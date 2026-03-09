22 лучшие выставки марта в Петербурге: от «Голубя мира» Пикассо до графики Бартенева

А также — медиаискусство в «Севкабель Порту», свадебные обряды времен Античности в Эрмитаже и кураторский проект Петра Белого в «Фабрике лимонной кислоты» с работами суперзвезд совриска Гарт, Цхэ и Цикаришвили. Рассказываем, какие экспозиции стартуют в первый месяц весны и их точно не стоит пропускать.
ГЛАВНОЕ
Афродита и Эрот. Древний Рим, II век
«Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве», Эрмитаж (12+)
Экспозиция строится вокруг одного из самых поэтичных и сакральных ритуалов древности, связанных с обрядом брака — омовением невесты, символизирующим очищение и начало новой жизни. Считалось: в этот момент рядом с девушкой незримо присутствует сама богиня любви Афродита и ее спутники Эроты. А значит — союз будет основан на любви и взаимном желании.
В центре выставки — скульптурная группа «Венера и Амур». Ее дополняют мраморные изображения богини любви; керамика, связанная со свадебными обрядами, и ювелирные украшения.
До 22 июня
Подробнее здесь
Пабло Пикассо. Хоровод народов. 1961
«Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается», KGallery (12+)
Графика Пабло Пикассо (в том числе «Голубь мира»!), живопись Бориса Мессерера, Рихарда Васми и Евгения Михнова-Войтенко, рисунки Иосифа Бродского, книжные эскизы Льва Збарского (покажут впервые!), рукописи и машинописи стихов Геннадия Шпаликова — все это слагаемые экспозиции, посвященной советской оттепели.
Центральный вопрос выставки — как на шестидесятые смотрят современные молодые люди? Чтобы ответить на него, кураторы провели исследование-опрос (да, как в кинокартине «Любить» Калика!). Один из возможных вариантов отгадки — завершающий экспозицию фильм Дарьи Корзюковой.
С 25 марта по 10 мая
Подробнее здесь
Наталья Гончарова. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане»
«Наш авангард Плюс», Bashmakov Gallery (6+)
Экспозиция объединит более 100 живописных и графических работ художников русского зарубежья первой половины XX века. В пространстве галереи появятся рисунки Александра Бенуа, Натальи Гончаровой и Леопольда Сюрважа, акварели и гуаши Мстислава Добужинского, Эрте, Михаила Шемякина, Николая и Надежды Бенуа, редчайшие подписные работы Марка Шагала, пошуары Сони Делоне и Андрея Ланского. Почти все картины экспонируют в России впервые.
До 23 августа
Подробнее здесь
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Юрий Отинов. Луна. 2026
«Триумфы. Опыты локальных дивинаций», NameGallery (14+)
Групповая выставка (среди участниц — Ульяна Подкорытова и Галя Фадеева!) построена вокруг старших арканов колоды Таро (что? да!) и образов из знаменитого «Атласа "Мнемозина"» Аби Варбурга. Название отсылает к истории карточных гаданий. «Триумфами» (от итальянского trionfi — «козыри») именовали старшие арканы, которые в XV веке добавились к стандартной масти и стали символом превосходства. А «Дивинации» подразумевают сам акт предсказания.
Куратор выставки Ирина Аксенова предлагает взглянуть на колоду Таро как на подвижный культурный артефакт и каталог архетипических образов. А их энергия сохраняется и трансформируется в искусстве на протяжении столетий.
До 25 апреля
Подробнее здесь
Коллаж Андрея Бартенева
«Луноскоп», «Матисс Клуб» (16+)
Персональная выставка коллажей и графики Андрея Бартенева. Это более 40 работ, созданные в 1980–1990-е, когда художник был близок к кругу Тимура Новикова. За коллажами стоит авторская философия, отсылающая к древнегреческим поискам смыслов. Бартенев складывает вместе кусочки «с намеком на свет», коллаж за коллажем, пока из них всех не получится огромное полотно тотального счастья.
До 28 марта
Подробнее здесь
«Открытое хранение», Joy Gallery (галерея «Радость») (14+)
В экспозицию вошли живопись, графика, объекты и видеоарт из закрытого хранения, которые можно было видеть на разных выставках галереи. Среди представленных художников — Егор Щаблыкин, Максим Савва, Екатерина Богданкова, Турбен, Анастасия Андреичева, Борис Чайка, Степан Чубаев и Анна Демина.
Визуальной доминантой выставки стала живописная серия «Вдвоем» Екатерины Богданковой, которую уже показывали здесь же на выставке под кураторством Анны Заведий год назад.
До 20 марта
Подробнее будет здесь
Михаил Першко. Зверь. 2026
«Красные флажки», MYTH Gallery (16+)
Персональная выставка художника Михаила Першко. В своей практике он обращается к скульптуре, объектам и графике, складывающимся в данном случае в тотальную инсталляцию.
