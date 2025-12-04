Обновленная экспозиция открытого хранения в реставрационно-хранительском центре музея покажет как развивалась локальная фэшн-сцена за три десятилетия — от позднесоветской эпохи до современности.
Татьяна Парфенова
9 декабря в Галерее костюма Реставрационно-хранительского центра Эрмитажа «Старая Деревня» откроется обновленная постоянная экспозиция открытого хранения «Петербургский стиль. Модельеры Северной столицы. 1980-е — 2010-е годы».
В экспозиции отразят переходный период петербургской моды. Как известно, В конце 1980-х переживало кризис одно из ведущих учреждений — Ленинградский дом моделей одежды (ЛДМО), основанный в 1944 году и закрытый спустя ровно 50 лет — в 1994-м. На его место пришли независимые кутюрье (многие — выходцы ЛДМО) и модные дома, а городская мода постепенно вышла на международную арену.
В рамках обновленной экспозиции покажут дизайны Александра Арнгольдта, Сергея Бакина, Олега Бирюкова, Владимира Бухинника, Константина Гончарова, Татьяны Котеговой, Лилии Кисиленко, Стаса Лопаткина, Нонны Меликовой, Татьяны Парфеновой, Ларисы Погорецкой, Ирины Танцуриной, Елены Ткаченко, Яниса Чамалиди, Татьяны Чапургиной и других.
Куратор выставки — заведующая Сектором прикладного искусства Отдела истории русской культуры Эрмитажа Нина Тарасова.
Посетить экспозицию можно только с экскурсией по маршруту открытого хранения РХЦ «Старая Деревня» до марта 2027 года.
