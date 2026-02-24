5 экскурсоводок-краших из Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Ирина — историк. Она отучилась в ВШЭ, а после университета начала водить экскурсии в «Манеже». Дом Радио, ярмарка совриска PAF — вот лишь несколько звездных проектов, с которыми Ирина сейчас работает как исследовательница, куратор и медиатор. В Sobo Gallery ее привлек экспериментальный дух экспозиций и открытость команды Лизы и Александра Цикаришвили.

Чем ваши медиации отличаются от экскурсий других гидов?

Я стремлюсь смотреть на медиацию шире и включать возможности разных практик: совместных сессий слушания, чтения, письма, прогулок, воркшопов, исследований и других способов разделить опыт восприятия искусства (причем необязательно в пространстве выставки!).

Как заинтересовать невнимательного слушателя? Хотим лайфхаки!

Постепенно наращивать включенность. Людям может быть непросто перестроиться с привычного бешеного темпа сменяемости происходящих событий. Я люблю ломать его и говорить, что сейчас мы должны пять минут молча смотреть на одну картину или полчаса вслушиваться в конкретную звуковую инсталляцию.

В процессе нужно оставаться чувствительной к групповой динамике и отдельным участникам, личному и общему контексту, быть готовой учитывать это и следовать за тем, куда движется разговор. А еще полезно с пониманием относиться к разным способам участвовать: иногда держащиеся на расстоянии и не произнесшие ни слова за встречу люди бывают самыми включенными и воодушевленными.

Как вы готовитесь к экскурсии? Есть ли какие-то ритуалы?

Я люблю утонуть в материале: новых и недавно вспомнившихся текстах, далеких параллелях. В будущей медиации мне важно соединить видение всех сторон процесса, так что всегда случается череда бесед с представителями институции, кураторами, самими художниками и, по возможности, случайными зрителями.