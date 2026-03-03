В Театральной библиотеке покажут эскизы Константина Коровина к опере «Снегурочка», балетам «Аленький цветочек» и «Спящая красавица»

Выставка «Константин Коровин (1861–1939). К 165-летию художника» начнет работу 10 марта.
Константин Коровин. Эскизы костюмов феи Сирени с короля Флорестана. Спящая красавица, 1890
10 марта в Петербургской государственной театральной библиотеке открывается выставка «Константин Коровин (1861–1939). К 165-летию художника». В экспозицию войдут эскизы костюмов к балетам «Аленький цветочек» Гартмана и «Спящая красавица» Чайковского, к опере-балету Римского-Корсакова «Млада» и опере «Снегурочка».
Константин Коровин родился в декабре 1861 года. Живописец, иконописец, педагог, писатель и мемуарист, с 1900 по 1917 год он был художником Императорских театров.
Коровин оформил свыше 150 оперных и балетных постановок — особенно его вдохновляли сказочные сюжеты. Авторские эскизы вместе с другими документами Дирекции Императорских театров поступили в фонд Театральной библиотеки в 1919 году.
Художника считают реформатором театральной живописи и эстетики в целом. Константин Коровин и Александр Головин внесли принципиальное изменение в работу Большого театра: появился главный художник постановки, работающий в соавторстве с режиссером или балетмейстером. Живописец предложил заменить корсеты балерин на более свободную одежду — туники. Впоследствии изменился и язык хореографии, а также значение декорации: ранее она была просто фоном, а стала полноценным объектом спектакля.
Выставка эскизов пробудет с 10 марта по 27 апреля на Зодчего Росси, 2А. Вход свободный.
