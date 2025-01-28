Второй сезон «Разделения»: каким получилось продолжение хита? И возможно ли вживить человеку «чип забвения» в реальности?

Как стартовал второй сезон?

Первая часть закончилась для четверых протагонистов на очень тревожной ноте. Марк, изначально пришедший работать в Lumon, чтобы пережить гибель жены в автокатастрофе, узнает, что она жива и тоже состоит в корпорации — эта мысль буквально сводит его с ума. Хелли (Бриттни Лоуэр), бесконечно проявлявшая неповиновение, теперь мирится с фактом, что она часть семьи Иган, владеющей Lumon, и фактически наследница всей империи. Дилан (Зак Черри) оказывается перед осознанием, что у него есть жена и сын. Наконец, Ирвинг (Джон Туртурро) страдает, что роман, который он завел в офисе, полностью обречен в реале — более того, вся его жизнь там строится в рисовании повторяющихся лиминальных картин с лифтом на секретный этаж.

По сюжету прошло пять месяцев. Бунтарский отдел расформировали, предыдущую начальницу Хармони Кобел (Патриша Аркет) вежливо попросили с должности (якобы на повышение), руководителем ставят ее зама Милчика (Тремелл Тиллман), а Марку дали трех новых коллег — чем привели его в ярость.

После ряда манипуляций корпорация возвращает старых друзей на прежние места, а параллельно рассказывает им в красивом мультфильме, как все делала неправильно и негуманно — так что после скандала, прорвавшегося во внешний мир, со всеми общаются гораздо нежнее и уважительнее (и почему-то постоянно предлагают ананасы). Но промежуточная победа никого не устраивает: очевидно, что Lumon просто включила режим антикризисного менеджмента, за которым по-прежнему стоят неясные и недобрые цели.

«Разделение» традиционно движется очень неторопливо: по факту там еще не появилось ни одного задающего темп сезона события — все плюс-минус осталось как прежде, но с демонстративным косметическим раскручиванием гаек. Впрочем, первый сезон шоу тоже ругали за медлительность, однако полюбили его все-таки за визуальную атмосферу, непростые морально-этические дилеммы и социальную сатиру — например, уже с ходу восхитительно смешно смотрятся сцены с ребенком-менеджером, собеседованием на должность продавца дверей или мучениями Милчика с фруктовой тарелкой.

Очевидно, что ответы нам будут выдавать максимально дозированно — так что можно с уверенностью сказать, что фанатов происходящее устроит полностью. Что до критиков — они, вероятно, уже давно переключили мозг на более близкие им проекты.