Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: мистическая драма «Шурале», хоррор «Хокум» с Адамом Скоттом и сказка «Вверх по волшебному дереву»

А также — приз зрительских симпатий ММКФ-2026 «Отец», комедия «Холостяк в Италии» с Кевином Джеймсом плюс повторные релизы «На гребне волны» и «Патэма наоборот». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Bosfor Pictures, 2026

«Шурале» (18+)

Мистическая драма дебютантки Алины Насибуллиной (она же исполнила главную роль), основанная на татарском фольклоре. По сюжету главная героиня Айша приезжает на родину искать пропавшего брата Тимура (Геннадий Блинов) и сталкивается с местной мистикой во всей красе — в родных пейзажах криминальный авторитет (Роман Михайлов) и другие обитатели этой локации выглядят не менее жутко, чем лесной дух Шурале. Также в звездном касте — Максим Матвеев, Сергей Гилев, Рузиль Минекаев, Мария Мацель, рэпер Хаски и другие.

С 7 мая

Cweature Features, Imagenation Abu Dhabi FZ, Spooky Pictures, Tailored Films, Team Thrives, 2026

«Хокум» / Hokum (18+)

Хоррор со звездой «Разделения» Адамом Скоттом — он играет специализирующегося на романах ужасов писателя Ома Баумана, который приехал в гостиницу в ирландском захолустье, чтобы развеять прах родителей. На деле же он сталкивается с вполне осязаемыми мистическими явлениями, корни которых лежат в далеком прошлом. Режиссер — Дэмиэн Маккарти («Астрал. Медиум»).

C 7 мая

Ashland Hill Media Finance, Elysian Film Group, Neal Street Productions, Palisades Park Pictures, StudioCanal, 2026

«Вверх по волшебному дереву» / The Magic Faraway Tree (6+)

Семейное фэнтези, основанное на серии книг Энид Блайтон. По сюжету Тим (Эндрю Гарфилд) и Полли (Клэр Фой) вместе с тремя детьми отправляются в сельскую глушь, где младшая дочка Фрэн (Билли Гадсдон) находит волшебное дерево, ведущее в волшебную страну. Также в касте — Ребекка Фергюсон, Дженнифер Сондерс, Никола Кохлан, Нонсо Анози и другие. Режиссером выступил Бен Грегор (сериал «Голяк»).

С 7 мая

Largo Entertainment, JVC Entertainment Networks, 1991

«На гребне волны» / Point Break (1991) (18+)

Повторный релиз культового фильма 90-х годов режиссера Кэтрин Бигелоу с Киану Ривзом и Патриком Суэйзи. Историю об агенте ФБР, внедрившемся в банду серферов, покажут в отреставрированном виде.

C 7 мая

Продюсерская кинокомпания «Киномир» и онлайн-кинотеатр «КИОН» при поддержке Министерства культуры РФ, 2026

«Отец» (16+)

Приз зрительских симпатий ММКФ 2026 года. В центре истории — охотник по имени Гавриил (Илья Шакунов), который в 1942 году отправляется на фронт на поиски ушедшего добровольцем сына Семена (Владислав Тирон). Постановщик фильма — Павел Иванов (сериал «Пальцы»).

С 7 мая

Sakasaka Kai, Asmik Ace Entertainment, Directions Inc., Good Smile Company, Kadokawa, 2013

«Патэма наоборот» / Sakasama no Patema (2013) (12+)

Повторный прокат аниме Ясухиро Есиуры о расколотом надвое мире: на половину человечество гравитация действует как обычно, а другую — притягивает вверх. На этом фоне разворачивается история дружбы юноши и девушки, находящихся по разные стороны аномалии.

C 7 мая

A Higher Standard, Fireheart Entertainment, Kinnane Brothers, LB Entertainment, Nickel City Pictures, 2026

«Холостяк в Италии» (18+)

Комик Кевин Джеймс («Одноклассники») в фильме Чарльза Френсиса и Дэниэла Киннэнов играет жениха, которому буквально у алтаря отказала возлюбленная — из-за этого он проводит свадебное путешествие в Италии в одиночестве. Также в фильме снялись Элисон Хэннигэн, Ким Коут и Джонатан Руми.

С 7 мая

