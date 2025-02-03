В бразильском португальском языке Cafuné означает «нежно проводить пальцами по волосам любимого человека», а одноименный проект приглашает погрузиться в пространство сокровенной близости — наедине с собой или вдвоем с возлюбленным.
Выставка под кураторством Анны Заведий объединяет две серии живописных работ Екатерины Богданковой — «Вдвоем» и «Миг», а также хрустальные объекты Александры Пацаманюк, исследующие темы человеческой близости. Как отмечают в Joy Gallery, это «выставка о тактильной бесцельности и бесцельной тактильности любви». Музыка для выставки создана эксклюзивно композитором Константином Чистяковым (танцевальная компания Inner Company).
Серия «Вдвоем» стала смысловой основой проекта. На полотнах изображены две условные фигуры в бесконечном водовороте прикосновений, плотно заполняющие пространство каждого холста. Их разделяют едва заметные цветовые контрасты — линии смыкания рук, голов, пальцев и плеч. Подобно Матиссу, Богданкова наделяет цвет собственной энергией, буквально «лепит» отношения персонажей через колористические комбинации. В контрасте с этим, серия автопортретов «Миг» показывает мимолетные мгновения быта без прикрас — кадры повседневности, часто незаметные: думскроллинг в телефоне, макияж или чтение.
Художница по стеклу Александра Пацаманюк дополняет экспозицию хрустальными объектами — ульями-укрытиями и гребнями для волос, которые выступают как трансмиттеры любви. Они одновременно выражают акт интимной близости — прикосновение к волосам, и хрупкость эмоциональной связи.
Специально для проекта Анна Заведий попросила Константина Чистякова создать музыкальное сопровождение, которое переводит происходящее в аудиальную плоскость и дает зрителю еще один способ чувствования. Музыка продолжает тему хрустальных объектов, создает ощущение застывшей реальности.
Александра Пацаманюк
Куратор:
В серии Екатерины Богданковой «вдвоем» мы видим бесконечное объятие двух фигур. Они заполняют весь холст: руки, головы, пальцы, плечи превращены в места больше, чем в части тел. Это места плотности, места остановки нашего взгляда и умиротворения. Мы видим и даже чувствуем, как идеально голова лежит в руке, как плечо заполняет холст своим движением, готовым к объятию. Каждый жест завершен, изображение герметично: руки покоятся, глаза закрыты. Серия «вдвоем» уточняется живописной серией «миг». Это моменты повседневной жизни. Все изображения — это автопортреты, случайные сцены: почесаться, поправить макияж, залипнуть в телефоне. У зрителя нет контакта с героиней — она находится в паузе между действиями — в моменте без цели. Бесцельность служит приемом и основой представленных работ. Парателическая суть любви, парателическая суть момента — вот к чему сводится живопись Екатерины Богданковой. Хрустальные гребни Александры Пацаманюк дополняют повествование. Они как застывшие жесты любви, проявленной через cafuné (понятие из бразильского португальского, означающее — нежно проводить пальцами по волосам того, кого ты любишь).
Основатель Joy Gallery:
Cafuné — это квинтэссенция эстетической идеологии Joy Gallery. Мягкое, обволакивающее, поэтическое искусство, поданное тонко и изящно рукой Ани Заведий. Музыка, специально написанная Константином Чистяковым закольцовывает повествование — и околдовывает.
Анна Заведий — куратор ярмарки современного искусства Port Art Fair, резиденции Hideout, секции digital ярмарки Cosmoscow, член сообщества Арт-Резиденций России, ментор образовательных проектов, автор канала для художников «Ответы». С 2022 по 2024 курировала платформы и галереи Masters Digital. С 2018 по 2022 руководила отделом специальных программ Северо–Западного филиала ГМИИ имени Пушкина, в том числе была куратором Кронштадтской арт-резиденции.
Екатерина Богданкова — художница, живописец. Фокус в работе — субъективные восприятия окружающего мира через повседневные темы и условную фигуративную живопись. В 2020 году окончила с отличием Архангельский колледж культуры и искусства по специальности «Художник-живописец, педагог». Участница ярмарки «Blazar» (2024), выставок «Выставка в Парадной: Оранжерея» 2023, «Формирование», Архангельский краеведческий музей (2020), «Ночь музеев», Архангельские Гостиные дворы (2019).
Александра Пацаманюк — художница, создает объекты из хрусталя. Выпускница СПГХПА Штиглица, работает в практически утраченной ныне технике гравировки по стеклу – «вырезании» изображения на стеклянной поверхности с помощью алмазного инструмента. Участница многочисленных выставок, соосновательница резиденции по стеклу «Хрусталик».
Выставка Cafuné открыта с 8 февраля по 31 марта 2025 года в Joy Gallery на Петровской косе, 6, корпус 1.
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