DUSTO, Турбен, Максим Савва и еще 25 авторов (!) показывают моменты наслаждения от спорта на коллективной выставке «Ты — мир» в Joy Gallery

В основе проекта — восприятие спорта не как борьбы за рекорды, а как источника витальной энергии.
4 июня в Joy Gallery стартует большой коллективный выставочный проект «Ты — мир». В экспозиции собрано более 60 работ современных художников: мозаика, гобелены, живопись, папье-маше, фотография, керамика, литография и многое другое. Все экспонаты раскрывают тему через призму современного образа жизни — стремление к познанию и наслаждению, поиску покоя и удовольствия от своих увлечений и интересов.
Куратор выставки:
В некотором роде это философия гедонизма, которую мы по-разному наполняем: решая шахматные задачи на зеленом лугу, ныряя в прохладную гладь воды, боксируя на ринге, катаясь на сапе по городским каналам и т.д. Все это подчеркивает наше стремление отключиться от повседневной суеты, быта, работы, насладиться моментом и любовью к самому себе.
Свои работы о гедонистическом лайфстайле собрали 28 петербургских авторов: Татьяна Абрамова, Влад Пожар, Павел Аделев, Екатерина Ромашова, Анна Альтбух, Максим Савва, Элиза Ары, Оливия Салита, Мадина Беликова, Алина Самигулина, Алина Буглеева, Ольга Суворова, Любовь Горохова, Анна Сярова, София Григорьева, Турбен, Ольга Васильева, Иван Турухано, Андрей Карпов, Илья Филатов, Дарья Мазур, Степан Чубаев, Аня Ману, Егор Щаблыкин, Поли Марко, Никита DUSTO и Татьяна Медведева. Куратором выступила Анна Никифорова.
Групповая выставка «Ты — мир» открыта с 4 июня по 15 августа в Joy Gallery на Петровской косе, 6.
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