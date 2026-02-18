Авангард снова наш! Редкие работы Марка Шагала, Александра Бенуа, Натальи Гончаровой, Леопольда Сюрважа и Сони Делоне покажут в Bashmakov Gallery

27 февраля в Bashmakov Gallery начнет работу выставка «Наш авангард Плюс». Экспозиция объединит более 100 живописных и графических работ художников русского зарубежья первой половины XX века.

В пространстве галереи появятся рисунки Александра Бенуа, Натальи Гончаровой и Леопольда Сюрважа, акварели и гуаши Мстислава Добужинского, Эрте, Михаила Шемякина, Николая и Нади Бенуа, редчайшие подписные работы Марка Шагала, пошуары Сони Делоне и Андрея Ланского. Почти все картины экспонируют в России впервые.

Bashmakov Gallery основали в 2010 году — до весны 2023 года она носила имя PS Gallery. Галерея стремится популяризировать в России европейскую традицию коллекционирования оригинальных предметов современного искусства. В ее пространстве проходят выставки, семинары, образовательные мероприятия. Основой выставочных проектов служат подлинники произведений искусства, которые принадлежат Bashmakov Gallery, а также мультимедийные шоу.

Название новой экспозиции отсылает к хиту 2025 года — выставке «Наш авангард» в Русском музее. Посетители корпуса Бенуа увидели 400 работ главных визионеров начала ХХ века, среди которых Малевич, Шагал, Филонов, Кандинский, Гончарова, Ларионов, Татлин, Попова, Розанова.

Выставка «Наш авангард Плюс» пробудет с 28 февраля по 23 августа на проспекте Медиков, ЗА. Билеты поступят в продажу на сайте галереи.

6+