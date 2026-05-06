Чем заняться в Петербурге с 7 по 11 мая

Драма Алины Насибуллиной «Шурале» со звездным кастом (Матвеев! Михайлов! Гилев! Минекаев! Мацель! Хаски!), творческая встреча с Андреем Могучим и Татьяной Черниговской, спецпоказ мультфильмов Константина Бронзита (и Q&A!), выставка-трибьют Новой академии изящных искусств Тимура Новикова, поэтический моноспектакль актрисы из «Груза 200» Агнии Кузнецовой и старт сезона экскурсий магазина «Подписные издания» — Собака.ru рассказывает о главных событиях длинных выходных в Петербурге.
ЧЕТВЕРГ: 7 МАЯ
Алина Насибуллина
Главные премьеры этой недели в кино: мистическая драма Алины Насибуллиной по татарскому фольклору «Шурале» (18+) (в касте Роман Михайлов, Максим Матвеев, Сергей Гилев, Рузиль Минекаев, Мария Мацель, Хаски!) и хоррор со звездой «Разделения» Адамом Скоттом «Хоккум» (18+). О других новинках проката читайте в статье редактора «Кино» Александра Павлова.
Творческая встреча «8.12. Наука — Искусство — Человек. Диалоги», БДТ им. Товстоногова (18+)
18:00
Режиссер спектакля-сенсации «Холопы» Андрей Могучий и психолингвист Татьяна Черниговская проведут дискуссию об art&science. Среди участников — художник Дмитрий Булатов, доктор технических наук Андрей Иващенко и предприниматель Юрий Алашеев.
Выставка «Без названия», пространство Общества «А–Я» (12+)
В трибьют Новой академии изящных искусств Тимура Новикова вошли работы ее участников Дениса Егельского и Стаса Макарова, созданные в старинных техниках фотопечати. На снимках встречаются как рейвы 1990-х, так и античное искусство.
С 7 мая по 14 июня
Спектакль «Еще раз про любовь», кабаре «Шум» (18+)
20:00
Звезда макабрической балабановской ленты «Груз 200» Агния Кузнецова прочитает монологи и стихи о двух историях любви: Анны Ахматовой и Модильяни, а также Бориса Рыжего и его жены Ирины.
Круиз Kuznyahouse, Английская набережная, 56А (0+)
Забираемся на борт к нашим любимым устроителям речных вояжей — команде «Кузни». Капитан выберет любой из трех маршрутов: до Смольного собора, «Газпром-Арены» или Финского залива, а отвечать за музыку в эти выходные будут сверхновая инди-поп-звезда Леша Пой, креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая и другие диджеи.
7, 8, 9, 10 и 11 мая
+ Идея: уехать в Выборг.
Не только парк Монрепо и библиотека Аалто! Редакция Собака.ru посоветовалась с урбанистом Дмитрием Бумагиным и составила нишевый гид по городу (в списке смотровая площадка на границе с Финляндией и водонапорная башня XIX века!).
ПЯТНИЦА: 8 МАЯ
Настасья Хрущева
Литературно-музыкальный вечер Сергея Маковецкого, Филармония им. Шостаковича (6+)
20:00
Актер из картин Балабанова «Про уродов и людей», «Жмурки» и «Брат-2» под аккомпанемент классическкой музыки прочтет рассказы Чехова: «Скрипка», «Контрабас и флейта», «Забыл», «О бренности».
Выставка «Так не бывает», Фабрика лимонной кислоты (18+)
Зиллениалы, ликуйте, наконец и вам посвятили арт-проект! В резиденции Сообщества Современных Сибирских Художников осмысляют воспоминания и мечты «потерянного поколения» с помощью живописи, а также объектов из стекла и металла.
С 8 мая по 26 июля
Концерт «Трио: Рахманинов, Прокофьев, Хрущева», Особняк Мясникова (12+)
19:30
Пианистка Мария Черная сыграет «Русские тупики» — манифест о культурном коде композитора (и автора мелодий к спектаклям Могучего!) Настасьи Хрущевой. Также в программе этюды Рахманинова и соната Прокофьева.
Концерт mader nort, ЦСИ им. Курехина (12+)
19:00
От пионера электронной музыки Джона Кейджа до московского поставангардиста Павла Карманова — так выглядит ритмическое «путешествие внутрь себя» от творческого объединения mader nort.
Вечеринка Roots United Release Party, «К-30» (18+)
23:00
На камерной тусовке коллектива Roots United мы услышим презентацию EP Limbo State Антона Flüchtlink и трехчасовой бэк-ту-бэк артистов El, Hoopa и Shutta.
СУББОТА: 9 МАЯ
«Июльский дождь», 1966 год
Спектакль «Стражи Тадж-Махала», «Особняк» (16+)
Ученица Григория Козлова Виктория Бессмертная инсценирует историю дружбы Хумаюна и Бабура, которые проходят через череду испытаний, работая в карауле и совершая казни по приказу падишаха.
9 и 10 мая
Концерт ВИА «Пролетарское танго», джаз-клуб Игоря Бутмана (18+)
18:00
Музыкант и актер Дмитрий Караневский исполнит вместе с оркестром ретро-бэнгеры в самобытной аранжировке.
Спецпоказ «Июльский дождь», Cinéma Michèle (0+)
15:30
Смотрим горькую драму о крушении иллюзий, которая превратилась в классику эпохи оттепели и наш ответ французской новой волне.
Вечеринка Daily Slime, «К-30»
22:00
Нишевые тусовщики Петербурга, вы призваны в «К-30»! В субботу здесь покажут шоукейс остроактуального и дерзкого хип-хопа. В лайн-апе — Tewiq, @Факшиза, Cardinparis и другие.
Вечеринка Blank х Kucha, Blank (18+)
22:00
Отмечаем камбэк лейбла Kucha Records виниловым маркетом, абстрактным лайвом AHHK, кислым сетом Solid Angle, восточной драмой Jadi Mood и, само собой, активными танцами.
+ Идея: изучить главные гастрономические события недели.
Утром пробуем завтраки в ЕМ (старинной петербургской квартире на Мойке!), а вечером едим севиче из гребешка с клубникой в «Бистротеке», откуда уезжаем на пати-басе (да-да!) на вечеринку в бар Catch 22.
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 10 МАЯ
Константин Бронзит
Cпецпоказ «Мир мультипликации Константина Бронзита», ЦСИ им. Курехина (12+)
19:00
Создатель мультипликационного культурного кода современной России Константин Бронзит встретится со зрителями и прокомментирует свои работы. Среди них, к примеру, «Три сестры», номинированный на «Оскар»-2026.
Спецпоказ «Весенние перевертыши», Росфото (16+)
18:00
Проект «улица балабанова» приглашает обсудить драму Григория Аронова о первой любви и столкновении со злом. В центре сюжета здесь мальчик Дюшка, встретивший девочку, похожую на жену Пушкина.
Лекция «Тамиздат оттепели», KGallery (16+)
19:00
Напомним: до 31 мая в KGallery можно увидеть выставку-трибьют оттепели (Пикассо! Бродский! Мессерер! Михнов-Войтенко!). В параллельной программе — паблик-ток искусствоведа Александра Гачкова, как в эпоху 1950-1960-х Пастернак, Ахматова, Бродский, Булгаков, Солженицын и другие визионеры публиковались за пределами СССР.
«Вечеринка во дворе», Казанская, 7Д (18+)
13:00
«Двор Культуры» (они же организаторы самых громких опенэйров в центре Петербурга!) устраивают тусовку в эстетике бразильских фавел с гастрономией, приготовленной на гриле.
Вечеринка Teenage Angst, Blank (18+)
23:00
В лайн-апе «терапии хардкором»: Фантом М-100 с вокально-инструментальными перфомансами на стыке крика и звуков дроновой гитары, PAMIRATEARS с деконструкцией постклубной электроники и Seni Serpe с френчкором и поп-музыкой.
ПОНЕДЕЛЬНИК: 11 МАЯ
Денис Химиляйне
Выставка «Голова современника. Художники из коллекции», «Третье место» (16+)
Первая масштабная экспозиция коллекции Дениса Химиляйне объединит работы как топорописца Энгельке, так и легенды неофициального советского искусства Сидура.
До 31 июля
Экскурсия «От Клочкова до Гачкова: букинистический мир Литейной части», Итальянский сад (12+)
15:00
Экскурсии от магазина «Подписные издания» открывают новый сезон! В понедельник отправляемся исследовать, где сто лет назад встречались писатели и находились главные типографии и издательства.
«Достоевский трип», «Узел» (18+)
17:00
Куратор и продюсер «Маршрута Старухи» и «Хармс-Елки» Юлия Клейман и Андрей Юрченко покажут результаты лаборатории для актеров-ньюкамеров. А именно, постановки «Ты себя в зеркало видела?», «Мой брат Никита» и «Бесы Натальи Березиной».
Выставка «До часа, до века», Дом Радио, Невский, 62 (18+)
Кураторы Ира Френкель (провозглашенная редакцией Собака.ru экскурсоводкой-крашихой!) и Кристина Галько предлагают одновременно рассмотреть смерть как бытовой и радикальный опыт.
До 31 мая
+ Идея: прогуляться по некрополям Петербурга.
Собрали в арт-гиде локации последнего пристанища Петрова-Водкина, Куинджи, Цоя и других селебрити.
