В Театральной библиотеке покажут эскизы Константина Коровина к опере «Снегурочка», балетам «Аленький цветочек» и «Спящая красавица»

10 марта в Петербургской государственной театральной библиотеке открывается выставка «Константин Коровин (1861–1939). К 165-летию художника». В экспозицию войдут эскизы костюмов к балетам «Аленький цветочек» Гартмана и «Спящая красавица» Чайковского, к опере-балету Римского-Корсакова «Млада» и опере «Снегурочка».

Константин Коровин родился в декабре 1861 года. Живописец, иконописец, педагог, писатель и мемуарист, с 1900 по 1917 год он был художником Императорских театров.

Коровин оформил свыше 150 оперных и балетных постановок — особенно его вдохновляли сказочные сюжеты. Авторские эскизы вместе с другими документами Дирекции Императорских театров поступили в фонд Театральной библиотеки в 1919 году.