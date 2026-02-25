Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Работы Пикассо, Михнова-Войтенко, Иосифа Бродского и Геннадия Шпаликова покажут в KGallery на выставке о 60-х (с участием писателя Евгения Водолазкина!)

Междисциплинарный проект о культуре и повседневности оттепели откроют 25 марта.

Пабло Пикассо. Хоровод народов. 1961
Пабло Пикассо. Хоровод народов. 1961

Пабло Пикассо. Хоровод народов. 1961

25 марта начнет работу выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается». Первый междисциплинарный проект в стенах KGallery обращается к периоду со второй половины 1950-х до 1960-х годов. В экспозицию вошли графические произведения Пабло Пикассо — в том числе знаменитый «Голубь мира», живопись и графика Бориса Мессерера, Рихарда Васми, Евгения Михнова-Войтенко, рисунки Иосифа Бродского, показанные впервые, книжные эскизы Льва Збарского, рукописи и машинописи стихов Геннадия Шпаликова.

Центральным для выставки становится вопрос о том, как современные молодые люди смотрят на шестидесятые. Авторы связывают поколенческий интерес с понятием «анемойя» — оно означает тоску по времени, в котором человек никогда не жил. Основой для анемойи по оттепели становятся кино и стихи того периода, самиздат и графика.

Пабло Пикассо. Голубь мира. 1961
Пабло Пикассо. Голубь мира. 1961

Пабло Пикассо. Голубь мира. 1961

Евгений Злобин. Дождь в Ленинграде. 1960-е
Евгений Злобин. Дождь в Ленинграде. 1960-е

Евгений Злобин. Дождь в Ленинграде. 1960-е

Иосиф Бродский. Лист с зарисовками, сделанными в квартире Виктора Голышева в Москве. Вторая половина 1960-х
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Иосиф Бродский. Лист с зарисовками, сделанными в квартире Виктора Голышева в Москве. Вторая половина 1960-х

Кураторы проекта Ксения Бендина и Мария Романенкова проанализировали, какие образы и смыслы шестидесятых возвращаются в культуре и личных высказываниях нового поколения, и выделили темы, которые по-прежнему кажутся актуальными. Ксения и Мария подмечают романтизированное представление о юности, дружбе и творчестве. Они связывают романтизацию с трендом на «новую искренность» — открытый разговор о своих мечтах и переживаниях.

Пространство выставки становится личной прогулкой-маршрутом молодого человека из комнаты — места личных надежд. Через лестницу парадной, где рождались разговоры, споры и первые признания, он идет на улицы города, к знаковым культурным событиям эпохи, включая выставку Пабло Пикассо 1957 года в Эрмитаже, постановку спектакля «Идиот» в БДТ (тоже в 1957-м), «Вечер творческой молодежи Ленинграда» в Доме писателя  в 1968-м — с участием Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. Дневник впечатлений молодого человека, который проведет посетителей по маршруту, специально для выставки создал писатель Евгений Водолазкин.

Борис Мессерер. Балерина, отдыхающая в кресле. 1972–1974
Борис Мессерер. Балерина, отдыхающая в кресле. 1972–1974

Борис Мессерер. Балерина, отдыхающая в кресле. 1972–1974

Неизвестный фотограф. 1960-е
Неизвестный фотограф. 1960-е

Неизвестный фотограф. 1960-е

Милица Чарнецкая. Марсово поле
Милица Чарнецкая. Марсово поле

Милица Чарнецкая. Марсово поле

Неизвестный фотограф. 1960-е
Неизвестный фотограф. 1960-е

Неизвестный фотограф. 1960-е

Часть материалов отобрали и подготовили сотрудники Европейского университета, букинистического магазина «Академия», музея «Полторы комнаты» и архива любительского кино «ЦИКЛ». 

Выставку открывает документальный фильм «Все мои сыновья», снятый в 1967 году Александром Стефановичем и Омаром Гвасалия: в кадре молодые люди шестидесятых размышляют о счастье и строят планы на будущее. Завершает экспозицию новая документальная работа, которую сняла к выставке Дарья Корзюкова. В фильме 2026 года молодые герои говорят о жизни и своих мечтах сегодня. Их голоса перекликаются с героями 1967-го — и замыкают круг «Долгой счастливой жизни» шестидесятых.

Выставка работает с 25 марта по 10 мая. Билеты поступят в продажу на сайте KGallery в марте.

12+

