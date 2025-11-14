Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

Музею искусства Санкт-Петербурга ХХ — XXI веков 10 лет! Собака.ru рассказывает, как устроена огромная юбилейная выставка ( Моисеенко! Коржев! Бартенев!)

На четырех этажах МИСПа 14 ноября открылась праздничная экспозиция «Человек — жизнь — вселенная. Контраст сопоставлений» в честь 10-летия музея. В ней собраны 150 произведений художников, работавших в России за последний 125 лет — от Нико Пиросмани до Леонида Цхэ. Рассказываем, как устроен юбилейный проект и почему его точно стоит увидеть.   

Петр Конников. Путники. 2009
Изображение предоставлено Собака.ru МИСП

Петр Конников. Путники. 2009

Выставку, приуроченную к десятилетию (как летит время!) Музея искусства Санкт‑Петербурга ХХ–ХХІ веков, кураторски решили в традиционном для институции духе. Есть большая вечная тема, есть художники, которые в своих произведениях ее касались — вот они слева направо. Зритель может сделать выводы о тенденциях, характерных для разных периодов времени, обнаружить странные сближения или, напротив, найти новые смыслы в непримиримых оппозициях. 

Эта мысль как раз и содержится в названии юбилейного проекта: «Человек — жизнь — вселенная. Контраст сопоставлений». Первоначальная задумка состояла в том, чтобы собрать своего рода версию атласа «Мнемозина» Аби Варбурга — немецкого искусствоведа, который в начале прошлого века располагал схожие по темам и композициям изображения (от античности до современности) на больших деревянных панелях. Все это — чтобы проследить изменения образов. Но собрать достаточное количество настолько похожих по визуальным решениям работ не получилось. Впрочем, часть из них все-таки можно увидеть в экспозиции МИСПа.

Николай Овчинников. Айвазовский. 2000
Изображение предоставлено Собака.ru МИСП

Николай Овчинников. Айвазовский. 2000

Выставка поделена на тематические разделы: стихия, автопортрет, рождение/Адам и Ева, путь, трапеза, сон и, наконец, смерть. Эдакий затяжной прыжок истории — от Большого взрыва к могиле. Прыжок, надо отметить, достаточно мистический: как по своей траектории, так и с точки зрения выбора работ.

Так, в зале на первом этаже из четырех стихий рождается Вселенная. Основное внимание организаторы уделили элементу огня: красный цвет щедро плещется на холстах — полыхают пожары, извергаются вулканы, возникают небесные тела. А художник Андрей Волков, отсылая к приквелу «Твин Пикса», прямо говорит в названии своей работы: «Огонь, иди со мной». Это не единственный пример заигрывания с постмодернистской интертекстуальностью здесь. Так, Николай Овчинников в своем «Айвазовском» деконструирует творчество знаменитого мариниста. А группы Ula Projects и вовсе изучила все представленные в зале произведения и создала по их мотивам видеоарт, посвященный соседству хаоса и гармонии в мироздании.

Николай Сажин. Автопортрет в виде головы Олоферна (Зевающий). 1988
Изображение предоставлено Собака.ru МИСП

Николай Сажин. Автопортрет в виде головы Олоферна (Зевающий). 1988

Стэнли Красовицки. Автопортрет. 2024
Изображение предоставлено Собака.ru МИСП

Стэнли Красовицки. Автопортрет. 2024

Леонид Пурыгин. Автопортрет в парадной форме генералиссимуса
Изображение предоставлено Собака.ru МИСП

Леонид Пурыгин. Автопортрет в парадной форме генералиссимуса

Андрей Бартенев. Автопортрет. 2021
Изображение предоставлено Собака.ru МИСП

Андрей Бартенев. Автопортрет. 2021

На втором этаже макрокосм сжимается до микрокосма, и появляется фигура человека, который в следующих залах начнет проходит путь. А пока же просто заявляет о себе. Причем это не любой человек, а творец — зал посвящен автопортрету.

Кроме традиционных, ожидаемых исходя из названия зала произведений, здесь присутствуют изображения художников с семьями, а еще в виде кого-то (инопланетянин у сооснователя галереи «Метамодернисты» Стэнли Красовицки, генералиссимус с испуганным сердцем у Леонида Пурыгина или Олоферн у Николая Сажина) или намеренно лишенные сходства («Луна» Леонида Цхэ и «Автопортрет» Андрея Бартенева).

Сергей Соломатин. Изгнание из рая. 2010
Изображение предоставлено Собака.ru МИСП

Сергей Соломатин. Изгнание из рая. 2010

Егор Кошеллев. Меховой тунель. 2023
Изображение предоставлено Собака.ru МИСП

Егор Кошеллев. Меховой тунель. 2023

Илья Овсянников. Станция. 2024
Изображение предоставлено Собака.ru МИСП

Илья Овсянников. Станция. 2024

Гелий Коржев. Адам и Ева в старости. 1995
Изображение предоставлено Собака.ru МИСП

Гелий Коржев. Адам и Ева в старости. 1995

На третьем этаже разворачивается уже история человека и человечества вообще. И та, и другая начинаются с грехопадения, поэтому целый отдел посвящен изгнанию из рая. Художники трактуют сюжет самыми разными способами — идиллически у Анисфельда, катастрофического у Воинова и реалистично у Коржева.

Дальше начинается следующий этап (и отдел): жизненный путь. Его персонажи картин проходят пешком, проезжают на метро, поездах и лошадях, а еще — пролетают.

Фрагмент экспозиции «Человек — жизнь — вселенная. Контраст сопоставлений»

Фрагмент экспозиции «Человек — жизнь — вселенная. Контраст сопоставлений»

Нестор Энгельке. Автопортрет. 2017

Нестор Энгельке. Автопортрет. 2017

Нико Пиросмани. Кутеж. 1905-1907

Нико Пиросмани. Кутеж. 1905-1907

Евсей Моисеенко. Тишина. 1971
Изображение предоставлено «Собака.ru» Русским музеем

Евсей Моисеенко. Тишина. 1971

Это все приводит их на четвертый этаж, где в одном конце — сон, показанный с закономерной сюрреалистичной карнавальностью (даже в случаях, когда он, как у Евсее Моисеенко, просто наблюдается со стороны), в другом — смерть (среди работ — автопортрет Нестора Энгельке, который продолжает заигрывать с некротичным, делая не только черепа). А между танатосом и гипносом — нет, не эрос — а еда. Вернее, пир. Люди вкушают на холстах как обычные блюда (например, дыни у Нико Пиросмани), так и всякие странности вроде «Волосатого супа» у Петра Рейхета. В центре — инсталляция в виде стола, уставленного с одной стороны тарелками с хтоническими существами Ирины Дрозд, с другой — едой в виде небольших скульптур. За столом сидят «Зеленая женщина» Александра Задорина и «Хармс» Николая Ватагина. Умершего от голода поэта сюда усадили не из желания добавить высказыванию остроты, а по композиционным соображениям (на его месте должна была находиться «Старая Европа» Виктора Данилова, но она занята на выставке в соседнем корпусе).

Так, показывая путь человека через вечные темы, некоторые из которых уже поднимались в предыдущих экспозициях, аккуратно и не стремясь к сенсационности, МИСП демонстрирует срез искусства последних 125 лет на примере своей коллекции и произведений из других российских музеев.

Выставка «Человек – жизнь – вселенная. Контраст сопоставлений» продлится в МИСПе с 14 ноября по 8 марта 2026-го. 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: