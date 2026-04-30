Возрождение легендарных «Восточных сладостей» и открытие террас: главные гастрономические события недели

Джаз посреди леса, коктейли в честь Федора Шаляпина, старт круизов от Kuznyahouse и ужин с финалом в пати-басе — в новом выпуске ресторанного дайджеста.
ЕМ
Завтраки в ЕМ — впервые в истории! Возможность увидеть старинную петербургскую квартиру на Мойке при раннем солнце дарят нам ресторатор Эдуард Мурадян и шеф-повар Олеся Дробот. С 1 мая и до конца лета стартует первый сезон (ежедневно, с 10:00 до 13:00). Яйца «в мешочек» готовят в кодлере — английской фарфоровой посуде — с добавлением икры кижуча, камчатского краба, хамона иберико или сыра грюйер. Вариант сытнее — менемен с яйцом пашот и пряной сметаной, рецепт которого Олеся привезла из Турции и подстроила под чугунную печь Aga. Также в меню кукурузная каша с лангустинами, бриошь с форелью и кремом из щавеля, киш со сморчками и беконом. Несладкую выпечку будут менять с учетом сезонных и интересных продуктов от фермеров.
наб. реки Мойки, 84
WE LODGE
1 мая отмечаем Международный день джаза на берегу Медного озера, в эпицентре хвойного леса. В 17:00 на импровизированную сцену выйдет кавер-группа, продолжить гедонистический вечер можно будет ужином в ресторане лесной кухни HVOY, а завершить — в баре ROOTS с бокалом сухого мартини. А если торопиться на следующий день некуда — стоит остаться на ночь, чтобы встретить рассвет в сафари-лодже с видом на безмятежность.
Медное озеро, 60.2039, 30.1417, Всеволожский район, деревня Медный завод
«Бистротека»
Музыкально-коктейльная «Бистротека» от кондитера Дарьи Кузьмичевой открылась на набережной Карповки. По выходным команда заказывает пати-бас (да!), который отвозит всех страждущих на вечеринку в бар Catch 22. В меню — блюда до 1000 рублей. Шеф Алексей Пушин готовит севиче из гребешка с клубникой и чили, бургер в листьях салата, пасту алла водка, куриный бульон и пирожок с курицей. Из Cherchez в «Бистротеку» приплыл скат: его крыло подают со спаржей и сливочно-лимонным соусом. Завтраки действуют до 17:00. Раздела десертов нет, но Дарья готовит готовит эксклюзивные сладости каждый день, их предлагают гостям по желанию («Графские развалины — маст-хэв, если повезет застать). В планах у команды на теплый сезон: бранчи на веранде с диджей-сетами по выходным дням и закатами над Карповкой.
наб. реки Карповки, 31/1
AVA Bistro
Дождались — выдвигаемся навстречу лету. 1 мая в AVA Bistro на острове Новая Голландия откроется уличная терраса среди живых цветов и растений. План-капкан на уикенд: засесть на улице за бокалом игристого, отобедать салатом с креветками и ризотто с гребешком, а в финале — свежеиспеченные булки. Если утром вы полны энтузиазма — нет необходимости торопиться: завтраки подают каждый день с 10:00 до 13:00, а для любителей поздних вылазок до 18:00 доступны сырники, авокадо тост с рикоттой, скрэмбл с креветками и не только.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Orthodox
Даром только птички поют! В неорусском баре Orthodox — новая страница коктейльной карты из четырех напитков в честь Федора Шаляпина, а точнее его текстов песен и гастрономических привычек. В коктейле «Вдоль по Питерской» — отсылка к строкам: «Я не мед пила, да сладку водочку». Водку с форелевой икрой перегнали в роторном испарителе, смешали с оливковым рассолом и вермутом, придумали подавать с ложкой красной икры. «Дубинушка» — оммаж на негрони с ржаным дистиллятом, хорватский ликером, кампари со сферой из черноплодной рябины. В «Последнем слове» — аналог шартреза и водка, настоянная на укропе. А сет из двух настоек «Эй, ухнем» построен на контрасте: наршараб, кинза и черемша, а также водка на укропе (подается с ложкой икры палтуса — любимого деликатеса Шаляпина). Репертуар задался выразительный!
ул. Восстания, 4
Cruise by Kuznyahouse
Все на борт! Уже в эту субботу, 1 мая, Kuznyahouse запускают свой двухэтажный корабль с коктейлями, вечеринками и гастрономией. На верхней палубе — барная зона и лежаки, а на нижней — полноценная кухня, сидячие места с винтажной мебелью, немецкий кабинетный рояль 1979 года, концерты и танцевальные программы. Сезон откроется двумя заплывами: в 17:30 танцуем под диджей-сет Timofey, а в 20:30 отчаливаем под звучание рояля от Андрея Артемьева.
Расписание рейсов и билеты — по ссылке
«Ателье Tapas & Bar»
Вот это рыбка! Сибас с соусом пиль-пиль, свиные ребра с соусом барбекю и тако кон карне с сыром на компанию: в «Ателье Tapas & Bar» обновили меню. К сезону террас и шумных летних вечеров бренд-шеф Сергей Гальцев и шеф-повар Владимир Воргулев знатно постарались: пробуем также севиче из сибаса, лангустины с чимичурри, осьминога по-галисийски и бургер с хрустящим цыпленком. В хоспере готовят стейк фланк с фасолью и колбаски чоризо с пюре и мясным соусом. На десерт балуют хрустящим хворостом de la abuela (от той самой испанской бабушки!).
ул. Лахтинская, 8А
INNER
Мастер хулиганского фингерфуда Мансур Валиев (Schengen, Sight, «Ателье Tapas & Bar») вместе с бистро gaby, которое вот-вот откроется на набережной Карповки, едет в ресторан INNER. 2 мая с 12:00 до 16:00 он приготовит блюда в стиле ugly but good, которые будут представлены в будущем проекте: фирменные маринады, хумус из маша, крем из козьего сыра со сладким горошком, томатный суп с гриль-чизом, сэндвич с ростбифом, полента с пикантными колбасками, брауни из халвы. Бранч скрасит виниловый диджей-сет c итальянским диско от Алексея Сударикова (Giallo, Ezo Izakaya). Такой сценарий для старта майских праздников мы одобряем!
ул. Пионерская 31
«Восточные сладости»
На Невском возродился легендарный бренд «Восточные сладости» — любимый ленинградцами магазин пахлавы и ореховых трубочек, работавший на главном проспекте города в середине прошлого века. Проект запустили кондитерские «Север-Метрополь» вместе с Михаилом Гуменским, сыном Ларисы Тхоржевской, которая была директором «Восточных сладостей» с 1984 года, а до этого магазином руководила ее мама, бабушка Михаила, Мария Александрова Корниленко. Исторический дом построили в начале XX века по проекту архитектора Николая Мельникова. Помимо кондитерской, в разное время здесь располагались институты по изучению психики от Владимира Бехтерева, Общество жителей блокадного Лениниграда и Фонд милосердия. Также в здании находится Интерьерный театр, основанный в 1988 году режиссером Николаем Беляком.
Невский пр., 104
Sibaristica × «Октав»
Обводим 3 мая красным в календаре! В листенинг-бар «Октав» едет команда проекта Sibaristica. С 13:00 до 18:00 здесь случится однодневный гастрономический поп-ап — для него собрали редкие кофейные лоты и специально подобранные спешл-блюда от шефа Даниила Тустяновского. В основе — три редких кофе, заваренных на V60.
Щербаков переулок, 17/3с2
Minerals
Бизнес-ланчи для самых деловых! Ресторан Minerals запускает обеды для предприимчивой аудитории центра города (2000 руб. за два блюда и напиток). Шеф-повар Максим Шаршов по будням с 12:00 до 14:00 готовит тартар из говядины с попкорном из гречи, пряный чечевичный суп с кокосовым молоком, рагу из кролика с пюре из пастернака, ржаную кашу с говяжьими щечками, стейк из форели с соусом берблан и картофельным пюре. К обеду можно дополнительно заказать бокал вина — а почему бы и да?
Невский проспект, 7–9, зал «Минералы»
Комментарии (0)