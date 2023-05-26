В павильоне Новой Голландии открывается выставка Бориса Чайки «Формула тишины»

Борис Чайка (1994) живет и работает в Петербурге. В творчестве придерживается абстрактного языка художественного выражения: исключая фигуративность, он создает эмоциональное поле с широким спектром возможностей для интерпретации. В качестве холста работ, представленных в экспозиции выставки «Формула тишины» от галереи White Lines, художник использует необработанные доски. Абстрактный живописный слой, нанесенный градиентом сверху — колористическое воплощение детских эмоций и ощущение безопасности.

Визуальную часть инсталляции дополняет звук: эмбиент-музыка, имитирующая естественную тишину, которая никогда не бывает абсолютной.

Как отмечают кураторы проекта, звук на выставке «обволакивает пространство, отделяет его от суеты внешней жизни и обращается ко внутреннему миру, создавая медитативную среду». «Художник намеренно отказывается от нарратива и делает акцент на визуальной части искусства, чистое восприятие которого способно вызвать больше переживаний, чем интерпретация, и предлагает зрителю погрузиться в себя и услышать свой внутренний голос», — говорят они.