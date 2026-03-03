В DiDi Gallery открывается выставка ленинградского нонконформиста Бориса Кошелохова

Живописные и графические работы из цикла «Two Highways» можно увидеть с 14 марта.
Борис (Боб) Кошелохов. Из цикла «Two Highways»
14 марта в DiDi Gallery начнет работу персональная выставка графика и живописца Бориса Кошелохова. В галерее покажут картины из цикла «Two Highways», над которым нонконформист работал с начала 1990-х.
Борис (Боб) Кошелохов — один из титанов неофициального искусства Ленинграда. В 1977 году он создал группу «Летопись», объединив вокруг себя таких авторов, как Тимур Новиков, Олег Котельников и Елена Фигурина. В конце 70-х художник переехал с женой в Италию, где поучаствовал в Венецианской биеннале, но позже — к удивлению всех друзей — вновь вернулся в Ленинград.
С 1992 года Кошелохов работал над проектом «Two Highways» («Два Большака») — это визуальное путешествие с юга Европы на Аляску, а затем в Америку и обратно в Европу. Художник выхватывает образы и артефакты, присущие человеку от каменного века до современности. Цикл символизирует Путь Земной и Путь Небесный и включает 1200 черно-белых набросков, 6000 пастелей, 2500 цифровых рисунков серии «Ex Machina» и 5000 квадратных метров живописи.
Художник скончался в 2021 году в Петербурге от коронавирусной инфекции. О Борисе Кошелохове сняли документальный фильм, названный в честь его цикла. Работы мастера представлены в Русском музее, в государственном музее Нюрнберга, в частных коллекциях и галереях на постсоветском пространстве и по всему миру.
Экспозиция «Two Highways» пробудет с 14 марта по 19 апреля на Большом проспекте В.О, 62 в часы работы галереи. Вход свободный.
12+
Комментарии (0)