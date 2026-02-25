Галерея «Матисс Клуб» открывает выставку коллажей и графики Андрея Бартенева «Луноскоп»

Более 40 работ, созданных в 1980-1990-е годы, фиксируют момент, когда художник был близок к кругу Тимура Новикова.
28 февраля в галерее «Матисс Клуб» начнет работу выставочный проект Андрея Бартенева «Луноскоп». Экспозиция объединит более 40 коллажей и оригинальной графики автора, созданных в 1980-1990-е годы. Работы созданы на взлете славы Бартенева, когда он был близок к кругу Тимура Новикова и группе «Новые художники».
Андрей Бартенев — график, автор объектов, перфомансист, скульптор. Некоторые его произведения относят к пост-драматическим театральным экспериментам. Бартенев выходит за рамки плоскости и использует все доступные ему инструменты: от цвета и звука до собственного тела. «Художник мнет пространство как глину, преображая его в мир идейного свободного творчества», — говорят кураторы «Луноскопа».
Новая выставка представляет собой квинтэссенцию наивного, романтического юношеского максимализма и беззастеничивого юмора, который лишен политического и социального контекста. Приметы времени проникают на картины в используемых персонажах и в материалах, характерных для эпохи, в которую возникли.
За коллажами Бартенева стоит авторская философская концепция — она отсылает к древнегреческим поискам смыслов. Художник складывает вместе кусочки «с намеком на свет», коллаж за коллажом, пока из них всех не получится огромное полотно тотального счастья.
«Луноскоп» пробудет до 28 марта на Никольской площади, 6. Вход свободный.
