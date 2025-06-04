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Искусство

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DUSTO, Турбен, Максим Савва и еще 25 авторов (!) показывают моменты наслаждения от спорта на коллективной выставке «Ты — мир» в Joy Gallery

В основе проекта — восприятие спорта не как борьбы за рекорды, а как источника витальной энергии. 

Алина Самигулина, "В раздевалке", 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой JOY

Алина Самигулина, "В раздевалке", 2023 год

Илья Филатов, "Дневной сон", 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой JOY

Илья Филатов, "Дневной сон", 2024 год

4 июня в Joy Gallery стартует большой коллективный выставочный проект «Ты — мир». В экспозиции собрано более 60 работ современных художников: мозаика, гобелены, живопись, папье-маше, фотография, керамика, литография и многое другое. Все экспонаты раскрывают тему через призму современного образа жизни — стремление к познанию и наслаждению, поиску покоя и удовольствия от своих увлечений и интересов.

Степан Чубаев, Sport, 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой JOY

Степан Чубаев, Sport, 2022 год

Степан Чубаев, Sport, 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой JOY

Степан Чубаев, Sport, 2022 год

Степан Чубаев, Sport, 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой JOY

Степан Чубаев, Sport, 2022 год

Степан Чубаев, Sport, 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой JOY

Степан Чубаев, Sport, 2022 год

Анна Никифорова

Куратор выставки:

В некотором роде это философия гедонизма, которую мы по-разному наполняем: решая шахматные задачи на зеленом лугу, ныряя в прохладную гладь воды, боксируя на ринге, катаясь на сапе по городским каналам и т.д. Все это подчеркивает наше стремление отключиться от повседневной суеты, быта, работы, насладиться моментом и любовью к самому себе.

Анна Ману, Chess, 2025 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой JOY

Анна Ману, Chess, 2025 год

Никита Dusto, "Багаж знаний", 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой JOY

Никита Dusto, "Багаж знаний", 2024 год

Влад Пожар, "Скалолаз", 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой JOY

Влад Пожар, "Скалолаз", 2022 год

Свои работы о гедонистическом лайфстайле собрали 28 петербургских авторов: Татьяна Абрамова, Влад Пожар, Павел Аделев, Екатерина Ромашова, Анна Альтбух, Максим Савва, Элиза Ары, Оливия Салита, Мадина Беликова, Алина Самигулина, Алина Буглеева, Ольга Суворова, Любовь Горохова, Анна Сярова, София Григорьева, Турбен, Ольга Васильева, Иван Турухано, Андрей Карпов, Илья Филатов, Дарья Мазур, Степан Чубаев, Аня Ману, Егор Щаблыкин, Поли Марко, Никита DUSTO и Татьяна Медведева. Куратором выступила Анна Никифорова.

Анна Альтбух, 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой JOY

Анна Альтбух, 2024 год

Максим Савва, "Good Day, Go", 2025 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой JOY

Максим Савва, "Good Day, Go", 2025 год

Групповая выставка «Ты — мир» открыта с 4 июня по 15 августа в Joy Gallery на Петровской косе, 6.

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