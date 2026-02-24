5 экскурсоводок-краших из Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Редакция Собака.ru продолжает серию материалов о сотрудниках музеев и галерей, которые превращают медиацию в перформанс и стендап. Наши главные арт-героини сезона: Ирина Френкель, Алина Ромашенкова, Варвара Николаева, Алина Зоря и Софья Кучерявенко. Запоминайте имена сверхновых и записывайтесь на экскурсии (чтобы потом говорить, что знали их до того, как это стало мейнстримом!).
Бонус: выяснили, как гиды справляются с выгоранием и какой миф об искусстве раздражает их больше всего.
Ирина Френкель, Sobo Gallery
Ирина — историк. Она отучилась в ВШЭ, а после университета начала водить экскурсии в «Манеже». Дом Радио, ярмарка совриска PAF — вот лишь несколько звездных проектов, с которыми Ирина сейчас работает как исследовательница, куратор и медиатор. В Sobo Gallery ее привлек экспериментальный дух экспозиций и открытость команды Лизы и Александра Цикаришвили.
Чем ваши медиации отличаются от экскурсий других гидов?
Я стремлюсь смотреть на медиацию шире и включать возможности разных практик: совместных сессий слушания, чтения, письма, прогулок, воркшопов, исследований и других способов разделить опыт восприятия искусства (причем необязательно в пространстве выставки!).
Как заинтересовать невнимательного слушателя? Хотим лайфхаки!
Постепенно наращивать включенность. Людям может быть непросто перестроиться с привычного бешеного темпа сменяемости происходящих событий. Я люблю ломать его и говорить, что сейчас мы должны пять минут молча смотреть на одну картину или полчаса вслушиваться в конкретную звуковую инсталляцию.
В процессе нужно оставаться чувствительной к групповой динамике и отдельным участникам, личному и общему контексту, быть готовой учитывать это и следовать за тем, куда движется разговор. А еще полезно с пониманием относиться к разным способам участвовать: иногда держащиеся на расстоянии и не произнесшие ни слова за встречу люди бывают самыми включенными и воодушевленными.
Как вы готовитесь к экскурсии? Есть ли какие-то ритуалы?
Я люблю утонуть в материале: новых и недавно вспомнившихся текстах, далеких параллелях. В будущей медиации мне важно соединить видение всех сторон процесса, так что всегда случается череда бесед с представителями институции, кураторами, самими художниками и, по возможности, случайными зрителями.
Алина Ромашенкова, Abramova Gallery
Выпускница петербургского Института культуры сперва участвовала в трех локальных арт-проектах как куратор, менеджер и экскурсовод, а позже представляла их на ярмарках совриска PAF и TPAF. Более знаковым этапом для нее стала работа в Marina Gisich Gallery, а затем Abramova Gallery, куда ее привлекла коллекция владелицы пространства. Сейчас галерея переживает этап трансформации, и Алина выступает в ней не только как экскурсовод: она помогает обновлять круг художников, пересматривать форматы присутствия и создавать новые способы коммуникации со зрителем.
Что для вас самое ценное в работе экскурсовода?
Момент, когда у человека меняется взгляд, исчезает дистанция и появляется личный интерес. Современное искусство редко бывает однозначным, и мы не пытаемся его упростить. Для меня и моей коллеги Аксиньи Батаевой важно сохранить сложность, но сделать ее доступной для восприятия.
Как вы справляетесь с выгоранием?
Однажды я поймала себя на мысли, что искусство перестало вызывать во мне тот же трепет, а через пару часов после этого гость экскурсии сказал: «Когда вы рассказываете о художниках, у вас так горят глаза, что сразу видно — это ваше!» В тот момент я поняла: сторонний наблюдатель видит нас яснее, чем мы сами. Но, конечно, выгорание случалось и после. Мой способ «излечения» — создавать для себя новые профессиональные вызовы.
Что важнее: знание фактов или умение красочно рассказать материал?
Лично для меня фундамент — факты. Мы несем ответственность перед автором, поэтому интерпретация должна опираться на контекст и позицию художника. Но произведение начинает жить в момент встречи со зрителем, и это соприкосновение всегда шире первоначального замысла.
Варвара Николаева, Bashmakov Gallery
В этом году Варвара оканчивает отделение культурологии в Университете им. Герцена, а за ее плечами разнородный опыт: от профессии бортпроводника до ассистента руководителя. Bashmakov Gallery — арт-пространство, где она реализовала себя сначала как менеджер, а затем экскурсовод. И это мэтч! Варвару всегда интересовало искусство, атмосфера и стиль ХХ века, а коллекция галереи сфокусирована именно на этой эпохе.
