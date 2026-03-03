NameGallery ждут «Триумфы»! Групповая выставка об искусстве гадания откроется 5 марта

5 марта в NameGallery начнет работу групповой проект «Триумфы. Опыты локальных дивинаций». Среди участников — художники Юстина Комиссарова, Юрий Отинов, Галя Фадеева, Зухра Салахова, Вера Петровская, Анна Бат, Катерина Веселовская, Кирилл Гаршин, Дима Гилен, Нариман Калашников, Ульяна Подкорытова, Анна Слобожанина и Сергей Тихонов.

Название выставки отсылает к истории гадания на картах: «Триумфами» (от итальянского trionfi — «козыри») называли старшие арканы, которые в XV веке добавились к стандартной масти и стали символом превосходства. «Дивинации» подразумевают само искусство гадания. Куратор выставки Ирина Аксенова предлагает взглянуть на колоду Таро как на подвижный культурный артефакт и каталог архетипических образов, энергия которых сохраняется и трансформируется в искусстве на протяжении столетий.

Концептуальной основой проекта служит «Атлас "Мнемозина"» Аби Варбурга. Историк и этнограф, он пытался понять, как образы большой символической, интеллектуальной и эмоциональной силы возникают в западной античности, а затем оживают в искусстве и космологии более поздних времен.

Варбург первым стал рассматривать магические объекты и ритуалы как часть интеллектуального наследия, разместив изображения Таро на своих знаменитых панелях. Вслед за ним каждому из художников экспозиции «Триумфы» предстояло переосмыслить образ случайно доставшегося аркана через собственную оптику, отказавшись от прямой иллюстрации. Авторы выставки исследуют, как архаичные «формулы пафоса» прорастают в современности.