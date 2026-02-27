Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Музее Достоевского пройдет выставка памяти неофициального ленинградского художника Вячеслава «Вика» Забелина

Экспозиция «Гиперборея» стартует 11 марта.

Вик. Жертва вечерняя. 2004
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея Достоевского

Вик. Жертва вечерняя. 2004

11 марта в Музее Достоевского начнется выставка «Гиперборея», посвященная памяти Вика (Вячеслава Юрьевича Забелина). В экспозицию войдут живопись и графика художника, объединяющие традиций русской иконописи, театральность художников Серебряного века и монументальность русского авангарда.

Вик родился в 1953 году в Монголии, а уже через четыре года оказался в Ленинграде. В 1970-е годы его полотна активно выставлялись на отечественных и зарубежных площадках. Художника, поэта, реставратора, оформителя, яркого представителя неофициального искусства не стало в 2016 году.

Вик. Идиот. Лист 5. 2011
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея Достоевского

Вик. Идиот. Лист 5. 2011

Вик. Идиот. Лист 4. 2011
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея Достоевского

Вик. Идиот. Лист 4. 2011

Вик был не только живописцем, но и координатором многих творческих проектов. Он стал одной из ключевых фигур в создании Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ), куратором художественных и литературных инициатив: «Палитра Созвучий», «Алипий», «Сборник». Работы Вячеслава Забелина хранятся в коллекциях музеев и частных собраниях.

Манера мастера узнаваема, а персонажи его картин смотрят на зрителей из своего мистического пространства, подводя к состоянию подлинного созерцания. Через вязкие пастозные краски и прозрачные лессировки неба выглядывают люди, коты и птицы. Средневековое упрощение композиций и приемы обратной перспективы погружают наблюдателя в пространство картины.

На выставке представят живописные и графические работы из коллекции семьи художника и собрания Музея Достоевского. Вик создал серию графических портретов к произведениям «Преступление и наказание» и «Идиот». Живописные полотна Забелина пронизаны евангельскими образами, отражающими искания героев Достоевского и собственный путь писателя к христианству.

«Гиперборея» пробудет до 31 марта в Кузнечном переулке, 5/2. Вход на выставку по билетам музея.

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: