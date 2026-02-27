В «Севкабель Порту» открывается выставка медиаискусства «Траектории интервалов»

Участвуют художники из Тайваня, Франции, Венгрии, Великобритании и Мексики, а также петербуржцы 404.zero — их работа была на экранах Таймс-сквер!
13 марта в «Севкабель Порту» начнет работу Intervals Exhibition — новый выставочный формат от команды dreamlaser, организатора международного фестиваля медиаискусства Intervals. Первая выставка проекта — «Траектории интервалов» — объединит работы медиахудожников из России, Тайваня, Великобритании, Мексики и Венгрии. Инсталляции дополнят серией аудиовизуальных перформансов.
В выставке участвует петербургский дуэт AV-архитекторов 404.zero — их работа JetLag появлялась на экранах Таймс-сквер по приглашению нью-йоркского бюро Studio As We Are. На «Траекториях интервалов» они представят работу 1.1, которая формирует иллюзию тоннеля с помощью света и дыма.
В экспозицию вошла иммерсивная инсталляция Being Somewhere, Sometime тайваньского медиахудожника Aka Chang, AV-инсталляция BLCK SUN Excerpt британцев AMIANGELIKA & 1100, исследование света и тени A MEDIA LUZ от F3 — студии новых медиа из Мехико. Gaspar Battha из Венгрии представит зеркальную работу Liminal Symmetry. Еще одна венгерская художница, Kati Katona, покажет купольную проекцию Substratum, посвященную теме трансцендентности.
Российский коллектив radugadesign готовит инсталляцию Work in Progress (WIP) — она символизирует бесконечный процесс, в котором действие не стремится к завершению. Tonoptik представят работу Reduktor, которая преобразует невидимую энергию Вселенной в линейное движение света. «Темная материя» дуэта Масаидов × Попов исследует взаимодействие робототехники и музыкальных инструментов.
Команда организаторов из dreamlaser представит инсталляцию «Шов». Ее зритель оказывается внутри цифровой ткани, где пиксельность задает масштаб восприятия, а все фрагментарное превращается в целое.
Выставка продолжает традицию поп-апов фестиваля Intervals, возникающих в городской среде. Обычно кураторы объединяют медиаискусство с архитектурой, конкретными локациями, масштабом города и маршрутом зрителя, а в новом формате экспериментируют с принципами экспозиции.
«Интервалы прокладывают новую траекторию, преодолевают пространство, чтобы оставить свой след в новой точке. Это важный момент развития фестивальной практики. “Траектории интервалов” — это выставка, объединяющая пространство, время и человеческое движение, предлагающая возможность почувствовать, как мы переживаем пространство и как оно, в свою очередь, формирует нас», — рассказывает куратор экспозиции Анна Гагарина.
Проект Intervals Exhibition включает параллельную программу. Раз в месяц на выставке будут проходить AV-перформансы: в марте состоится выступление Digital Moss, в апреле — Shihua Ma, в мае — 404.zero, в июне — Svibovitch, в июле — ITSU x Ars Saori (Япония). Также состоятся тематические встречи об инновациях, световой архитектуре, цифровой культуре, устойчивом развитии и урбанизме. Вход на мероприятия платный.
Выставка «Траектории интервалов» продолжит работу до 18 октября на Кожевенной линии, 40. Билеты поступят в продажу в ближайшее время.
6+
