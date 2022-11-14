Компьютерные игры, вомбат и редисочница: Каким на самом деле был Алексей Балабанов? Рассказывает его семья

Как превратить лопату в меч и причем здесь «Звездные войны» (ни при чем!)

На выставке очень классный момент, когда сидишь в беседке, как из «Брата», и слу­шаешь истории Феди и Пети про съемки в фильмах папы.

Надежда: Федя, а ты рассказывал, как на «Грузе 200» группа не обнаружила у лопат, которые нужны были для съемок, черенки?

Федя: Нет, я решил не рассказывать. Эта исто­рия — пятно на моей кинематографической карьере. (Смеется.)

Надежда: Мне кажется, она про твою роман­тическую сущность.

Федя: «Груз 200» — это моя первая серьезная работа в жизни (и в кино!): на полтора месяца я уехал из дома и что-то там делал на площад­ке. Понятно, многое в 15 лет я не умел, так что сложные вещи мне старались не поручать. В связи с этим у меня образовалось свободное время, часть из которого я потратил на напи­сание книги, которая называлась «Пим».

Петя: Ты дописал ее?

Федя: Я нашел тетрадь с «Пимом» на даче во время коронавируса и перепечатал в элек­тронный вид. Отправлять это я никуда не буду, но хотелось сохранить на память.

Петя: Вот видите, Федя как папа. Ты говори­ла, мама, что папа все собирал — и я такой же. Лучше сохраню, пусть будет.

Федя: Абсолютно как папа, я вообще не вы­брасываю вещи.

Надежда: Федечка, а ты не дорассказал про лопаты. Помню, ты просил меня сшить тебе плащ с капюшоном и ходил в нем по Невскому проспекту. Это, как и черенки от лопат, привет «Звездным войнам»?

Федя: Нет, плащ с капюшоном — это привет «Первому правилу волшебника» Терри Гуд­кайнда. У меня со школы ник во всех соцсе­тях — Гратч, это персонаж оттуда.

Петя: Мам, даже у меня был ник из этой книги.

Надежда: Это какой?

Петя: Зедд — это Зеддикус З’ул Зорандер. Ты что, не помнишь время, когда мы жили на Малом проспекте? Мы с Федей строили в комнатах дома.

Надежда: Помню, потому что я их убирала.

Петя: Тогда Федя читал «Первое правило вол­шебника», а там 24 книги. Я хотел читать то же, что и мой брат, хоть я и на 5,5 лет младше. В итоге прочел книги четыре из этой серии.

Надежда: Так. А черенки лопат все же исполь­зовались для «Звездных войн»?

Федя: Нет, это были мечи из Средневековья. Я больше по нему.

Надежда: Короче говоря, на съемках «Груза 200» лопаты оказались без черенков, потому что прямо во время съемок Федя играл с реквизитом, как с мечами. Но я из-за этого не ругалась, ведь это о том, какой интересный мир внутри человека живет, если он все лопаты превращает в мечи.

Федя: Русский романтизм.