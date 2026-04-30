Возрождение легендарных «Восточных сладостей» и открытие террас: главные гастрономические события недели

«Бистротека»

Музыкально-коктейльная «Бистротека» от кондитера Дарьи Кузьмичевой открылась на набережной Карповки. По выходным команда заказывает пати-бас (да!), который отвозит всех страждущих на вечеринку в бар Catch 22. В меню — блюда до 1000 рублей. Шеф Алексей Пушин готовит севиче из гребешка с клубникой и чили, бургер в листьях салата, пасту алла водка, куриный бульон и пирожок с курицей. Из Cherchez в «Бистротеку» приплыл скат: его крыло подают со спаржей и сливочно-лимонным соусом. Завтраки действуют до 17:00. Раздела десертов нет, но Дарья готовит готовит эксклюзивные сладости каждый день, их предлагают гостям по желанию («Графские развалины — маст-хэв, если повезет застать). В планах у команды на теплый сезон: бранчи на веранде с диджей-сетами по выходным дням и закатами над Карповкой.

наб. реки Карповки, 31/1