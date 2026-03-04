«Это уже было»: персональная выставка Василия Truue откроется в «Метамодернистах»

Живописный проект с чувством мягкого дежавю начнет работу 8 марта.
8 марта в арт-пространстве «Метамодернисты» открывается персональная выставка Василия Truue «Это уже было». Картины художника дополнят текстами: обрывками диалогов и размышлений об отношениях, близости и дистанции.
Truue — живописец, участник граффити-команды «НЕМЫ». В своем творчестве сочетает традиционные для уличной практики материалы с масляными красками. Участвовал в групповых проектах Русского музея, галереи a—s—t—r—a, пространства Avenue Page и The Eye Altering gallery (в Салониках!). Персональные выставки мастера проходили в галереях 10.203 и CODERED.
Работы Василия вызывают ощущение узнавания: сцены кажутся личными и в то же время знакомыми каждому — будто зрители уже сталкивались с ними в собственной жизни, разговорах или случайных фрагментах памяти. Попыткам говорить «на злобу дня» художник предпочитает честный разговор о состояниях, которые уже случались — и, скорее всего, еще повторятся.
«Это уже было» — с 8 по 29 марта 2026 года на Ефимова, 5. Вход свободный.
12+
Комментарии (0)