Как дела с исследованием дач и книгой-экскурсией для детей?

Исследование петербургских дач — наша общая идея с коллегами по краеведческому отделу, Катей и Глебом. Это коллаборация с фотографом Антоном Акимовым, который сделал серию книг об историях домов Петербурга, Москвы и Тбилиси, рассказанных их обитателями. Год назад подумали: почему бы не сделать такой же проект про дачный пояс Петербурга? Один из моих фаворитов: деревянный дом в Лампово под Гатчиной, построенный в 1880-е годы, чудом сохранившийся во время Великой Отечественной войны, так как в нем располагалась ставка одного из немецких военных подразделений.

Детская книжка — вообще спонтанный проект. Иллюстратор Катя Ильюшенко показала мне наработки для своего диплома, и я влюбился в ее картинки с первого взгляда. Вся книга — история Петербурга от лица чайки. Так что это будут рассказы о самых высоких и водных местах города с высоты птичьего полета.

Вы исследуете Петербург через букинистику — оригинально. Кто-то еще так делает?

Просто по ощущениям — непаханое поле. «Подписные экскурсии» — не только про букинистику, а про всю книжную культуру. Мы с коллегами фанаты душных историй про легендарных букинистов, забытые издательства, типографии и прочие книжные сюжеты. И да, наши экскурсии уникальны! Например, в Литейной части показываем дом, где располагалась редакция журнала «Отечественные записки» (на этой остановке начинается самый интересный разговор — про писательские гонорары!). На Петроградской — бывшую школу Лентовской (ныне имени Д.С.Лихачева), одну из самых прогрессивных школ в 1910–1920-е годы, где учились некоторые из будущих обэриутов. А в Коломне рассказываем про бывший луна-парк (сейчас на его месте стадион Университета им. Лесгафта), где происходили невообразимые вещи: от катания на американских горках до постановки футуристической оперы.