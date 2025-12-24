«Взрослым вход разрешен»: 10 топ-экспонатов выставки про детство (картины Петрова-Водкина и Серебряковой, а также костюм покемона от Бартенева!)

Ради экспозиции кураторы Русского музея, кажется, достали все, что можно по теме детства, отрочества и юности. И не только из музейных запасников, но и частных собраний и галерейных коллекций. И с напрашивающейся здесь детской непосредственностью соединили в яркую игровую комнату, разделенную на тематические разделы. Они звучат так: «Дом», «Мир», «Каникулы и путешествия», «Воображение», «Игра», «Страшилки», «Будущее». И показывают, как менялось восприятие детства за последние сто лет. Чтобы не запутаться в карнавале, вот дорожная карта по выставке из ее 10 хайлайтов.