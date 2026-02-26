Персональная выставка Михаила Першко «Красные флажки» откроется в MYTH Gallery

6 марта в MYTH Gallery начнет работу экспозиция Михаила Першко «Красные флажки». В своей практике художник обращается к скульптуре, объектам и графике. Название выставки отсылает к способу охоты на волков: флажки создают коридор, который направляет волка туда, где его подкарауливают охотники.

Михаил Першко — выпускник кафедры художественной обработки металла Академии Штиглица. Ранее он участвовал в групповых проектах MYTH Gallery: в 2024-м — «ХОД №1», в 2023-м — «Зал ожидания», а в 2021-м — «Lurkmoar». Мастер тяготеет к крупным формам, монументальности и двойственным образам без линейного прочтения.