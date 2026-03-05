Как древнегреческие невесты готовились к свадьбе? Рассказывают в Эрмитаже

О повседневной жизни античного мира ученые до сих пор знают немногое. Обряды и ритуалы изучены чуть лучше, но сведения о них тоже по-прежнему собираются из разрозненных осколков, обнаруживаемых в различных литературных и изобразительных источниках.

Например, нам точно известно, что среди этапов свадьбы были подготовка невесты, торжественное шествие в дом жениха и обмен дарами. Лучше всего мы представляем процессию движения в жилище свекрови и происходящие там действия, включая откидывание покрывала. Так получилось в том числе благодаря описанию самой главной свадьбы европейской культуры — брака Пелея и Фетиды. Именно на этом пиру произошел спор, кому из богинь называться «прекраснейшей» (среди претенденток, напомним, были героиня выставки Афродита, Гера и Афина). Ситуация, как известно, обострилась и закончилась Троянской войной. Кстати, один из ее ключевых участников, Ахилл, сын как раз Фетиды и Пелея. Но сейчас не об этом.