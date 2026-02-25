Работы Пикассо, Михнова-Войтенко, Иосифа Бродского и Геннадия Шпаликова покажут в KGallery на выставке о 60-х (с участием писателя Евгения Водолазкина!)

25 марта начнет работу выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается». Первый междисциплинарный проект в стенах KGallery обращается к периоду со второй половины 1950-х до 1960-х годов. В экспозицию вошли графические произведения Пабло Пикассо — в том числе знаменитый «Голубь мира», живопись и графика Бориса Мессерера, Рихарда Васми, Евгения Михнова-Войтенко, рисунки Иосифа Бродского, показанные впервые, книжные эскизы Льва Збарского, рукописи и машинописи стихов Геннадия Шпаликова.

Центральным для выставки становится вопрос о том, как современные молодые люди смотрят на шестидесятые. Авторы связывают поколенческий интерес с понятием «анемойя» — оно означает тоску по времени, в котором человек никогда не жил. Основой для анемойи по оттепели становятся кино и стихи того периода, самиздат и графика.