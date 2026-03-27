Как устроена выставка «Долгая счастливая жизнь» в KGallery, объединившая Пикассо, Бродского и Водолазкина

Пикассо в парадной

Из пространства квартиры посетители попадают в парадную. Кураторская мысль понятна: герой Коля Коньков (и мы вместе с ним) отправляется в город, но наполнение «парадной» оказывается неожиданным. Здесь напоминают об эрмитажной выставке Пикассо, которая открылась в 1956 году и, без преувеличения, потрясла советских зрителей. В KGallery показывают три работы самого художника и произведения российских авторов, в которых заметно его формальное и сюжетное влияние (от портретов Пабло до разнообразных голубей).

Культ чтения

На лестнице зрителя ждет зона, посвященная любви к чтению. Блок поделен на две части: шкаф с популярными книгами эпохи оттепели, которые можно полистать, а также редкие, коллекционные экземпляры и самиздат от друга галереи Александра Гачкова (они в витрине под стеклом).