Какая у вас профессиональная мечта?
Провести экскурсию в музее Сальвадора Дали в Фигерасе. Во-первых, Испания — невероятная страна. Во-вторых, я склоняюсь к мысли, что посещение этого места в подростковом возрасте подтолкнуло меня к нынешней карьере. Так что это станет данью уважения и великому мастеру, и началу моего пути.
Если бы ваша экскурсия была жанром кино, то каким?
Синтезом приключений и драмы. Я всегда стараюсь максимально погрузить зрителя в историю автора и произведения: «сажаю» за стол кафе с Пикассо и Модильяни, «покупаю» нам билеты в Париж с Шагалом, «гуляю» под руку с Шемякиным по рынку Ле-Аль 1970-х. Когда человек вовлечен в сюжет, у него рождается эмпатия к произведениям, что, несомненно, оставляет яркое воспоминание.
Какой миф об искусстве вас больше всего раздражает?
Что в ХХ веке оно стало неправильным и некрасивым. Да, художники отошли от реализма, и появилось множество направлений, непонятных для неподготовленного взгляда. Некоторым кажется, что из-за этого произведения потеряли смысл и стали слишком примитивными. Такое впечатление складывается лишь поначалу! Изучая творчество мастеров, можно прийти к выводу, что новое искусство — на самом деле один большой эксперимент.
Алина Зоря, «Стрит-арт хранение»
Алина отучилась на истфаке СПбГУ и начала карьеру экскурсоводом нестандартно: в паломнической службе Валаамского монастыря. В ее портфолио Музей стрит-арта и «Невская застава», а с 2022-го Алина неизменно работает в «Стрит-арт хранении». «Мне нравится свобода и экспериментальность уличного искусства, его юмор и масштаб. Стрит-артисты — настоящие мечтатели и идеалисты, мне это близко», — говорит Алина.
Что важнее: знание фактов или умение красочно рассказать материал?
Самое крутое — открыто признаться, что не помнишь какой-то факт и дальше начать рассуждать, приводить аргументы, но не давать слушателю готовое решение. Еще я убеждена, что главное для опытного экскурсовода — междисциплинарность. Глубокая экспертиза в узкой области восхищает, но лично мне всегда интереснее разбираться в связях между разными сферами знаний.
Какой вопрос слушателя заставил вас растеряться?
Когда у тебя большой опыт проведения экскурсий, уже ничто не может удивить. Шок в том, что даже самые каверзные вопросы часто повторяются. Например: «В чем смысл "Черного квадрата" Малевича?»
Как вы справляетесь с выгоранием?
«САХ» — далеко не единственное, чем я занимаюсь, поэтому могу легко переключиться и соскучиться по экскурсиям. Для меня маркер выгорания — автоматизм. Когда я начинаю замечать, что текст становится заученным, а я фоново думаю о том, что приготовить на ужин.
Софья Кучерявенко, МИСП
Софья тоже окончила петербургский Институт культуры, а после этого сразу же устроилась в МИСП — без метаний и поисков. Работу здесь она считает для себя интеллектуальным вызовом, ведь в рамках одной экскурсии могут соседствовать портретная живопись и геометрическая абстракция: «Мне никогда не бывает скучно. МИСП — это узкоспециализированный и необычный материал, темпорально интенсивная смена выставок и широкая вариативность искусства».
Как заинтересовать самого невнимательного слушателя? Хотим лайфхаки!
Расскажите про любовь или смерть.
Пофантазируем: если бы на вашей экскурсии собрался миллион слушателей, о чем бы вы рассказали?
Я бы сравнила «Троицу» Андрея Рублева и «Черный квадрат» Казимира Малевича.
Чем ваша экскурсия отличается от медиаций других гидов?
Переосмыслением экспозиционного нарратива. Моя задача: создать уникальную историю, которая выявит в «исходнике» новые концептуальные слои. В малом стремимся увидеть большое, а в большом — малое. Например, экскурсия по выставке иллюстратора Оскара Клевера превращается в рассуждение о спасительной ценности эскапизма и о дуальности фантазии «сказка — кошмар». А маршрут среди абстракций Александра Кожина становится исследованием модернистских идеалов и постмодернистских сомнений.
Текст: Елизавета Вельяминова при участии Анны Спириной
