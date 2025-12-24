«Взрослым вход разрешен»: 10 топ-экспонатов выставки про детство (картины Петрова-Водкина и Серебряковой, а также костюм покемона от Бартенева!)

В Мраморном дворце Русского музея показывают красивое: все, что вы знали о детстве, но могли забыть. Это более 350 экспонатов, вдохновленных нежным возрастом: от раритетных игрушек до картин о лучшем времени в жизни. Можно умилиться, поностальгировать, а еще — провести семейный выходной на каникулах и не только.
Алексей Ткачев, Сергей Ткачев. Детвора. 1957–1960
Ради экспозиции кураторы Русского музея, кажется, достали все, что можно по теме детства, отрочества и юности. И не только из музейных запасников, но и частных собраний и галерейных коллекций. И с напрашивающейся здесь детской непосредственностью соединили в яркую игровую комнату, разделенную на тематические разделы. Они звучат так: «Дом», «Мир», «Каникулы и путешествия», «Воображение», «Игра», «Страшилки», «Будущее». И показывают, как менялось восприятие детства за последние сто лет. Чтобы не запутаться в карнавале, вот дорожная карта по выставке из ее 10 хайлайтов.
Борис Григорьев «Девочка с бидоном (Утро в деревне)», 1917 г.
Борис Григорьев «Девочка с бидоном (Утро в деревне)»
Картина из созданного художником в 1916–1919 годах «крестьянского» цикла «Расея», который показывался на выставках «Мира искусства». Вместо умиления детством — гротеск, нарочитая серьезность ребенка и тревожность ставшего неустойчивым повседневного быта на заднем плане.
Кузьма Петров-Водкин «Девочка в лесу», 1938 г.
Кузьма Петров-Водкин «Девочка в лесу»
Один из портретов, созданных художником в послереволюционные годы. Для этого периода его творчества характерно сочетание в изображении лиц типичного с частным. Это создает ощущение близости работ к иконописи. На этот же эффект работает и крупный план в изображении головы ребенка. Параллельно Петров-Водкин вводит дополнительный метафизический смысл: располагает на фоне объекты, символически связанные с внутренним миром персонажа.
Зинаида Серебрякова «Портрет А. А. Бенуа-Черкесовой с сыном», 1922 г.
Зинаида Серебрякова «Портрет А. А. Бенуа-Черкесовой с сыном»
Нежная, если не сказать «красивенькая», манера живописи Серебряковой в просто женских портретах может казаться современному зрителю излишне слащавой и салонной. Но когда дело доходит до детства и материнства, форма с содержанием рифмуются безоговорочно.
Виктор Пивоваров «Мальчик и червяк», 1997 г.
Виктор Пивоваров «Мальчик и червяк»
Мимо этой работы вы вряд ли пройдете — холст Пивоварова сияет, излучая токи московского концептуализма в его сюрреалистическом изводе. Пример почти эталонный — присутствуют и гигантское пустое пространство, и нарушенные масштабы предметов, и абсурдный сюжет, и эстетика ребуса.
Ростислав Лебедев «Дети, бегущие от грозы (по Савицкому)», 1982 г.
Ростислав Лебедев «Дети, бегущие от грозы (по Савицкому)»
Может ли соц-арт говорить о детстве? Запросто! По крайней мере, работа одного из основных представителей этого направления Ростислава Лебедева точно. Стоит только превратить грозу в знак молнии с плаката «Осторожно, высокое напряжение», а детей — в фигурки с дорожных указателей.
Андрей Бартенев «Покемон сьют», 2017 г.
Андрей Бартенев «Покемон сьют»
Застывший арт-объект — карнавальный перформанс авторства известного своими провокационными образами художника, скульптора и дизайнера. «Покемон сьют» — это одновременно наряд для покемона и из него. Короче говоря, полное «Пикачу, я выбираю тебя!»
Алина Глазун «Без названия», 2024 г.
Алина Глазун «Без названия»
Классические для художницы ироничные надписи становятся особенно пронзительными, когда совмещены с образами детей. Заставили ли их есть манку и спать на тихом часе? Орала ли воспитательница? Каждый вспомнит свой «не очень» момент.
Антонина Фатхуллина «Машинка», 2024 г.
Антонина Фатхуллина «Машинка»
На выставке представлено несколько работ, выполненных в типичной для петербургской скульпторки проволочно-сварочной технике. Зритель уже не раз мог видеть, как брутальный медиум прекрасно сочетается в ее творчестве с феминными мотивами. На экспозиции в Мраморном дворце можно посмотреть, как эта техника достигает пика своей трогательности.
Саша Браулов. Держи меня, круг. 2025
Саша Браулов «Держи меня, круг»
Наверняка вы видели на улицах города стрит-арт в самом нетипичном для городской среды медиуме — вышивке. Это были работы Саши Браулова! В Мраморном дворце художник возвращает всем нам воспоминание, как сперва страшно было плавать без поддержки родителей. И каким важным казался тогда надувной круг.
Кинетические объекты Евгения Остроумова
Кинетические объекты Евгения Остроумова
Петербургский художник разгоняет до невиданных размеров детские головоломки, в которых нужно или заставить шарик пройти по лабиринту, или составить несколько из них в ряд. (У автора текста никогда не получалось!) И благодаря выставке становится ясно почему — в увеличенном размере объекты скорее напоминают башню Татлина, а не то, с чем способен справиться детский разум.
Бонус: машинки
Кроме произведений искусства, в экспозицию включены игры и игрушки. Особое впечатление производят советские педальные машинки, переданные коллекционером Вадимом Куниным. Мини-автомобили, как оригинальные, так и реконструированные, расставлены по двум этажам выставки и вызывают одобрение не только юных посетителей, но и маститых арт-критиков.
Выставка «Взрослым вход разрешен» продлится в Мраморном дворце до 30 марта, 0+.
Подробнее здесь.
Комментарии (0)