Название отсылает к способу охоты на волков: флажки создают коридор, который направляет животное туда, где его подкарауливают люди с оружием. Опыт загнанных хищников и мыслящего человека авторы проекта связывают через афористическую идею философа Френсиса Бэкона: «Начавший уверенно кончит сомнениями; тот же, кто начинает свой путь в сомнениях, закончит его в уверенности».
С 6 марта по 19 апреля
Подробнее здесь
Неизвестный автор. Борцы. 1900–1910-е
«Тот самый цирк», «Росфото» (0+)
Ретроспективная выставка включает 200 оригинальных отпечатков — от классических портретов начала XX века до современных репортажей.
На снимках звезды манежа: борец Иван Поддубный, клоун Карандаш, Юрий Никулин и братья Запашные. В кадре оказываются и зарубежные циркачи: например, индийский укротитель Тогарэ и итальянское клоунское трио братьев Фрателлини.
С 6 марта
Подробнее здесь
Григорий Васильев (Сорока). Портрет Л.Н. Милюковой. Вторая половина 1840-х
«За пределами „ученого искусства“. Провинциальный портрет в собрании Эрмитажа», Манеж Малого Эрмитажа (6+)
Когда-то художники, не получившие образования в Академии художеств, считались априори заслуживающими меньшего внимания. Выставка в Эрмитаже восстанавливает историческую справедливость: зрители увидят около 80 работ таких авторов. Большую часть из них покажут впервые.
«Провинциальный» здесь — эпитет не географический, а символический: характеризует произведения, которые раньше находились на периферии арт-мира, а теперь благодаря стараниям реставраторов окажутся в его центре (пусть и лишь до конца весны).
С 6 марта по 31 мая
Подробнее здесь
Подготовка выставки
«Навсегда», «Фабрика лимонной кислоты» (16+)
Коллективный проект под кураторством Петра Белого со звездным составом участников (Гарт, Цхэ, Тишин, Веселовская, Яновский, Цикаришвили, Чемакин, Филаретова, Садовник, Михайлов, Подмаркова!). Кураторский замысел такой: каждый автор выражает состояние текущего момента, выбирая одно слово. Разброс тэгов большой: это эскапизм, ретроспективизм, меланхолия, антиутопия, переход, эрос, хаос, бешенство, сопротивление, отчаянье, безмолвие. А еще — субкультурность, застревание в тягучем времени, возвращение к традициям газаневской культуры, растерянность перед настоящим и тотальная неопределенность.
С 7 марта
Подробнее здесь
Никита Пирумов. Из проекта «Костюмерный цех». 2026
«Костюмерный цех», Marina Gisich Projects (14+)
В своей новой персональной выставке Никита Пирумов продолжает играть роль художника-постановщика воображаемого спектакля, где живопись становится сценографией.
В экспозицию вошла новая серия работ. В центре сюжета — изображение человека, фиксируемое через телесные, биологические и психологические метаморфозы. Физическая оболочка предстает реквизитом или фоном спектакля об «индивиде-декорации».
С 7 марта по 17 мая
Подробнее здесь
Елена Филаретова. Вечернее письмо. 2026
«Мы здесь!», «Сарай» (14+)
После нескольких месяцев тишины галерея при Музее Анны Ахматовой снова откроет свои двери. Сюда возвращается проект «БЫЛО / НЕ БЫЛО» под кураторством Петра Белого. Нынешняя итерация — парная выставка Ивана Чемакина и Елены Филаретовой. В экспозиции кинетические объекты и живопись.
С 7 марта по 19 апреля
Подробнее здесь
Василий Truue. Цирк
«Это уже было», «Метамодернисты» (16+)
Персональная выставка художника Василия Truue. Полусюрреалистичные живописные полотна обращаются к сюжетам личной/коллективной памяти, фрагментам прошлых разговоров и осколкам снов. Их дополнят текстами, состоящими из обрывков диалогов и размышлений об отношениях, близости и дистанции. Это не попытка высказаться «на злобу дня», а разговор о состояниях, которые уже случались. И, скорее всего, еще повторятся.
С 8 по 29 марта
Подробнее здесь
Константин Коровин. Эскизы костюмов феи Сирени с короля Флорестана. Спящая красавица, 1890
«Константин Коровин (1861–1939). К 165-летию художника», Театральная библиотека (0+)
В экспозицию «русского импрессиониста» Серебряного века войдут эскизы его костюмов к балетам «Аленький цветочек» Гартмана и «Спящая красавица» Чайковского, а также операм Римского-Корсакова «Млада» и «Снегурочка».
Всего Коровин оформил свыше 150 постановок — особенно его вдохновляли сказочные сюжеты. Художника считают реформатором театральной живописи и эстетики в целом. Например, он предложил заменить корсеты балерин на более свободную одежду — туники. А это преобразило и язык хореографии, и декорации: из фона они превратились в неотъемлемую часть спектакля.
