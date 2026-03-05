В Доме Радио откроется выставка Алины Кугуш «Удивительная спираль» (с мини-лабораторией наблюдателей вихрей!)

Проект начнет работу 13 марта.
13 марта в Доме Радио стартует выставочный проект Spira mirabilis («Удивительная спираль») художницы Алины Кугуш. Куратором выставки, посвященной динамике воронок и философии вихрей, выступила Ира Френкель. У экспозиции будет параллельная программа: в нее вошли мини-лаборатория наблюдателей вихрей «О счастье и катастрофе» и танцевальная встреча в пространстве выставки с проектом «Пляс».
Spira mirabilis (лат. «удивительная спираль») называют логарифмическую спираль, которая сохраняет свою форму при увеличении или уменьшении. Это понятие используют как метафору самоподобия. Подобно тому, как в XIX веке люди обращались к оптическим игрушкам в надежде ухватить чудо движения, Алина Кугуш обращается к сценариям попадания в микро-торнадо повседневных аффектов и создает свои машины «лечебного гипноза» на основе фенакистископа — одного из первых анимационных устройств.
В работах, созданных специально для нового проекта, художница совмещает интерес к археологии медиа и патафизическое наблюдение за вихрями в природе, философии и психологии. Объекты и инсталляции Алины впишут в интерьер хранилища Дома Радио.
Алина Кугуш — мультидисциплинарная художница, работает с живописью, акварельной и печатной графикой, анимацией, инсталляцией и костюмированным перформансом. Использует методологию research-based art. Ее персональные и групповые выставки проходили в галерее Myth и Фонде «ПРО АРТЕ» в Петербурге, а также в Мастерских Музея «Гараж» в Москве. Алина представляла работы на ярмарках «Контур», Cosmoscow и Istanbul Contemporary. Кугуш — победительница грантовой программы для художников Дома культуры «ГЭС-2» (2024), участница арт-резиденции Музея «Гараж» (2023). В 2022 году ее номинировали на Премию имени Сергея Курехина в категории «Лучший медиаобъект».
«Алина рассматривает "воронку дисфункционального поведения" и романтический гипноз через образ пылевых и пуховых вихрей (dust devil), возникающих на поверхности Земли из-за перегрева. Перебирание возможных динамических позиций внутри воронки оборачивается ожиданием инструкции — ответа на вопрос, какое положение занять во втягивающих состояниях и событиях. Продолжая разгадывать секрет создания разрушительного переживания, она стремится овладеть силой не только заколдовывать, но и расколдовывать, чередуя сеансы по необходимости», — говорит Ира Френкель, куратор архива, проектов направления «Медиация» и просветительских программ Дома Радио.
Выставку «Удивительная спираль» дополнит мини-лаборатория наблюдателей вихрей «О счастье и катастрофе». С 19 марта по 4 апреля участники сменят привычную оптику и присоединятся к поиску и осмыслению окружающих завихряющихся образов и явлений. В программе — знакомство с экспозицией, практические занятия и обсуждения с художницей Алиной Кугуш и куратором выставки Ирой Френкель, пластическая практика с танцхудожницей Валентиной Луценко и теоретическое погружение с философом Михаилом Куртовым. Заявки в лабораторию принимают до 13 марта, а результаты отбора огласят 16 марта. Все встречи пройдут в очном формате в Доме Радио.
Также 25 марта в 19:00 состоится танцевальная встреча с проектом «Пляс». Танцхудожница и ведущая «Пляса» Валентина Луценко «прочитает» инсталляции как инструкции и превратит в хореографические партитуры, которые участники встречи используют для телесной практики. На мероприятие можно прийти в качестве танцора или зрителя: регистрация начнется 20 марта в 12:00.
Сама выставка откроется 13 марта в 19:00 перформансом, дополняющим и осмысляющим работы совместно с зрителями. Алина Кугуш предложит всем желающим пройти процедуру социальной службы гипноза: диагностироваться силой фортуны, ознакомиться с окошком катастрофических стадий и, наконец, завершить сеанс индивидуальным облучением «лечебной спиралью». Для участия в вернисаже нужна регистрация.
Посетить «Удивительную спираль» можно с 13 марта по 5 апреля во время событий и в рамках параллельной программы Дома Радио (Невский проспект, 62). Вход по билетам на события.
