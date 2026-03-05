Как древнегреческие невесты готовились к свадьбе? Рассказывают в Эрмитаже

В Римском дворике Эрмитажа открылась выставка «Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве». До лета здесь демонстрируют древнегреческую керамику, скульптуру и украшения, посвященные богине любви и брачному ритуалу. Собака.ru рассказывает, какими были свадебные обряды во времена Античности и как они связаны с традицией изображения обнаженного женского тела.
Афродита и Эрот. Древний Рим, II век
О повседневной жизни античного мира ученые до сих пор знают немногое. Обряды и ритуалы изучены чуть лучше, но сведения о них тоже по-прежнему собираются из разрозненных осколков, обнаруживаемых в различных литературных и изобразительных источниках.
Например, нам точно известно, что среди этапов свадьбы были подготовка невесты, торжественное шествие в дом жениха и обмен дарами. Лучше всего мы представляем процессию движения в жилище свекрови и происходящие там действия, включая откидывание покрывала. Так получилось в том числе благодаря описанию самой главной свадьбы европейской культуры — брака Пелея и Фетиды. Именно на этом пиру произошел спор, кому из богинь называться «прекраснейшей» (среди претенденток, напомним, были героиня выставки Афродита, Гера и Афина). Ситуация, как известно, обострилась и закончилась Троянской войной. Кстати, один из ее ключевых участников, Ахилл, сын как раз Фетиды и Пелея. Но сейчас не об этом.
Лекана краснофигурная с крышкой: сцена туалета. Древняя Греция, Аттика
Эрмитажная выставка в Римском дворике посвящена как раз античному варианту «утра невесты». В центре экспозиции — скульптурная группа «Афродита и Эрот» из коллекции Кампаны, которую обычно можно видеть в зале эллинизма.
К слову, изображение обнаженной женщины, сидящей на корточках, не всегда было связано с богиней. Изначально это именно невеста, совершающая ритуальное омовение в ходе свадебного обряда. Примеры такой иконографии мы видим на выставке в росписях керамики, начиная с V века до нашей эры.
Именно сакральный характер сюжета объясняет появление обнаженной женской натуры в искусстве. Традиционно без одежды изображались мужчины — атлеты и герои. Женщина могла быть раздета только в ритуальной ситуации (или если она — богиня).
Пелика. Древняя Греция, IV век до н.э.
А вот совершающую омовение невесту часто сопровождает сама Афродита и ассистирующие ей Эроты. Возникает разумный вопрос: откуда в свадебном торжестве возникает не самая целомудренная обитательница Олимпа? Ценность брака скорее ассоциируются с Герой — богиней-женой, покровительницей семейного очага. Но достаточно бегло воскресить в памяти греческую мифологию, чтобы вспомнить, каков был брак Геры и Зевса. Это династический союз (напомним: они вообще-то сиблинги), в котором далеко не все ладно: громовержец при каждой возможности ходит «налево», а его божественная благоверная потом превращает земных любовниц мужа в кого попало.
Афродита же как богиня любви становится гарантом: между будущими супругами будут не только платонические чувства, но и взаимное эротическое желание. А значит — дети. Продолжение рода — категорически важно для античного человека. Медея готова убить их общих с Ясоном детей, чтобы отомстить и лишить его самого дорогого.
Так Гера с Афродитой снова, как на суде Париса, становятся соперницами.
Медальон. Золото. III век до н.э.
Невесты приносили Афродите (позже в Риме — Венере) жертвы и старались включить ее атрибуты в свои наряды. Фрагменты пурпура в одежде (именно такого цвета хитон надевала богиня), ароматные масла и венки из фиалок, роз и мирта, образы Афродиты и Эротов на украшениях, служивших благожелательными подарками новобрачным, — все это проявления богини любви в свадебных ритуалах. На выставке в Эрмитаже представлены такие украшения и даже интерактивная ароматница с эфирным маслом фиалки.
Афродита с Эротом. Центральная Греция (?), I век до н.э.– I век
В эпоху эллинизма обнаженная женская фигура на корточках стала ассоциироваться уже не с невестой, а с самой Афродитой. Во-первых, богиня, как известно, была рождена из морской пены. Во-вторых, древние авторы описывают совершаемые ею омовения перед судом Париса и встречами со своими божественными и земными возлюбленными — Аресом и Анхизом:
В храм Афродита вошла и закрыла блестящие двери,
Там искупали богиню Хариты и тело натерли
Маслом бессмертным, какое обычно для вечно живущих,
Нежным, нетленным, нарочно надушенным для Кифереи.
Афродита и Эрот. Древний Рим, II век
Считается, что первую Афродиту на корточках создал мастер Дойдалс, живший в Вифинии — эллинистическом государстве в Малой Азии. Скульптура была выполнена в III веке до нашей эры по приказу царя Никомеда I, который до этого безуспешно пытался выкупить у жителей Книда по цене всего государственного долга знаменитую Афродиту Праксителя. Оригинальная скульптура Дойдалса не сохранилась, и мы знаем о ней по римским копиям. Именно из Рима происходит и эрмитажная версия.
В экспозицию включены и другие мраморные изображения богини, а также зеркало — одновременно атрибут Афродиты и инструмент, дающий возможность почувствовать себя в одном с ней поле.
Выставка «Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве» продлится до 22 июня, 12+.
