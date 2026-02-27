В «Севкабель Порту» открывается выставка медиаискусства «Траектории интервалов»

В экспозицию вошла иммерсивная инсталляция Being Somewhere, Sometime тайваньского медиахудожника Aka Chang, AV-инсталляция BLCK SUN Excerpt британцев AMIANGELIKA & 1100, исследование света и тени A MEDIA LUZ от F3 — студии новых медиа из Мехико. Gaspar Battha из Венгрии представит зеркальную работу Liminal Symmetry. Еще одна венгерская художница, Kati Katona, покажет купольную проекцию Substratum, посвященную теме трансцендентности.

Российский коллектив radugadesign готовит инсталляцию Work in Progress (WIP) — она символизирует бесконечный процесс, в котором действие не стремится к завершению. Tonoptik представят работу Reduktor, которая преобразует невидимую энергию Вселенной в линейное движение света. «Темная материя» дуэта Масаидов × Попов исследует взаимодействие робототехники и музыкальных инструментов.

Команда организаторов из dreamlaser представит инсталляцию «Шов». Ее зритель оказывается внутри цифровой ткани, где пиксельность задает масштаб восприятия, а все фрагментарное превращается в целое.

Выставка продолжает традицию поп-апов фестиваля Intervals, возникающих в городской среде. Обычно кураторы объединяют медиаискусство с архитектурой, конкретными локациями, масштабом города и маршрутом зрителя, а в новом формате экспериментируют с принципами экспозиции.