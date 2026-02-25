Работы Пикассо, Михнова-Войтенко, Иосифа Бродского и Геннадия Шпаликова покажут в KGallery на выставке о 60-х (с участием писателя Евгения Водолазкина!)

Междисциплинарный проект о культуре и повседневности оттепели откроют 25 марта.
Пабло Пикассо. Хоровод народов. 1961
25 марта начнет работу выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается». Первый междисциплинарный проект в стенах KGallery обращается к периоду со второй половины 1950-х до 1960-х годов. В экспозицию вошли графические произведения Пабло Пикассо — в том числе знаменитый «Голубь мира», живопись и графика Бориса Мессерера, Рихарда Васми, Евгения Михнова-Войтенко, рисунки Иосифа Бродского, показанные впервые, книжные эскизы Льва Збарского, рукописи и машинописи стихов Геннадия Шпаликова.
Центральным для выставки становится вопрос о том, как современные молодые люди смотрят на шестидесятые. Авторы связывают поколенческий интерес с понятием «анемойя» — оно означает тоску по времени, в котором человек никогда не жил. Основой для анемойи по оттепели становятся кино и стихи того периода, самиздат и графика.
Кураторы проекта Ксения Бендина и Мария Романенкова проанализировали, какие образы и смыслы шестидесятых возвращаются в культуре и личных высказываниях нового поколения, и выделили темы, которые по-прежнему кажутся актуальными. Ксения и Мария подмечают романтизированное представление о юности, дружбе и творчестве. Они связывают романтизацию с трендом на «новую искренность» — открытый разговор о своих мечтах и переживаниях.
Пространство выставки становится личной прогулкой-маршрутом молодого человека из комнаты — места личных надежд. Через лестницу парадной, где рождались разговоры, споры и первые признания, он идет на улицы города, к знаковым культурным событиям эпохи, включая выставку Пабло Пикассо 1957 года в Эрмитаже, постановку спектакля «Идиот» в БДТ (тоже в 1957-м), «Вечер творческой молодежи Ленинграда» в Доме писателя в 1968-м — с участием Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. Дневник впечатлений молодого человека, который проведет посетителей по маршруту, специально для выставки создал писатель Евгений Водолазкин.
Часть материалов отобрали и подготовили сотрудники Европейского университета, букинистического магазина «Академия», музея «Полторы комнаты» и архива любительского кино «ЦИКЛ».
Выставку открывает документальный фильм «Все мои сыновья», снятый в 1967 году Александром Стефановичем и Омаром Гвасалия: в кадре молодые люди шестидесятых размышляют о счастье и строят планы на будущее. Завершает экспозицию новая документальная работа, которую сняла к выставке Дарья Корзюкова. В фильме 2026 года молодые герои говорят о жизни и своих мечтах сегодня. Их голоса перекликаются с героями 1967-го — и замыкают круг «Долгой счастливой жизни» шестидесятых.
Выставка работает с 25 марта по 10 мая. Билеты поступят в продажу на сайте KGallery в марте.
