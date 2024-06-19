Никита Пирумов: «Если бы искусство могло менять людей, мы бы сейчас жили в другом мире»

В живопись я пришел через альтернативную музыку, сибирский панк, например.

В работе я использую технику дергания себя за нервы. В проекте «Спиной вперед» вдохновлялся чтением плохих новостей.

Я хочу говорить о неприятном и неудобном. Я думаю, рост возможен только через преодоление. Катарсис еще надо заслужить.

Мое искусство – форма сопротивления страху. Через него я доказываю, что живой и по-прежнему здесь, хоть мне и страшно.

Искусство без проблем – это нечестно, потому что художник – самостоятельная единица, которая может дать отпор. Если это удобное искусство, то кому оно нужно?

В проекте «Ширма безопасности» я говорю о болезненной нарочитой сексуальности. Использую откровенные фото 20-х годов и афишу из Нью-Йорка 60-х годов с надписью «Поцелуй – это просто поцелуй», ткань розового цвета и полочку, на которой лежит сахар. Так я исследую тревожную сексуальность.

В конце 90-х были жвачки PlayGirl с вкладышами с обнаженными девушками. Я их перерисовываю на холст и растворяю до тех пор, пока образ не утратит сексуальности. Дополняю объект игрушками и имитацией школьной парты, на которой паяльником выжигаю записи из девичьих дневников.