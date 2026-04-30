«Античная арена» в лесу, водонапорная башня XIX века и смотровая площадка на границе с Финляндией: нишевый гид по Выборгу от урбаниста

Парк Папула

Достаточно дикий и неблагоустроенный, что можно воспринимать как минус, а можно — как плюс. Так или иначе, красивый вид на город и возможность исследовать остатки смотровой башни 1892 года тут обеспечены.

У парка богатая история: он был основан в 1886 году и много лет служил центром притяжения выборжан. Здесь располагались ресторан по чертежам Уно Ульберга (главного архитектора Выборга с 1932 по 1936 годы, который оказал значительное влияние на облик города, реализовав в нем более 30 проектов), а также концертные площадки и стадион.

До наших дней ничего из вышеперечисленного не сохранилось, но есть шанс, что эта локация еще получит должное развитие, ведь ее достоинства очевидны.