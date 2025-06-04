DUSTO, Турбен, Максим Савва и еще 25 авторов (!) показывают моменты наслаждения от спорта на коллективной выставке «Ты — мир» в Joy Gallery

Анна Никифорова

Куратор выставки:

В некотором роде это философия гедонизма, которую мы по-разному наполняем: решая шахматные задачи на зеленом лугу, ныряя в прохладную гладь воды, боксируя на ринге, катаясь на сапе по городским каналам и т.д. Все это подчеркивает наше стремление отключиться от повседневной суеты, быта, работы, насладиться моментом и любовью к самому себе.