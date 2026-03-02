В Marina Gisich Projects откроют «Костюмерный цех» — персональную выставку Никиты Пирумова

Проект о театральности и «человеке-декорации» начнет работу 7 марта.
7 марта в Marina Gisich Projects стартует выставка Никиты Пирумова «Костюмерный цех». Перформер, график, живописец и автор инсталляций, в новом проекте Никита выступает как художник-постановщик воображаемого спектакля, где живопись становится сценографией. В экспозицию войдет новая серия его работ.
Пирумов — лауреат премии «ТОП50», бывший художник-оформитель Театра оперы и балета имени Пушкина в Нижнем Новгороде. В своих проектах часто обращается к театральности, переосмысляя традиционные сценические выразительные средства. Сотрудничает с нижегородским ЦСИ «Терминал А», с 2023-го — приглашенный художник студии «Тихая».
В центре сюжета новой выставки — изображение человека. Художник фиксирует телесные, биологические и психологические метаморфозы. Физическая оболочка предстает реквизитом или фоном телесно-биологического спектакля о «человеке-декорации».
Автор обращается к теме психосоматики исторических процессов, анализирует ответную реакцию тела на них. В этом ракурсе время в привычном понимании прекратило свое движение, а тело утратило свою прежнюю функцию.
Выставка открыта для посетителей с 7 марта до 17 мая на набережной Фонтанки, 121. Вход по билетам галереи.
