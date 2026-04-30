«Античная арена» в лесу, водонапорная башня XIX века и смотровая площадка на границе с Финляндией: нишевый гид по Выборгу от урбаниста

Теперь добраться до Выборга удастся всего за час: в город запустили экспресс, который сократит время в пути! Открываем сезон загородных поездок уже в эти выходные (можем себе позволить!) и отправляемся в Выборг с авторским гидом от урбаниста и управляющего архитектурным коворкингом KLAUZURA Дмитрия Бумагина. В нем нет замка, парка Монрепо, библиотеки Алвара Аалто и кренделей (при всем уважении, конечно!) — только нишевые локации: от «античной арены» в лесу и водонапорной башни XIX века до экотропы на границе с Финляндией со смотровой площадкой на живописном утесе.
Прогулку можно начать с района Папула. Многие в нем не были, хотя он находится буквально в семи минутах от вокзала и центра города. Дело в двух факторах. Во-первых, район Папула имеет чрезвычайно четкие физические границы — он ограничен железнодорожными путями с юга, Защитной бухтой с севера и запада и бухтой Радуга с востока. Коридор доступа со стороны города всего один — через железнодорожный мост. Во-вторых, никаких сервисов питания и развлечений здесь нет, так что лучше заранее запастись кофе и перекусом.
Дом финской табачной фабрики
Адрес: улица Майорова, 4
Здание построено в 1903 году. Отделка фасадов весьма сдержанная, но интересна сохранившейся надписью TUP. TEH. TYOMIES («Табачная фабрика "Рабочий"»). Сигареты выпускали здесь вплоть до 1984 года. Судя по информации из открытых источников, они напоминали папиросы и считались «народными».
Сейчас дом жилой. Говорят, внутри сохранились действующие финские камины. Еще неподалеку отсюда есть место, откуда открывается красивый вид на Защитную бухту. Полюбовавшись им, переходим через Папульский мост и направляемся в парк Папула.
Остатки смотровой башни 1892 года
Парк Папула
Достаточно дикий и неблагоустроенный, что можно воспринимать как минус, а можно — как плюс. Так или иначе, красивый вид на город и возможность исследовать остатки смотровой башни 1892 года тут обеспечены.
У парка богатая история: он был основан в 1886 году и много лет служил центром притяжения выборжан. Здесь располагались ресторан по чертежам Уно Ульберга (главного архитектора Выборга с 1932 по 1936 годы, который оказал значительное влияние на облик города, реализовав в нем более 30 проектов), а также концертные площадки и стадион.
До наших дней ничего из вышеперечисленного не сохранилось, но есть шанс, что эта локация еще получит должное развитие, ведь ее достоинства очевидны.
Выборгская учительская семинария
Адрес: Светогорское шоссе, 27
Если выйти из парка Папула и 15 минут идти на север вдоль Светогорского шоссе, вместо елок перед глазами появится нетипичное для здешних мест здание в псевдорусском стиле. В разные годы в нем располагались семинария, финское военное училище и туберкулезный диспансер. Визуально постройка неплохо сохранилась до наших дней, но сейчас она пустует.
От этого здания проходим примерно 250 метров в лес. Среди деревьев будет стоять водонапорная башня. Внутри нее можно подняться по винтовой лестнице (только очень аккуратно) и насладиться, пожалуй, лучшим видом на Выборг. Водонапорная башня в городе не одна. Для рассказа о другой переместимся в район Батарейной горы.
Водонапорная башня на Батарейной горе
Адрес: улица Некрасова, 35
Это одна из высотных доминант Выборга. Водонапорную башню на Батарейной горе построили в 1930 году по проекту финского архитектора Вяйнё Кейнянен. Тогда она считалась крупнейшей постройкой этого типа в Финляндии. В ее облике угадываются черты функционализма, который лишен какого-либо украшательства, но если присмотреться, в отделке есть простые, но выразительные орнаменты. Внутри сооружения скрыты два бетонных резервуара — каждый объемом два миллиона литров. Для их отливки, которая заняла восемь дней, был использован новаторский для того времени метод непрерывной подачи бетона.
