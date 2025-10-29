В «Тумане» междисциплинарный автор фиксирует пространство между частным и общим, очерчивает границы реальности и размышляет над зияющими пустотами в человеческой истории.
7 ноября в галерее Anna Nova откроется первая в Петербурге персональная выставка медиахудожника с мировым именем Евгения Гранильщикова — Mist. Куратором проекта выступил Виктор Мизиано — известный теоретик современного искусства, арт-критик, основатель и бывший главный редактор «Художественного журнала».
Название проекта переводится с английского как «туман» — этот образ стал ключевым для выставки. Как поясняют в галерее, он «отсылает к размытым границам реальности, подчеркивает ее зыбкость, а также искажает привычные формы восприятия». Подобно детективу-археологу, Гранильщиков исследует зыбкую грань между частным и общим, выхватывая из потока времени фрагменты повседневности, ускользающие жесты и архивные материалы — то, что обычно остается за кадром.
В экспозицию, которая займет все пространство галереи на Жуковского, войдут видеоарт, графика, инсталляции и фотографии художника. А самое важное — многое покажут в России впервые.
«Туман — это память, потерявшая очертания, это будущее, которое ещё не сложилось. Туман — это надежда для тебя и меня, что каждый из нас продолжает свой трудный танец. Туман — это пространство языковых интуиций, это охлажденный воздух и материализовавшийся у поверхности земли воздушный поцелуй», — комментирует Гранильщиков.
Режиссер и медиахудожник Евгений Гранильщиков живет и работает во французском Клермон-Ферране. В основном обращается к перформансу, инсталляциям, фото- и видеоработам, главные темы которых коллективные травмы, вопросы идентичности, исследование памяти, истории и внутренней топографии личного опыта. Каждая работа художника отсылает к определенным событиям истории. Работы художника были представлены на фестивалях и групповых выставочных проектах в России, Австрии, Великобритании, Германии, Франции. Среди них IV Московская международная биеннале молодого искусства (2014), Burning News в Галерее Хейворд в Лондоне, Political Populism в Кунстхалле в Вене (2015), Триеннале российского современного искусства в музее «Гараж» (2017) и Great Patriotic в Кунстхалле в Бергене (2022).
Первое видео Евгений Гранильщиков снял в 2012 году. Второе стало его студенческим проектом в школе Родченко, где он учился на курсе фотографии у Игоря Мухина. В 2013-м его дипломная работа «Позиции» получила Премию Кандинского в номинации «Молодой художник. Проект года». В 2014 году Евгений стал одним из четырех финалистов программы Фонда V-A-C и Музея современного искусства Антверпена по развитию молодого русского искусства. Работам финалистов, в число которых также вошли Таус Махачева, Андрей Кузькин и Urban Fauna Lab, посвятили отдельный стенд на ярмарке Cosmoscow 2014. А в 2018 году работы Евгения были выставлены на благотворительном аукционе Off White.
Персональная выставка Евгения Гранильщикова Mist открыта с 7 ноября 2025 по 11 января 2026 года в галерее Anna Nova на Жуковского, 28.
12+
Комментарии (0)