Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Авангард снова наш! Редкие работы Марка Шагала, Александра Бенуа, Натальи Гончаровой, Леопольда Сюрважа и Сони Делоне покажут в Bashmakov Gallery

Почти все работы представят в России впервые.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Bashmakov Gallery

27 февраля в Bashmakov Gallery начнет работу выставка «Наш авангард Плюс». Экспозиция объединит более 100 живописных и графических работ художников русского зарубежья первой половины XX века.

В пространстве галереи появятся рисунки Александра Бенуа, Натальи Гончаровой и Леопольда Сюрважа, акварели и гуаши Мстислава Добужинского, Эрте, Михаила Шемякина, Николая и Нади Бенуа, редчайшие подписные работы Марка Шагала, пошуары Сони Делоне и Андрея Ланского. Почти все картины экспонируют в России впервые.

Bashmakov Gallery основали в 2010 году — до весны 2023 года она носила имя PS Gallery. Галерея стремится популяризировать в России европейскую традицию коллекционирования оригинальных предметов современного искусства. В ее пространстве проходят выставки, семинары, образовательные мероприятия. Основой выставочных проектов служат подлинники произведений искусства, которые принадлежат Bashmakov Gallery, а также мультимедийные шоу.

Название новой экспозиции отсылает к хиту 2025 года — выставке «Наш авангард» в Русском музее. Посетители корпуса Бенуа увидели 400 работ главных визионеров начала ХХ века, среди которых Малевич, Шагал, Филонов, Кандинский, Гончарова, Ларионов, Татлин, Попова, Розанова.

Выставка «Наш авангард Плюс» пробудет с 28 февраля по 23 августа на проспекте Медиков, ЗА. Билеты поступят в продажу на сайте галереи.

6+

Читайте также: Как устроена главная выставка-блокбастер сезона «Наш авангард» (Шагал! Малевич! Кандинский!) в Русском музее?

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: