7 ноября в галерее Anna Nova откроется первая в Петербурге персональная выставка медиахудожника с мировым именем Евгения Гранильщикова — Mist. Куратором проекта выступил Виктор Мизиано — известный теоретик современного искусства, арт-критик, основатель и бывший главный редактор «Художественного журнала».

Название проекта переводится с английского как «туман» — этот образ стал ключевым для выставки. Как поясняют в галерее, он «отсылает к размытым границам реальности, подчеркивает ее зыбкость, а также искажает привычные формы восприятия». Подобно детективу-археологу, Гранильщиков исследует зыбкую грань между частным и общим, выхватывая из потока времени фрагменты повседневности, ускользающие жесты и архивные материалы — то, что обычно остается за кадром.

В экспозицию, которая займет все пространство галереи на Жуковского, войдут видеоарт, графика, инсталляции и фотографии художника. А самое важное — многое покажут в России впервые.

«Туман — это память, потерявшая очертания, это будущее, которое ещё не сложилось. Туман — это надежда для тебя и меня, что каждый из нас продолжает свой трудный танец. Туман — это пространство языковых интуиций, это охлажденный воздух и материализовавшийся у поверхности земли воздушный поцелуй», — комментирует Гранильщиков.