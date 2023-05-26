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Искусство

В павильоне Новой Голландии открывается выставка Бориса Чайки «Формула тишины»

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Экспозиция переместит зрителя в пространство, в котором ему предлагают изменить темп повседневной жизни и освободиться от внешнего шума.

Изображение предоставлено Новой Голландией

Борис Чайка (1994) живет и работает в Петербурге. В творчестве придерживается абстрактного языка художественного выражения: исключая фигуративность, он создает эмоциональное поле с широким спектром возможностей для интерпретации. В качестве холста работ, представленных в экспозиции выставки «Формула тишины» от галереи White Lines, художник использует необработанные доски. Абстрактный живописный слой, нанесенный градиентом сверху — колористическое воплощение детских эмоций и ощущение безопасности.

Визуальную часть инсталляции дополняет звук: эмбиент-музыка, имитирующая естественную тишину, которая никогда не бывает абсолютной.

Как отмечают кураторы проекта, звук на выставке «обволакивает пространство, отделяет его от суеты внешней жизни и обращается ко внутреннему миру, создавая медитативную среду». «Художник намеренно отказывается от нарратива и делает акцент на визуальной части искусства, чистое восприятие которого способно вызвать больше переживаний, чем интерпретация, и предлагает зрителю погрузиться в себя и услышать свой внутренний голос», — говорят они.

Онлайн-галерея "Объединение", obdn.ru

Работы Бориса Чайки, представленные в собрании онлайн-галереи «Объединение»

Онлайн-галерея "Объединение", obdn.ru
Онлайн-галерея "Объединение", obdn.ru
Онлайн-галерея "Объединение", obdn.ru
Онлайн-галерея "Объединение", obdn.ru

Выставка Бориса Чайки «Формула тишины» открыта со 2 по 25 июня 2023 года в павильоне Новой Голландии. Время работы с 12:00 до 20:00, вход свободный.

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