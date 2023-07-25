От «Июльского дождя» до «Я шагаю по Москве»: Почему фильмы оттепели — идеальное кино для лета?

Кто повлиял на авторов оттепельного кино?

Оттепельные режиссеры обратились к богатому опыту советского киноавангарда. Однако то, что в двадцатые годы именовалось революционным кино, в шестидесятые выросло уже в кино поэтическое. Новаторские поиски Дзиги Вертова и Александра Довженко, Всеволода Пудовкина и, разумеется, Сергея Эйзенштейна интересовали шестидесятников, скорее, как инструмент для создания сильных эмоциональных образов, они применялись в совсем новом ритме времени и на ином материале.

Вторую жизнь на экране обрели острые ракурсы, снятые подвижной камерой, особенно в динамичных батальных сценах. Композиция кадра все чаще геометризовалась: в ход шли прямые углы и линии, контрастный световой рисунок, ритмизованный фон, а также глубинная мизансцена, ставшая в шестидесятые одним из определяющих выразительных киноприемов. С ее помощью советские операторы передавали те нюансы отношений, которые персонажи не могли или не хотели проговорить словами. Человек тонко сопоставлялся с городом. Природой. С другим человеком.

Ревизии подвергся и прием двойной экспозиции, или «наплыва на наплыв», как называли его советские авангардисты. То, что в конце двадцатых годов казалось заезженным штампом, обрело вторую, совершенно удивительную жизнь. Наложение друг на друга двух и более кадров помогало зрителю проникнуть во внутреннее состояние персонажа, а также в закрытую сферу его бессознательного: грез, переживаний, снов. Новое значение обрел и преображенный оттепелью рапид, замедленное течение времени в кадре, художественные эксперименты с которым приостановились в середине тридцатых.

Впрочем, инвентаризацией отечественных изысканий дело не ограничилось. В эпоху оттепели наши кинематографисты наконец получили возможность познакомиться с фильмами зарубежных коллег. И они их ошеломили: Бергман, Феллини, Антониони, Трюффо, Рене, Вайда — всех и не перечислить. От этого мощнейшего влияния деваться было некуда.

Оттепель впитала в себя опыт итальянского неореализма, его коллективизм и моральную бескомпромиссность. Наши кинематографисты вышли из павильонов на подвижную натуру, интегрировав людской поток, его темп и жизнь в сюжеты своих фильмов. Сама повседневность, рождающая мерное течение послевоенного времени, интересовала шестидесятников ничуть не меньше, чем Роберто Росселини, Витторио де Сику или Джузеппе де Сантиса. Знаменательный фильм Марлена Хуциева «Застава Ильича» — плоть от плоти оттепельных веяний, — выпущенный на экраны только к концу эпохи, оказался образчиком такого подхода к кинематографу. А вот снятый режиссером спустя два года «Июльский дождь» критики охотно сравнивали уже с французской новой волной. К ранним фильмам Годара и Трюффо зрителей отсылали оборванные монтажные склейки, долгие кадры, наложенные на музыку, и принципиальная размытость главной сюжетной линии. Ведь если автора фильма интересует чье-то лицо, промелькнувшее в толпе, то почему бы не отвлечься? А сюжет — сюжет может и подождать.