Певческое поле
Мое излюбленное место в Выборге. Восемь лет назад, когда я впервые на него наткнулся, оно меня поразило: это античная арена прямо посреди леса! Позже я понял, насколько гениально автор проекта поработал здесь с контекстом и смыслами. Им, кстати, был уже знакомый нам Уно Ульберг.
Певческое поле создано в 1932 году, к столетию написания карело-финского эпоса «Калевала». Сооружение представляет собой летний амфитеатр, встроенный в один из редутов старых Восточно-Выборгских укреплений. Рядом с ним когда-то стояло приспособленное под кафе помещения бывшего порохового погреба — это крутой пример ревитализации почти столетней давности.
По своим функциям и характеристикам Певческое поле абсолютно уникально и фактически не имеет аналогов в России. К сожалению, сейчас оно пребывает в запустении. Приложить к нему руку и переосмыслить на современный лад — мечта урбаниста. А пока ничто не мешает использовать его по назначению — например, спеть, чтобы еще лучше прочувствовать атмосферу места. Еще здесь можно устроить пикник и погулять по каменным стенам вокруг.
неподалеку от Певческого поля и Батарейной горы есть трактир — вариант для тех, кто хочет ощутить настоящий вайб современного Выборга. Еще из съедобных рекомендаций — «Вилла Карьяла» на Крепостной улице (южно-карельская кухня и изразцовые печи) и кафе-мороженое «Мишка» (работает аж с 1946 года, что необычно для небольшого города). А кофе можно захватить в «Cup» — тут он лучший в Выборге.
Если желание прогуляться по центру города все же имеется, советую Выборгскую улицу. Здесь вам и недавно восстановленная гимназия (бывшее финское совместное училище), и руины церкви Доминиканских братьев, и башня Ратуши, и бастион Панцерлакс с павильоном Эрмитажа, и, конечно, бывшая мебельная фабрика Матти Пиетинена, над ревитализацией которой работает наше архитектурное бюро. Первая очередь проекта будет готова уже в 2028 году.
Усадьба Киискиля
Если вы неутомимый исследователь, можно отправиться в путешествие по городским окрестностям. Усадьба Киискиля находится всего в 15 от Выборга. Сюда стоит приехать, чтобы полюбоваться историческими зданиями, северным ландшафтом Карельского перешейка, новыми постройками в стиле финской деревянной архитектуры и изрезанным островами побережьем Выборгского залива.
Построенный в 1816 году комплекс относится к объектам культурного наследия регионального значения. Сейчас на его территории идет масштабная реставрация. Это редкая возможность увидеть процесс восстановления памятника архитектуры и познакомиться с его историей.
А еще здесь можно остановиться в глэмпинге, взять напрокат байдарки, покормить гусей и продегустировать локальное пиво. Проект, можно сказать, полностью меценатский. Для меня это воодушевляющий кейс: он подтверждает, что еще есть люди, способные созидать, свободно мыслить, творить и реализовывать свой потенциал. Если бы не они, усадьба была бы безвозвратно утрачена, как это случилось с другими усадьбами в Выборгском районе Ленобласти.
Экотропа в заказнике Кивипарк
Напоследок — инсайд для любителей природы. Если проехать еще 15 километров западнее, в сторону границы с Финляндией, можно прогуляться по потрясающей экотропе «Каменный берег». Здесь удастся познакомиться с прибрежной зоной Выборгского залива: увидеть сельги, граниты рапакиви и особые растительные сообщества. На утесе расположена смотровая площадка, с которой открывается красивый вид на воду. Длина маршрута составляет почти 12 километров. Я был на многих экотропах — и в Ленинградской области, и за ее пределами, — и, на мой взгляд, это одна из самых живописных.
