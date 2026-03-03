В DiDi Gallery открывается выставка ленинградского нонконформиста Бориса Кошелохова

С 1992 года Кошелохов работал над проектом «Two Highways» («Два Большака») — это визуальное путешествие с юга Европы на Аляску, а затем в Америку и обратно в Европу. Художник выхватывает образы и артефакты, присущие человеку от каменного века до современности. Цикл символизирует Путь Земной и Путь Небесный и включает 1200 черно-белых набросков, 6000 пастелей, 2500 цифровых рисунков серии «Ex Machina» и 5000 квадратных метров живописи.

Художник скончался в 2021 году в Петербурге от коронавирусной инфекции. О Борисе Кошелохове сняли документальный фильм, названный в честь его цикла. Работы мастера представлены в Русском музее, в государственном музее Нюрнберга, в частных коллекциях и галереях на постсоветском пространстве и по всему миру.

Экспозиция «Two Highways» пробудет с 14 марта по 19 апреля на Большом проспекте В.О, 62 в часы работы галереи. Вход свободный.

12+