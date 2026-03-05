Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

«Полторы комнаты» покажут литографии Антони Тапиеса — каталонский мастер «бедного искусства» оформлял «Римские элегии» Бродского

Выставка «КВ-7. Тапиес — Бродский» стартует 20 марта.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Полутора комнат»

20 марта в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского откроется персональная выставка каталонского живописца и скульптора Антони Тапиеса. В 1993 году Тапиес, работавший в жанре книги художника, изготовил литографии к «Римским элегиям» Иосифа Бродского (1981). На выставке в «Квартире №7» с Литейной стороны дома Мурузи представят эту и другие три книги, сделанные Тапиесом по произведениям Хуана Бросса, Жака Дюпена и Александра Мичерлиха.

Антони Тапиес испытал влияние сюрреалистов, особенно Жоана Миро и Пауля Клее, но ушел в сторону абстрактного экспрессионизма и «бедного искусства», противостоящего любой форме эстетизма. Художник использовал «прозаические», «неблагородные» материалы, отходы повседневной цивилизации. В 1953 году состоялась его первая персональная экспозиция в Барселоне, в 1953-м — в Нью-Йорке. В 1970-е он сблизился с поп-артом.

Антони Тапиес во время работы в Эркер-Галерее. Фотограф: Франциска Месснер-Раст
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Полутора комнат»

Антони Тапиес во время работы в Эркер-Галерее. Фотограф: Франциска Месснер-Раст

Иосиф Бродский во время работы в Эркер-Галерее. Фотограф: Франциска Месснер-Раст
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Полутора комнат»

Иосиф Бродский во время работы в Эркер-Галерее. Фотограф: Франциска Месснер-Раст

Кураторы выставки противопоставляют мировоззрения Тапиеса и Бродского: «Тапиес смотрит в будущее с надеждой, Бродский — с опасением. Тапиес восхищается искусством модерна, дада и сюрреализмом, а Бродский к ним равнодушен. Тапиес верит, что новым идеям должны соответствовать новые художественные формы, а Бродский в поэзии настаивает на форме вполне классической. Тапиес убежден в необходимости искусства отталкиваться от окружающих обстоятельств, Бродский же считает, что индивидуум должен обстоятельства игнорировать в пользу вневременны‌х категорий». Издание «Римских элегий» становится единичной точкой сближения мастеров.

Бродский написал лирический цикл из 12 стихотворений в 1981 году. Центральный символом текстов стал римский фонтан. Будучи искусственным сооружением, фонтан подчеркивает неестественность жизни в империи. Поэт намеренно создал сниженный образ льющейся из «ржавых скважин» воды, «наставницы красноречья». Вода в фонтане — «сырая» и «превращает лицо в руину».

Работая над литографией к циклу, Тапиес наносил краску на камень не карандашом, а непосредственно пальцем. Книгу с его изображениями издали тиражом 250 копий.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Полутора комнат»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Полутора комнат»

«КВ-7. Тапиес — Бродский» станет третьей выставкой музея «Полторы комнаты», посвященной книгам художников со стихотворениями Иосифа Бродского. До этого экспонировали книгу Георга Базелица «Winter» и «Речь о пролитом молоке», которую музей издал совместно с Виктором Пивоваровым.

Новая экспозиция пробудет с 20 марта по 19 мая на Короленко, 14. Выставку можно будет посетить с экскурсионной группой по предварительной записи. Билет не включает осмотр мемориальных «Полутора комнат».

16+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: