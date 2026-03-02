В Marina Gisich Projects откроют «Костюмерный цех» — персональную выставку Никиты Пирумова

7 марта в Marina Gisich Projects стартует выставка Никиты Пирумова «Костюмерный цех». Перформер, график, живописец и автор инсталляций, в новом проекте Никита выступает как художник-постановщик воображаемого спектакля, где живопись становится сценографией. В экспозицию войдет новая серия его работ.

Пирумов — лауреат премии «ТОП50», бывший художник-оформитель Театра оперы и балета имени Пушкина в Нижнем Новгороде. В своих проектах часто обращается к театральности, переосмысляя традиционные сценические выразительные средства. Сотрудничает с нижегородским ЦСИ «Терминал А», с 2023-го — приглашенный художник студии «Тихая».