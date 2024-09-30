В Joy Gallery представят персональную выставку Егора Щаблыкина «Заповедник»

Как рассказали Собака.ru, в недавно открывшейся галерее совриска Joy, выставка «Заповедник» — это первый персональный проект междисциплинарного художника с академической выучкой (он закончил графический факультет Академии Художеств) Егора Щаблыкина. До этого он участвовал только в коллективных — выставках «Преодоление» в «Манеже» и «Новое время» в Новой Третьяковке, а под руководством Александра Шишкина-Хокусая принимал участие в создании экспозиции русского павильона на Венецианской Биеннале. Через «Заповедник» автор обращается к прошлому и «исследует сложноустроенный мир постсоветского пространства» через ощущения и ностальгию. Куратором выступила искусствовед и галерист Анна Никифорова.