Чем заняться в Петербурге с 7 по 11 мая

Главные премьеры этой недели в кино: мистическая драма Алины Насибуллиной по татарскому фольклору «Шурале» (18+) (в касте Роман Михайлов, Максим Матвеев, Сергей Гилев, Рузиль Минекаев, Мария Мацель, Хаски!) и хоррор со звездой «Разделения» Адамом Скоттом «Хоккум» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.

Творческая встреча «8.12. Наука — Искусство — Человек. Диалоги», БДТ им. Товстоногова (18+)

18:00

Режиссер спектакля-сенсации «Холопы» Андрей Могучий и психолингвист Татьяна Черниговская проведут дискуссию об art&science. Среди участников — художник Дмитрий Булатов, доктор технических наук Андрей Иващенко и предприниматель Юрий Алашеев.

Выставка «Без названия», пространство Общества «А–Я» (12+)

В трибьют Новой академии изящных искусств Тимура Новикова вошли работы ее участников Дениса Егельского и Стаса Макарова, созданные в старинных техниках фотопечати. На снимках встречаются как рейвы 1990-х, так и античное искусство.

С 7 мая по 14 июня

Спектакль «Еще раз про любовь», кабаре «Шум» (18+)

20:00

Звезда макабрической балабановской ленты «Груз 200» Агния Кузнецова прочитает монологи и стихи о двух историях любви: Анны Ахматовой и Модильяни, а также Бориса Рыжего и его жены Ирины.

Круиз Kuznyahouse, Английская набережная, 56А (0+)

Забираемся на борт к нашим любимым устроителям речных вояжей — команде «Кузни». Капитан выберет любой из трех маршрутов: до Смольного собора, «Газпром-Арены» или Финского залива, а отвечать за музыку в эти выходные будут сверхновая инди-поп-звезда Леша Пой, креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая и другие диджеи.

7, 8, 9, 10 и 11 мая

+ Идея: уехать в Выборг.

Не только парк Монрепо и библиотека Аалто! Редакция Собака.ru посоветовалась с урбанистом Дмитрием Бумагиным и составила нишевый гид по городу (в списке смотровая площадка на границе с Финляндией и водонапорная башня XIX века!).