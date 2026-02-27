В Музее Достоевского пройдет выставка памяти неофициального ленинградского художника Вячеслава «Вика» Забелина

Вик был не только живописцем, но и координатором многих творческих проектов. Он стал одной из ключевых фигур в создании Товарищества экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ), куратором художественных и литературных инициатив: «Палитра Созвучий», «Алипий», «Сборник». Работы Вячеслава Забелина хранятся в коллекциях музеев и частных собраниях.

Манера мастера узнаваема, а персонажи его картин смотрят на зрителей из своего мистического пространства, подводя к состоянию подлинного созерцания. Через вязкие пастозные краски и прозрачные лессировки неба выглядывают люди, коты и птицы. Средневековое упрощение композиций и приемы обратной перспективы погружают наблюдателя в пространство картины.

На выставке представят живописные и графические работы из коллекции семьи художника и собрания Музея Достоевского. Вик создал серию графических портретов к произведениям «Преступление и наказание» и «Идиот». Живописные полотна Забелина пронизаны евангельскими образами, отражающими искания героев Достоевского и собственный путь писателя к христианству.

«Гиперборея» пробудет до 31 марта в Кузнечном переулке, 5/2. Вход на выставку по билетам музея.

12+