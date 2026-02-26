Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Персональная выставка Михаила Першко «Красные флажки» откроется в MYTH Gallery

Название проекта отсылает к способу охоты на волков.

Михаил Першко. Зверь. 2026
6 марта в MYTH Gallery начнет работу экспозиция Михаила Першко «Красные флажки». В своей практике художник обращается к скульптуре, объектам и графике. Название выставки отсылает к способу охоты на волков: флажки создают коридор, который направляет волка туда, где его подкарауливают охотники.

Михаил Першко — выпускник кафедры художественной обработки металла Академии Штиглица. Ранее он участвовал в групповых проектах MYTH Gallery: в 2024-м — «ХОД №1», в 2023-м — «Зал ожидания», а в 2021-м — «Lurkmoar». Мастер тяготеет к крупным формам, монументальности и двойственным образам без линейного прочтения.

Михаил Першко. Зверь. 2026
Михаил Першко. Жатва. 2026
«Персональная выставка Михаила Першко в очередной раз демонстрирует нам движение мысли и путь размышления художника. Тема движения, прохождения дорогой жизни заложена в основание этой объемно-пространственной композиции. Начиная с первого зала галереи, минимализм и символичность объектов задает тон высказывания, черно-белым ритмом камертона направляя движение в глубину выставочного пространства и предоставляя зрителю возможность его пройти», — комментирует экспозицию куратор Кирилл Спассков.

Опыт загнанных хищников и мыслящего человека авторы проекта связывают через афористичную идею философа Френсиса Бэкона: «Начавший уверенно кончит сомнениями; тот же, кто начинает свой путь в сомнениях, закончит его в уверенности».

Выставка «Красные флажки» пробудет с 6 марта по 19 апреля на Чайковского, 61. Вход по билетам галереи.

