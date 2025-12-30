«Лучшие встречи — те, что не состоялись»: рефлексирует Максим Савва и предлагает погрузиться в мир несбыточного

10 января в Eggz Gallery на Галерной улице стартует персональная выставка петербургского художника Макса Саввы «Лучшее время».

В своей практике, работая с живописью и графикой, Савва в основном обращается к темам одиночества, подмечает иронию жизни и сентиментальные связи, изображает визуальную поэзию Петербурга. Эти полевые заметки в результате напоминают больше дневниковые записи, чем самостоятельные работы.

На выставке «Лучшее время» художник продолжает развивать эти темы, но ставит отправную точку в философском парадоксе. Отправной точкой стала поэтика несбывшегося. Что если самые счастливые мгновения случаются не в реальности, а в процессе внутреннего диалога, в тумане фантазий и ожиданий? Савва фиксирует это промежуточное пространство «между» внешним и внутренним миром.

«Лучшие встречи — те, что не состоялись, лучшее ощущение от выставки — когда выходишь на улицу», — размышляют в Eggz Gallery.