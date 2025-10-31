Федор Хиросигэ, Иван Чемакин и Варя Семак проведут по лору русской народной сказки в Joy Gallery

«Идея проекта пришла кураторам в монастыре на острове Коневец в ходе беседы о романе Евгения Водолазкина «Лавр». Как в литературном постмодерне Водолазкина смешение лексических пластов и стилей, а также визуальных образов — пластиковая бутылка в лесу XV века — иллюстрирует отсутствие линейного времени, вневременье, иными словами — вечность, — так и на острове посреди Ладожского озера время будто бы перестает существовать», — рассказывают в галерее.

Выставка представит произведения в самых разных техниках — от живописи и графики до керамики, объектов и мультимедиа. В числе хайлайтов покажут ироничные объекты Ивана Чемакина и хоррор-грибы Федора Хиросигэ, а также видеоарт Олеси Поле.