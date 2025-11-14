Музею искусства Санкт-Петербурга ХХ — XXI веков 10 лет! Собака.ru рассказывает, как устроена огромная юбилейная выставка ( Моисеенко! Коржев! Бартенев!)

Выставку, приуроченную к десятилетию (как летит время!) Музея искусства Санкт‑Петербурга ХХ–ХХІ веков, кураторски решили в традиционном для институции духе. Есть большая вечная тема, есть художники, которые в своих произведениях ее касались — вот они слева направо. Зритель может сделать выводы о тенденциях, характерных для разных периодов времени, обнаружить странные сближения или, напротив, найти новые смыслы в непримиримых оппозициях.

Эта мысль как раз и содержится в названии юбилейного проекта: «Человек — жизнь — вселенная. Контраст сопоставлений». Первоначальная задумка состояла в том, чтобы собрать своего рода версию атласа «Мнемозина» Аби Варбурга — немецкого искусствоведа, который в начале прошлого века располагал схожие по темам и композициям изображения (от античности до современности) на больших деревянных панелях. Все это — чтобы проследить изменения образов. Но собрать достаточное количество настолько похожих по визуальным решениям работ не получилось. Впрочем, часть из них все-таки можно увидеть в экспозиции МИСПа.