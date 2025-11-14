Музею искусства Санкт-Петербурга ХХ — XXI веков 10 лет! Собака.ru рассказывает, как устроена огромная юбилейная выставка ( Моисеенко! Коржев! Бартенев!)

На четырех этажах МИСПа 14 ноября открылась праздничная экспозиция «Человек — жизнь — вселенная. Контраст сопоставлений» в честь 10-летия музея. В ней собраны 150 произведений художников, работавших в России за последний 125 лет — от Нико Пиросмани до Леонида Цхэ. Рассказываем, как устроен юбилейный проект и почему его точно стоит увидеть.
Петр Конников. Путники. 2009
Выставку, приуроченную к десятилетию (как летит время!) Музея искусства Санкт‑Петербурга ХХ–ХХІ веков, кураторски решили в традиционном для институции духе. Есть большая вечная тема, есть художники, которые в своих произведениях ее касались — вот они слева направо. Зритель может сделать выводы о тенденциях, характерных для разных периодов времени, обнаружить странные сближения или, напротив, найти новые смыслы в непримиримых оппозициях.
Эта мысль как раз и содержится в названии юбилейного проекта: «Человек — жизнь — вселенная. Контраст сопоставлений». Первоначальная задумка состояла в том, чтобы собрать своего рода версию атласа «Мнемозина» Аби Варбурга — немецкого искусствоведа, который в начале прошлого века располагал схожие по темам и композициям изображения (от античности до современности) на больших деревянных панелях. Все это — чтобы проследить изменения образов. Но собрать достаточное количество настолько похожих по визуальным решениям работ не получилось. Впрочем, часть из них все-таки можно увидеть в экспозиции МИСПа.
Николай Овчинников. Айвазовский. 2000
Выставка поделена на тематические разделы: стихия, автопортрет, рождение/Адам и Ева, путь, трапеза, сон и, наконец, смерть. Эдакий затяжной прыжок истории — от Большого взрыва к могиле. Прыжок, надо отметить, достаточно мистический: как по своей траектории, так и с точки зрения выбора работ.
Так, в зале на первом этаже из четырех стихий рождается Вселенная. Основное внимание организаторы уделили элементу огня: красный цвет щедро плещется на холстах — полыхают пожары, извергаются вулканы, возникают небесные тела. А художник Андрей Волков, отсылая к приквелу «Твин Пикса», прямо говорит в названии своей работы: «Огонь, иди со мной». Это не единственный пример заигрывания с постмодернистской интертекстуальностью здесь. Так, Николай Овчинников в своем «Айвазовском» деконструирует творчество знаменитого мариниста. А группы Ula Projects и вовсе изучила все представленные в зале произведения и создала по их мотивам видеоарт, посвященный соседству хаоса и гармонии в мироздании.
На втором этаже макрокосм сжимается до микрокосма, и появляется фигура человека, который в следующих залах начнет проходит путь. А пока же просто заявляет о себе. Причем это не любой человек, а творец — зал посвящен автопортрету.
Кроме традиционных, ожидаемых исходя из названия зала произведений, здесь присутствуют изображения художников с семьями, а еще в виде кого-то (инопланетянин у сооснователя галереи «Метамодернисты» Стэнли Красовицки, генералиссимус с испуганным сердцем у Леонида Пурыгина или Олоферн у Николая Сажина) или намеренно лишенные сходства («Луна» Леонида Цхэ и «Автопортрет» Андрея Бартенева).
На третьем этаже разворачивается уже история человека и человечества вообще. И та, и другая начинаются с грехопадения, поэтому целый отдел посвящен изгнанию из рая. Художники трактуют сюжет самыми разными способами — идиллически у Анисфельда, катастрофического у Воинова и реалистично у Коржева.
Дальше начинается следующий этап (и отдел): жизненный путь. Его персонажи картин проходят пешком, проезжают на метро, поездах и лошадях, а еще — пролетают.
Это все приводит их на четвертый этаж, где в одном конце — сон, показанный с закономерной сюрреалистичной карнавальностью (даже в случаях, когда он, как у Евсее Моисеенко, просто наблюдается со стороны), в другом — смерть (среди работ — автопортрет Нестора Энгельке, который продолжает заигрывать с некротичным, делая не только черепа). А между танатосом и гипносом — нет, не эрос — а еда. Вернее, пир. Люди вкушают на холстах как обычные блюда (например, дыни у Нико Пиросмани), так и всякие странности вроде «Волосатого супа» у Петра Рейхета. В центре — инсталляция в виде стола, уставленного с одной стороны тарелками с хтоническими существами Ирины Дрозд, с другой — едой в виде небольших скульптур. За столом сидят «Зеленая женщина» Александра Задорина и «Хармс» Николая Ватагина. Умершего от голода поэта сюда усадили не из желания добавить высказыванию остроты, а по композиционным соображениям (на его месте должна была находиться «Старая Европа» Виктора Данилова, но она занята на выставке в соседнем корпусе).
Так, показывая путь человека через вечные темы, некоторые из которых уже поднимались в предыдущих экспозициях, аккуратно и не стремясь к сенсационности, МИСП демонстрирует срез искусства последних 125 лет на примере своей коллекции и произведений из других российских музеев.
Выставка «Человек – жизнь – вселенная. Контраст сопоставлений» продлится в МИСПе с 14 ноября по 8 марта 2026-го.
Комментарии (0)