А вот геммолог Владислав Яворский (ювелир, автор книг о драгоценных камнях, один из крупнейших продавцов шпинели в мире. — Прим. ред.) собрал фантастическую коллекцию шпинели просто потому, что очень любил эти камни. Это всегда про страсть, холодный расчет здесь не работает.
Что будет с ценой на бриллианты? Когда в начале ХХ века Микимото выпустил искусственно выращенный жемчуг, он обрушил цены на натуральный — и они больше никогда не оправились. Я, например, не могу глазом отличить синтетический бриллиант от природного.
Да, это невозможно. Но я не думаю, что это уронит цены. Всегда будут те, кто ценит настоящее, и те, кто хочет имитировать богатство, покупая что-то дешевое. Я никого не осуждаю — разные подходы к жизни. Мое отношение такое: есть верховный художник, который за миллионы лет сковал в недрах земли углерод в алмаз — и ты можешь держать в руках кусок вечности. А можешь рожденный в недрах реактора клон этого предмета. Я хочу трогать вечность.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Марат Нафис
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