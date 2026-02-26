Выставка Ивана Чемакина и Елены Филаретовой «Мы здесь!» откроется в галерее «Сарай» при Музее Анны Ахматовой

Экспозиция «кинетических» объектов и живописи начнет работу 7 марта.
7 марта в галерее «Сарай» на базе Музея Анны Ахматовой открывается выставка «Мы здесь!». В экспозицию войдут работы графика и скульптора Ивана Чемакина, а также живописца Елены Филаретовой. В пространстве галереи появятся «кинетические» объекты и живописные картины, но для творческой группы Чемакин-Филаретова это очень условное обозначение жанров.
«Мы здесь!» — часть кураторского проекта «БЫЛО \ НЕ БЫЛО» художника Петра Белого. В 2024 году под эгидой проекта в «Сарае» прошли выставки Алексея Семичова и Андрея Кузьмина, Михаила А Креста, Петра Кирюши, Антона Гудкова, Светы Исаевой, Ирины Кориной, Николая Чирятьева, Игоря Яновского. Новая экспозиция нацелена на диалог между классической формой музея и современной интерпретацией наследия.
Иван Чемакин родился в Тюмени, а в юности переехал в Петербург. Мастер работает с тотальными инсталляциями, графикой и скульпторой. В творчестве отражает быт и повседневность. Впечатления от современных материалов, форм и их функций переносит в объекты из дерева, таким образом лишая обыденные предметы их привычного значения, демонстрируя обманчивость и иллюзорность действительности. Работал с арт-группами Parazit, «Протез», «Север-7» и «Цветы Джонджоли». В 2020 году получил премию «Инновация».
Елена Филаретова живет в Петербурге с рождения. Художница использует в своих работах тему визуальной парейдолии — процесса, при котором человек видит знакомые образы в случайных или неструктурированных визуальных стимулах. Елена сотрудничала с галереями «Люда», Astra, Nikolay Evdokimov Gallery и Generative gallery. В 2024 году представила первый персональный проект в ММОМА.
Петр Белый
Куратор
Проект «Мы здесь!» говорит о невозможности побега — в первую очередь от себя самого. При постоянном вращении пейзажа художник остается неподвижен, как камень, освещенный солнцем.
Движение как форма тематически объединяет Елену Филаретову и Ивана Чемакина. Традиционные жанры живописи и скульптуры в их исполнении теряют силуэты, стремясь друг к другу. Это тяготение воплотилось в ряде совместных работ.
Новый сезон «БЫЛО \ НЕ БЫЛО» откроет паблик-ток «Белый куб или черный ящик?». 3 марта художники и кураторы Лиза Цикаришвили, Петр Белый и Глеб Ершов поговорят о кураторских и галерейных стратегиях как механизме производства смысла и контекста. Встреча пройдет в Малом зале Музея Анны Ахматовой.
Выставка «Мы здесь!» пробудет с 7 марта по 19 апреля в галерее «Сарай» на Литейном, 53 (вход через арку и Шереметевский сад). Билеты в продаже на сайте музея.
14+
