Экс-комиссар российского павильона Венецианской арт-биеннале Виктор Мизиано — о первом кураторском проекте в Петербурге, элитарности совриска и конце авангарда в нем

Расскажите о выставке Mist Евгения Гранильщикова, открывшейся в галерее Anna Nova, с чего она началась?

Вообще это не тот случай, когда могу полноправно заявить: это мой личный авторский и кураторский замысел. Я очень давно знаю Женю Гранильщикова и, насколько это возможно, старался следить за его творчеством. Мне вообще очень близко видеоискусство — та медиа, с которой он работает. Поэтому я всегда выделял Женю среди художников его поколения. Кроме того, две версии его «Драмы» участвуют в моем большом проекте на «Винзаводе» в Москве (выставка «Это было со мной». — Прим.ред.). Во время его подготовки мы все время были в контакте, а для каталога я записал с ним большое интервью. Женя рассказал, что готовит экспозицию в Anna Nova, это его первая персональная выставка в Петербурге, но у него не получается присутствовать на ней лично. А еще ему хотелось бы иметь какой-то другой голос, поэтому он попросил меня поучаствовать. Это было в радость: я знаю владелицу Anna Nova Анну Баринову, хотя в самой галерее до выставки никогда не был.

Корпус произведений (кроме трех с зеркалами) был предложен Женей. Все это новые работы, которые он создал во время пребывания во Франции. Они сравнительно недавно экспонировались на его большой персональной выставке в Париже. И ему хотелось, чтобы эти вещи побывали в России и наша публика с ними познакомилась. Предложена самим художником была и центральная метафора — туман. Женя сам подобрал этот термин — mist. Не smoke (дым. — Прим.ред.), а именно mist (как раз туман, дымка. — Прим.ред.).