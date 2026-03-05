«Полторы комнаты» покажут литографии Антони Тапиеса — каталонский мастер «бедного искусства» оформлял «Римские элегии» Бродского

20 марта в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского откроется персональная выставка каталонского живописца и скульптора Антони Тапиеса. В 1993 году Тапиес, работавший в жанре книги художника, изготовил литографии к «Римским элегиям» Иосифа Бродского (1981). На выставке в «Квартире №7» с Литейной стороны дома Мурузи представят эту и другие три книги, сделанные Тапиесом по произведениям Хуана Бросса, Жака Дюпена и Александра Мичерлиха.

Антони Тапиес испытал влияние сюрреалистов, особенно Жоана Миро и Пауля Клее, но ушел в сторону абстрактного экспрессионизма и «бедного искусства», противостоящего любой форме эстетизма. Художник использовал «прозаические», «неблагородные» материалы, отходы повседневной цивилизации. В 1953 году состоялась его первая персональная экспозиция в Барселоне, в 1953-м — в Нью-Йорке. В 1970-е он сблизился с поп-артом.