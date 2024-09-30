В Joy Gallery представят персональную выставку Егора Щаблыкина «Заповедник»

Исследование постсоветского пространства через суровый реализм и ностальгические образы.
Егор Щаблыкин, "Солнечная ванна"
Как рассказали Собака.ru, в недавно открывшейся галерее совриска Joy, выставка «Заповедник» — это первый персональный проект междисциплинарного художника с академической выучкой (он закончил графический факультет Академии Художеств) Егора Щаблыкина. До этого он участвовал только в коллективных — выставках «Преодоление» в «Манеже» и «Новое время» в Новой Третьяковке, а под руководством Александра Шишкина-Хокусая принимал участие в создании экспозиции русского павильона на Венецианской Биеннале. Через «Заповедник» автор обращается к прошлому и «исследует сложноустроенный мир постсоветского пространства» через ощущения и ностальгию. Куратором выступила искусствовед и галерист Анна Никифорова.
Для этого он опирается на традиции позднего советского искусства, привносит в свои работы элементы личной драмы, сочетает реализм с абстракцией, экспериментирует с выбором неочевидного ракурса и играет с пространством. Автор выбирает знакомые каждому человеку бытовые ситуации и показывает до боли близкие сюжеты — старые детские качели во дворе, обшарпанный спортзал и человек в личной борьбе. Внутренняя напряженность создается благодаря выбору непривычной перспективы, а холодные оттенки и скупость и почти-скульптурная лепка форм передают привет суровому стилю с его осмыслением повседневности через столкновение героя с трудностями и тотальной меланхолией.
Персональная выставка Егора Щаблыкина «Заповедник» открыта с 3 по 31 октября в Joy Gallery на Петровской косе, 6к1.
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