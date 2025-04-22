Собака.ru рассказывает о новых героях петербургского краеведения последних лет — с ними мы полюбим Петербург еще сильнее! Встречайте: выпускник Академии художеств и магистрант Европейского университета Александр Гачков изучает Петербург через историю книжной культуры — беспроигрышный ход в литературоцентричном городе. Гачков с командой курирует краеведческий отдел «Подписных изданий», работает с друзьями над «Историей петербургских дач и их жителей» (выйдет в конце 2025 года), проводит «Подписные экскурсии», рассказывая про городские места, связанные с литературой и букинистикой. А совсем недавно заключил контракт с «Поляндрией» на путеводитель о Петербурге для детей.
Куратор краеведческого отдела «Подписных изданий» Александр Гачков во дворике Сен-Жермен. Литейная часть — бесконечный источник новых знаний для исследователей книжной истории Петербурга
Как дела с исследованием дач и книгой-экскурсией для детей?
Исследование петербургских дач — наша общая идея с коллегами по краеведческому отделу, Катей и Глебом. Это коллаборация с фотографом Антоном Акимовым, который сделал серию книг об историях домов Петербурга, Москвы и Тбилиси, рассказанных их обитателями. Год назад подумали: почему бы не сделать такой же проект про дачный пояс Петербурга? Один из моих фаворитов: деревянный дом в Лампово под Гатчиной, построенный в 1880-е годы, чудом сохранившийся во время Великой Отечественной войны, так как в нем располагалась ставка одного из немецких военных подразделений.
Детская книжка — вообще спонтанный проект. Иллюстратор Катя Ильюшенко показала мне наработки для своего диплома, и я влюбился в ее картинки с первого взгляда. Вся книга — история Петербурга от лица чайки. Так что это будут рассказы о самых высоких и водных местах города с высоты птичьего полета.
Вы исследуете Петербург через букинистику — оригинально. Кто-то еще так делает?
Просто по ощущениям — непаханое поле. «Подписные экскурсии» — не только про букинистику, а про всю книжную культуру. Мы с коллегами фанаты душных историй про легендарных букинистов, забытые издательства, типографии и прочие книжные сюжеты. И да, наши экскурсии уникальны! Например, в Литейной части показываем дом, где располагалась редакция журнала «Отечественные записки» (на этой остановке начинается самый интересный разговор — про писательские гонорары!). На Петроградской — бывшую школу Лентовской (ныне имени Д.С.Лихачева), одну из самых прогрессивных школ в 1910–1920-е годы, где учились некоторые из будущих обэриутов. А в Коломне рассказываем про бывший луна-парк (сейчас на его месте стадион Университета им. Лесгафта), где происходили невообразимые вещи: от катания на американских горках до постановки футуристической оперы.
Топ-3 любимых и самых характерных петербургских книжных локаций — это... Если не брать «Подписные», конечно!
Назову целый квартал — Литейная часть! Исторически это культовое место для всей книжной истории города: здесь базировались издательства, типографии, книжные лавки и букинисты. Сейчас тут главные книжные магазины Петербурга. Особенно люблю букинистический в подвале на Литейном, 61, — он наследует легендарному книжному магазину Клочкова, одного из главных букинистов начала XX века.
Второй маст-визит — «Старая книга» на Рижском проспекте. Андеграундное место с уникальными находками. Кажется, там до сих пор нельзя расплатиться картой, а подбор литературы всегда непредсказуемый. Там я нашел рукописный макет издания с перепиской Цветаевой, выпущенного в Праге в 1969 году. Пока я думал, его перекупили, а потом обнаружилось, что находка ушла на аукционе за 100 тысяч рублей.
Ну и «Свои книги» на улице Репина на Васильевском: в маленьком дворике прячется отличный книжный с фокусом на гуманитарные науки. Бонус локации — кошка с колокольчиком, создающая особую атмосферу умиротворения.
Какие планы на сезон?
Каждый сезон мы добавляем один новый маршрут. В 2025-м — это экскурсия по Васильевскому острову. Подготовка экскурсии в нашем формате — долгий и дотошный процесс. Мы не просто собираем редкие факты, но и учимся красиво их связывать: заказываем архивные фотографии, дореволюционные книги, для каждой экскурсии делаем буклеты с точками маршрута, источниками и библиографией.
Фото: Кристина Рожкова
Текст: Юлия Коба
Комментарии (0)