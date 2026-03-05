«Полторы комнаты» покажут литографии Антони Тапиеса — каталонский мастер «бедного искусства» оформлял «Римские элегии» Бродского

Выставка «КВ-7. Тапиес — Бродский» стартует 20 марта.
20 марта в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского откроется персональная выставка каталонского живописца и скульптора Антони Тапиеса. В 1993 году Тапиес, работавший в жанре книги художника, изготовил литографии к «Римским элегиям» Иосифа Бродского (1981). На выставке в «Квартире №7» с Литейной стороны дома Мурузи представят эту и другие три книги, сделанные Тапиесом по произведениям Хуана Бросса, Жака Дюпена и Александра Мичерлиха.
Антони Тапиес испытал влияние сюрреалистов, особенно Жоана Миро и Пауля Клее, но ушел в сторону абстрактного экспрессионизма и «бедного искусства», противостоящего любой форме эстетизма. Художник использовал «прозаические», «неблагородные» материалы, отходы повседневной цивилизации. В 1953 году состоялась его первая персональная экспозиция в Барселоне, в 1953-м — в Нью-Йорке. В 1970-е он сблизился с поп-артом.
Кураторы выставки противопоставляют мировоззрения Тапиеса и Бродского: «Тапиес смотрит в будущее с надеждой, Бродский — с опасением. Тапиес восхищается искусством модерна, дада и сюрреализмом, а Бродский к ним равнодушен. Тапиес верит, что новым идеям должны соответствовать новые художественные формы, а Бродский в поэзии настаивает на форме вполне классической. Тапиес убежден в необходимости искусства отталкиваться от окружающих обстоятельств, Бродский же считает, что индивидуум должен обстоятельства игнорировать в пользу вневременных категорий». Издание «Римских элегий» становится единичной точкой сближения мастеров.
Бродский написал лирический цикл из 12 стихотворений в 1981 году. Центральный символом текстов стал римский фонтан. Будучи искусственным сооружением, фонтан подчеркивает неестественность жизни в империи. Поэт намеренно создал сниженный образ льющейся из «ржавых скважин» воды, «наставницы красноречья». Вода в фонтане — «сырая» и «превращает лицо в руину».
Работая над литографией к циклу, Тапиес наносил краску на камень не карандашом, а непосредственно пальцем. Книгу с его изображениями издали тиражом 250 копий.
«КВ-7. Тапиес — Бродский» станет третьей выставкой музея «Полторы комнаты», посвященной книгам художников со стихотворениями Иосифа Бродского. До этого экспонировали книгу Георга Базелица «Winter» и «Речь о пролитом молоке», которую музей издал совместно с Виктором Пивоваровым.
Новая экспозиция пробудет с 20 марта по 19 мая на Короленко, 14. Выставку можно будет посетить с экскурсионной группой по предварительной записи. Билет не включает осмотр мемориальных «Полутора комнат».
