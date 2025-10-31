Федор Хиросигэ, Иван Чемакин и Варя Семак проведут по лору русской народной сказки в Joy Gallery

Проект построили вокруг универсального кода — на основе морфологии русской народной сказки рассказали о пути героя, испытаниях и победе добра над злом.
31 октября в Joy Gallery на Петровской косе открывается коллективная выставка «Пробуждение». Кураторы Ксения Морозова и Мотя Ларионова объединили 13 современных авторов в визуальный маршрут, построенный по канонам русской народной сказки.
В основе — канонический путь становления сказочного героя — от тьмы к свету, через ужас и страх, испытания и метаморфозы к «сфере счастья». Однако кураторы намеренно отходят от линейного нарратива выставки, показывая как «разнополярные явления существуют одномоментно». Так, что все эпохи, стили и эмоции сосуществуют в едином культурном и духовном пространстве.
«Идея проекта пришла кураторам в монастыре на острове Коневец в ходе беседы о романе Евгения Водолазкина «Лавр». Как в литературном постмодерне Водолазкина смешение лексических пластов и стилей, а также визуальных образов — пластиковая бутылка в лесу XV века — иллюстрирует отсутствие линейного времени, вневременье, иными словами — вечность, — так и на острове посреди Ладожского озера время будто бы перестает существовать», — рассказывают в галерее.
Выставка представит произведения в самых разных техниках — от живописи и графики до керамики, объектов и мультимедиа. В числе хайлайтов покажут ироничные объекты Ивана Чемакина и хоррор-грибы Федора Хиросигэ, а также видеоарт Олеси Поле.
Свои работы покажут Анастасия Андреичева, Анна Демина,
Софья Ишигенова, Анастасия Климова, Ксения Лунд, Анастасия Люлина, Олеся Поле, Варвара Семак, Ая Филинская, Феедор Хиросигэ, Борис Чайка, Иван Чемакин и Мария Черкашина.
Групповая выставка «Пробуждение» открыта с 31 октября 2025 по 20 января 2026 года в Joy Gallery на Петровской косе, 6 / корп.1.
