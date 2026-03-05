В Доме Радио откроется выставка Алины Кугуш «Удивительная спираль» (с мини-лабораторией наблюдателей вихрей!)

13 марта в Доме Радио стартует выставочный проект Spira mirabilis («Удивительная спираль») художницы Алины Кугуш. Куратором выставки, посвященной динамике воронок и философии вихрей, выступила Ира Френкель. У экспозиции будет параллельная программа: в нее вошли мини-лаборатория наблюдателей вихрей «О счастье и катастрофе» и танцевальная встреча в пространстве выставки с проектом «Пляс».

Spira mirabilis (лат. «удивительная спираль») называют логарифмическую спираль, которая сохраняет свою форму при увеличении или уменьшении. Это понятие используют как метафору самоподобия. Подобно тому, как в XIX веке люди обращались к оптическим игрушкам в надежде ухватить чудо движения, Алина Кугуш обращается к сценариям попадания в микро-торнадо повседневных аффектов и создает свои машины «лечебного гипноза» на основе фенакистископа — одного из первых анимационных устройств.

В работах, созданных специально для нового проекта, художница совмещает интерес к археологии медиа и патафизическое наблюдение за вихрями в природе, философии и психологии. Объекты и инсталляции Алины впишут в интерьер хранилища Дома Радио.