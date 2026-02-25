Галерея «Матисс Клуб» открывает выставку коллажей и графики Андрея Бартенева «Луноскоп»

28 февраля в галерее «Матисс Клуб» начнет работу выставочный проект Андрея Бартенева «Луноскоп». Экспозиция объединит более 40 коллажей и оригинальной графики автора, созданных в 1980-1990-е годы. Работы созданы на взлете славы Бартенева, когда он был близок к кругу Тимура Новикова и группе «Новые художники».

Андрей Бартенев — график, автор объектов, перфомансист, скульптор. Некоторые его произведения относят к пост-драматическим театральным экспериментам. Бартенев выходит за рамки плоскости и использует все доступные ему инструменты: от цвета и звука до собственного тела. «Художник мнет пространство как глину, преображая его в мир идейного свободного творчества», — говорят кураторы «Луноскопа».