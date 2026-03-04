«Это уже было»: персональная выставка Василия Truue откроется в «Метамодернистах»

Работы Василия вызывают ощущение узнавания: сцены кажутся личными и в то же время знакомыми каждому — будто зрители уже сталкивались с ними в собственной жизни, разговорах или случайных фрагментах памяти. Попыткам говорить «на злобу дня» художник предпочитает честный разговор о состояниях, которые уже случались — и, скорее всего, еще повторятся.

«Это уже было» — с 8 по 29 марта 2026 года на Ефимова, 5. Вход свободный.

12+