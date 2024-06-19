Никита Пирумов: «Если бы искусство могло менять людей, мы бы сейчас жили в другом мире»

Одному из самых модных художников Нижнего, лауреату премии «ТОП50» Никите Пирумову всего 22, а ценник на его работы уже начинается от 250 тысяч рублей. Успел поработать в Оперном театре, пожить в Питере и вернуться в Нижний расковыривать свои раны новостями и растворять изображения женщин ацетоном. Недавно художник обрел постоянную прописку в галерее Марины Гисич. Так что «НН.Собака.ru» скупила все, до чего смогла дотянуться, и вам советует, потому что в эту самую минуту Пирумов не только рассказывает о себе, но и продолжает дорожать.
В живопись я пришел через альтернативную музыку, сибирский панк, например.
В работе я использую технику дергания себя за нервы. В проекте «Спиной вперед» вдохновлялся чтением плохих новостей.
Я хочу говорить о неприятном и неудобном. Я думаю, рост возможен только через преодоление. Катарсис еще надо заслужить.
Мое искусство – форма сопротивления страху. Через него я доказываю, что живой и по-прежнему здесь, хоть мне и страшно.
Искусство без проблем – это нечестно, потому что художник – самостоятельная единица, которая может дать отпор. Если это удобное искусство, то кому оно нужно?
В проекте «Ширма безопасности» я говорю о болезненной нарочитой сексуальности. Использую откровенные фото 20-х годов и афишу из Нью-Йорка 60-х годов с надписью «Поцелуй – это просто поцелуй», ткань розового цвета и полочку, на которой лежит сахар. Так я исследую тревожную сексуальность.
В конце 90-х были жвачки PlayGirl с вкладышами с обнаженными девушками. Я их перерисовываю на холст и растворяю до тех пор, пока образ не утратит сексуальности. Дополняю объект игрушками и имитацией школьной парты, на которой паяльником выжигаю записи из девичьих дневников.
Мне наплевать, если кому-то не нравится то, что я делаю. Я художник – визуал, кто-то же должен и женщин на холстах растворять.
Люди несут проблемы к психологам, а художник – на холст. Бурная реакция зрителей – всего лишь приятный бонус.
У меня нет цели кого-то изменить, я не проповедник. Если бы искусство могло менять людей, мы бы сейчас жили в другом мире. Все убийцы и тираны читали те же книжки. Я не собираюсь никого воспитывать, я делаю искусство для себя. Художник вообще должен говорить только о себе, потому что это личное.
Территория ошибки – это когда ты знаешь, как надо поступить, а поступаешь по-другому. Может, после этого ты будешь ходить к психотерапевту и пить таблетки. Но это тоже бесценный новый опыт.
Мне бы хотелось расти как художник. Хотелось бы признания сообщества, чтобы я точно знал, что художники, как я, нужны.
Если бы я знал, как сложно быть художником, я бы выбрал другую профессию.
Текст: Катерина Смирнова
Фото: Артем Шагалкин
Арт-директор: Даша Колосова
Стиль: Даша Колосова
Макияж: Юлия Анисимова
Нейл-арт: Яна Yaminail
Одежда: Alexei Kotenkov
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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