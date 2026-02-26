Выставка Ивана Чемакина и Елены Филаретовой «Мы здесь!» откроется в галерее «Сарай» при Музее Анны Ахматовой

7 марта в галерее «Сарай» на базе Музея Анны Ахматовой открывается выставка «Мы здесь!». В экспозицию войдут работы графика и скульптора Ивана Чемакина, а также живописца Елены Филаретовой. В пространстве галереи появятся «кинетические» объекты и живописные картины, но для творческой группы Чемакин-Филаретова это очень условное обозначение жанров.

«Мы здесь!» — часть кураторского проекта «БЫЛО \ НЕ БЫЛО» художника Петра Белого. В 2024 году под эгидой проекта в «Сарае» прошли выставки Алексея Семичова и Андрея Кузьмина, Михаила А Креста, Петра Кирюши, Антона Гудкова, Светы Исаевой, Ирины Кориной, Николая Чирятьева, Игоря Яновского. Новая экспозиция нацелена на диалог между классической формой музея и современной интерпретацией наследия.