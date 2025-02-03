Выставка под кураторством Анны Заведий объединяет две серии живописных работ Екатерины Богданковой — «Вдвоем» и «Миг», а также хрустальные объекты Александры Пацаманюк, исследующие темы человеческой близости. Как отмечают в Joy Gallery, это «выставка о тактильной бесцельности и бесцельной тактильности любви». Музыка для выставки создана эксклюзивно композитором Константином Чистяковым (танцевальная компания Inner Company).

Серия «Вдвоем» стала смысловой основой проекта. На полотнах изображены две условные фигуры в бесконечном водовороте прикосновений, плотно заполняющие пространство каждого холста. Их разделяют едва заметные цветовые контрасты — линии смыкания рук, голов, пальцев и плеч. Подобно Матиссу, Богданкова наделяет цвет собственной энергией, буквально «лепит» отношения персонажей через колористические комбинации. В контрасте с этим, серия автопортретов «Миг» показывает мимолетные мгновения быта без прикрас — кадры повседневности, часто незаметные: думскроллинг в телефоне, макияж или чтение.