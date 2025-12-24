Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

«Взрослым вход разрешен»: 10 топ-экспонатов выставки про детство (картины Петрова-Водкина и Серебряковой, а также костюм покемона от Бартенева!)

В Мраморном дворце Русского музея показывают красивое: все, что вы знали о детстве, но могли забыть. Это более 350 экспонатов, вдохновленных нежным возрастом: от раритетных игрушек до картин о лучшем времени в жизни. Можно умилиться, поностальгировать, а еще — провести семейный выходной на каникулах и не только. 

Алексей Ткачев, Сергей Ткачев. Детвора. 1957–1960
Изображение предоставлено Собака.ru Русским музеем

Алексей Ткачев, Сергей Ткачев. Детвора. 1957–1960

Ради экспозиции кураторы Русского музея, кажется, достали все, что можно по теме детства, отрочества и юности. И не только из музейных запасников, но и частных собраний и галерейных коллекций. И с напрашивающейся здесь детской непосредственностью соединили в яркую игровую комнату, разделенную на тематические разделы. Они звучат так: «Дом», «Мир», «Каникулы и путешествия», «Воображение», «Игра», «Страшилки», «Будущее». И показывают, как менялось восприятие детства за последние сто лет. Чтобы не запутаться в карнавале, вот дорожная карта по выставке из ее 10 хайлайтов. 

Борис Григорьев «Девочка с бидоном (Утро в деревне)», 1917 г.
Изображение предоставлено Собака.ru Русским музеем

Борис Григорьев «Девочка с бидоном (Утро в деревне)», 1917 г.

Борис Григорьев «Девочка с бидоном (Утро в деревне)»

Картина из созданного художником в 1916–1919 годах «крестьянского» цикла «Расея», который показывался на выставках «Мира искусства». Вместо умиления детством — гротеск, нарочитая серьезность ребенка и тревожность ставшего неустойчивым повседневного быта на заднем плане.

Кузьма Петров-Водкин «Девочка в лесу», 1938 г.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Кузьма Петров-Водкин «Девочка в лесу», 1938 г. 

Кузьма Петров-Водкин «Девочка в лесу»

Один из портретов, созданных художником в послереволюционные годы. Для этого периода его творчества характерно сочетание в изображении лиц типичного с частным. Это создает ощущение близости работ к иконописи. На этот же эффект работает и крупный план в изображении головы ребенка. Параллельно Петров-Водкин вводит дополнительный метафизический смысл: располагает на фоне объекты, символически связанные с внутренним миром персонажа.

Зинаида Серебрякова «Портрет А. А. Бенуа-Черкесовой с сыном», 1922 г.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Зинаида Серебрякова «Портрет А. А. Бенуа-Черкесовой с сыном», 1922 г.

Зинаида Серебрякова «Портрет А. А. Бенуа-Черкесовой с сыном»

Нежная, если не сказать «красивенькая», манера живописи Серебряковой в просто женских портретах может казаться современному зрителю излишне слащавой и салонной. Но когда дело доходит до детства и материнства, форма с содержанием рифмуются безоговорочно.

Виктор Пивоваров «Мальчик и червяк», 1997 г.
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Русского музея

Виктор Пивоваров «Мальчик и червяк», 1997 г. 

Виктор Пивоваров «Мальчик и червяк»

Мимо этой работы вы вряд ли пройдете — холст Пивоварова сияет, излучая токи московского концептуализма в его сюрреалистическом изводе. Пример почти эталонный — присутствуют и гигантское пустое пространство, и нарушенные масштабы предметов, и абсурдный сюжет, и эстетика ребуса.

Ростислав Лебедев «Дети, бегущие от грозы (по Савицкому)», 1982 г.

Ростислав Лебедев «Дети, бегущие от грозы (по Савицкому)», 1982 г.

Ростислав Лебедев «Дети, бегущие от грозы (по Савицкому)»

Может ли соц-арт говорить о детстве?  Запросто! По крайней мере, работа одного из основных представителей этого направления Ростислава Лебедева точно. Стоит только превратить грозу в знак молнии с плаката «Осторожно, высокое напряжение», а детей — в фигурки с дорожных указателей.

Андрей Бартенев «Покемон сьют», 2017 г.
Андрей Бартенев

Андрей Бартенев «Покемон сьют»,  2017 г.

Андрей Бартенев «Покемон сьют»

Застывший арт-объект — карнавальный перформанс авторства известного своими провокационными образами художника, скульптора и дизайнера. «Покемон сьют» — это одновременно наряд для покемона и из него. Короче говоря, полное «Пикачу, я выбираю тебя!»

Алина Глазун «Без названия», 2024 г.
Myth Gallery

Алина Глазун «Без названия», 2024 г.

Алина Глазун «Без названия»

Классические для художницы ироничные надписи становятся особенно пронзительными, когда совмещены с образами детей. Заставили ли их есть манку и спать на тихом часе? Орала ли воспитательница? Каждый вспомнит свой «не очень» момент.

Антонина Фатхуллина «Машинка», 2024 г.
Антонина Фатхуллина

Антонина Фатхуллина «Машинка», 2024 г.

Антонина Фатхуллина «Машинка»

На выставке представлено несколько работ, выполненных в типичной для петербургской скульпторки проволочно-сварочной технике. Зритель уже не раз мог видеть, как брутальный медиум прекрасно сочетается в ее творчестве с феминными мотивами. На экспозиции в Мраморном дворце можно посмотреть, как эта техника достигает пика своей трогательности.

Саша Браулов. Держи меня, круг. 2025
DiDi Gallery

Саша Браулов. Держи меня, круг. 2025

Саша Браулов «Держи меня, круг»

Наверняка вы видели на улицах города стрит-арт в самом нетипичном для городской среды медиуме — вышивке. Это были работы Саши Браулова! В Мраморном дворце художник возвращает всем нам воспоминание, как сперва страшно было плавать без поддержки родителей. И каким важным казался тогда надувной круг. 

Кинетические объекты Евгения Остроумова
Евгений Остроумов

Кинетические объекты Евгения Остроумова

Кинетические объекты Евгения Остроумова

Петербургский художник разгоняет до невиданных размеров детские головоломки, в которых нужно или заставить шарик пройти по лабиринту, или составить несколько из них в ряд. (У автора текста никогда не получалось!) И благодаря выставке становится ясно почему — в увеличенном размере объекты скорее напоминают башню Татлина, а не то, с чем способен справиться детский разум.

Вадим Кунин

Бонус: машинки

Кроме произведений искусства, в экспозицию включены игры и игрушки. Особое впечатление производят советские педальные машинки, переданные коллекционером Вадимом Куниным. Мини-автомобили, как оригинальные, так и реконструированные, расставлены по двум этажам выставки и вызывают одобрение не только юных посетителей, но и маститых арт-критиков.

Выставка «Взрослым вход разрешен» продлится в Мраморном дворце до 30 марта, 0+. 

Подробнее здесь.