С 10 марта по 27 апреля
Подробнее здесь
Вик. Идиот. Лист 5. 2011
«Гиперборея», Музей Достоевского (12+)
Выставка посвящена памяти ленинградского нонконформиста Вика (Вячеслава Юрьевича Забелина), которого не стало в 2016-м. В экспозицию войдут его живопись и графика, объединяющие традиции русской иконописи, театральность художников Серебряного века и монументальность русского авангарда.
Герой выставки Вик — живописец и координатор многих творческих проектов, одна из ключевых фигур в создании Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ).
С 11 по 31 марта
Подробнее здесь
Борис (Боб) Кошелохов. Из цикла «Two Highways»
«Two Highways», DiDi Gallery (12+)
Ретроспектива одного из титанов неофициального искусства Ленинграда — Боба Кошелохова. В экспозицию вошли картины из цикла «Two Highways», над которым нонконформист работал с начала 1990-х. Это визуальное путешествие с юга Европы на Аляску, затем в остальную Америку и обратно в Европу. Художник выхватывал образы и артефакты, присущие человеку от каменного века до современности. Цикл символизирует «Путь земной и путь небесный» и включает 1200 черно-белых набросков, 6000 пастелей, 2500 цифровых рисунков серии «Ex Machina» и 5000 квадратных метров живописи.
С 14 марта по 19 апреля
Подробнее здесь
Aka Chang. Intervals 2025
«Траектории интервалов», «Севкабель Порт» (6+)
Первая выставка нового проекта команды dreamlaser, организатора международного фестиваля медиаискусства Intervals. «Траектории интервалов» объединят работы медиахудожников из России, Тайваня, Великобритании, Мексики и Венгрии. Инсталляции дополнят серией аудиовизуальных перформансов.
Петербург представит дуэт AV-архитекторов 404.zero — их работа JetLag появлялась на экранах Таймс-сквер по приглашению нью-йоркского бюро Studio As We Are. На выставке они покажут произведение 1.1 — иллюзию тоннеля, формируемую с помощью света и дыма.
С 13 марта по 18 октября
Подробнее здесь
Алина Кугуш. Эскизы к выставке Spira mirabilis ("Удивительная спираль")
«Удивительная спираль», Дом Радио (16+)
Персональный проект художницы Алины Кугуш. В работах, созданных специально для него, она совмещает интерес к археологии медиа и патафизическое наблюдение за вихрями в природе, философии и психологии. Объекты и инсталляции Алины впишут в интерьер хранилища Дома Радио. В параллельной программе выставки — мини-лаборатория «О счастье и катастрофе» и танц-встреча с проектом «Пляс».
С 13 марта по 5 апреля
Подробнее здесь
Андрей Семенов. Невские львы. 2021
«Семеновская художественная школа», Sobo Gallery (16+)
Персональная выставка живописца Андрея Семенова. В проект вошла серия «Последний день марта или взгляд уточки», посвященная авторскому исследованию городской среды в течение последних 10 лет, а также другие живописные и графические произведения. Все они собраны в единую инсталляцию, раскрывающую многосоставной, коллажный метод художника.
С 19 марта по 19 апреля
Подробнее здесь
Иосиф Бродский. Римские элегии / ил. Антони Тапиеса. 1993
«КВ-7. Тапиес — Бродский», «Полторы комнаты» (16+)
Персональная выставка каталонского живописца и скульптора Антони Тапиеса. В 1993 году, работая в жанре книги художника, он изготовил литографии к «Римским элегиям» Иосифа Бродского. На выставке покажут эту книгу, а также три другие — по произведениям Хуана Бросса, Жака Дюпена и Александра Мичерлиха.
С 20 марта по 19 мая
Подробнее здесь
Лиза Юнг. Iridescence. 2022
Belochrome, Siniavskii Gallery (6+)
Групповая выставка от творческого объединения «Тоска». Предметы из фарфора, металла, дерева, фотография, жженый лен соединятся в бесконечно белую увертюру. Звучать в прямом смысле слова она станет через музыку Славы Еремеева.
С 21 марта по 10 апреля
Подробнее здесь
Николай Акимов. Афиша к спектаклю «Тень». 1967
«Николай Акимов и ученики», Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–XXI веков (16+)
Выставка посвящена 125-летию одного из крупнейших российских театральных режиссеров и сценографов ХХ века Николая Акимова. С середины 1950-х тот возглавлял постановочный факультет в Ленинградском театральном институте им. А.Н. Островского и воспитал целую плеяду учеников, среди которых — Олег Целков, Евгений Михнов-Войтенко, Александр Рапопорт, Геннадий Сотников и другие.
В экспозицию войдут их произведения и работы самого Акимова: портреты современников, эскизы декораций и костюмов, театральные афиши.
С 26 марта по 7 июня
Подробнее здесь
Комментарии (0)