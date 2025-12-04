9 декабря в Галерее костюма Реставрационно-хранительского центра Эрмитажа «Старая Деревня» откроется обновленная постоянная экспозиция открытого хранения «Петербургский стиль. Модельеры Северной столицы. 1980-е — 2010-е годы».

В экспозиции отразят переходный период петербургской моды. Как известно, В конце 1980-х переживало кризис одно из ведущих учреждений — Ленинградский дом моделей одежды (ЛДМО), основанный в 1944 году и закрытый спустя ровно 50 лет — в 1994-м. На его место пришли независимые кутюрье (многие — выходцы ЛДМО) и модные дома, а городская мода постепенно вышла на международную арену.