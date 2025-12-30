Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Лучшие встречи — те, что не состоялись»: рефлексирует Максим Савва и предлагает погрузиться в мир несбыточного

Художник обращается к миру: «обычно у него автоответчик, но иногда получается дозвониться».

"Король голубей", 2025
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

"Король голубей", 2025

Пленер в ноябре, 2025
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

Пленер в ноябре, 2025

10 января в Eggz Gallery на Галерной улице стартует персональная выставка петербургского художника Макса Саввы «Лучшее время».

В своей практике, работая с живописью и графикой, Савва в основном обращается к темам одиночества, подмечает иронию жизни и сентиментальные связи, изображает визуальную поэзию Петербурга. Эти полевые заметки в результате  напоминают больше дневниковые записи, чем самостоятельные работы. 

На выставке «Лучшее время» художник продолжает развивать эти темы, но ставит отправную точку в философском парадоксе. Отправной точкой стала поэтика несбывшегося. Что если самые счастливые мгновения случаются не в реальности, а в процессе внутреннего диалога, в тумане фантазий и ожиданий? Савва фиксирует это промежуточное пространство «между» внешним и внутренним миром. 

«Лучшие встречи — те, что не состоялись, лучшее ощущение от выставки — когда выходишь на улицу», — размышляют в Eggz Gallery.

Водопад, 2025
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

Водопад, 2025

Звуки музыки, часть диптиха, 2025
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

Звуки музыки, часть диптиха, 2025

Савва создает эмоциональный портрет Петербурга XX-XXI веков, улицы и проспекты которого населяют как случайные прохожие, так и призраки культурной памяти — Анна Ахматова, Дмитрий Шостакович и другие. Городские символы — львы, голуби, куклы, трамвайные пути — складываются в многослойный текст о ностальгии.

Центральным объектом выставки стала работа «Телефон Бога» — метафора связи с теми, кого уже нет, или с несбывшимися возможностями. Суть — не в разговоре, а в ожидании ответа, в напряженном молчании у трубки. В этот момент и рождается внутренний диалог, и глубокая рефлексия.

Выставка Макса Саввы «Лучшее время» открыта с 10 по 25 января 2026 года в Eggz Gallery на Галерной улице, 19, парадная 2.

