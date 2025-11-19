Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Экс-комиссар российского павильона Венецианской арт-биеннале Виктор Мизиано — о первом кураторском проекте в Петербурге, элитарности совриска и конце авангарда в нем

В галерее Anna Nova до 11 января идет выставка Mist Евгения Гранильщикова — дебют в Петербурге звезды медиаарта с мировым именем. Ее куратором выступил экс-комиссар российского павильона на Венецианской арт-биеннале, основатель и главный редактор авторитетного «Художественного журнала» Виктор Мизиано. Собака.ru поговорила с критиком об экспозиции и ее главной идее, формах репрезентации совриска, состоянии арт-рынка и исчезновении исторического времени.

Виктор Мизиано
Изображение предоставлено Собака.ru Anna Nova

Виктор Мизиано

Расскажите о выставке Mist Евгения Гранильщикова, открывшейся в галерее Anna Nova, с чего она началась?

Вообще это не тот случай, когда могу полноправно заявить: это мой личный авторский и кураторский замысел. Я очень давно знаю Женю Гранильщикова и, насколько это возможно, старался следить за его творчеством. Мне вообще очень близко видеоискусство — та медиа, с которой он работает. Поэтому я всегда выделял Женю среди художников его поколения. Кроме того, две версии его «Драмы» участвуют в моем большом проекте на «Винзаводе» в Москве (выставка «Это было со мной». — Прим.ред.). Во время его подготовки мы все время были в контакте, а для каталога я записал с ним большое интервью. Женя рассказал, что готовит экспозицию в Anna Nova, это его первая персональная выставка в Петербурге, но у него не получается присутствовать на ней лично. А еще ему хотелось бы иметь какой-то другой голос, поэтому он попросил меня поучаствовать. Это было в радость: я знаю владелицу Anna Nova Анну Баринову, хотя в самой галерее до выставки никогда не был.

Корпус произведений (кроме трех с зеркалами) был предложен Женей. Все это новые работы, которые он создал во время пребывания во Франции. Они сравнительно недавно экспонировались на его большой персональной выставке в Париже. И ему хотелось, чтобы эти вещи побывали в России и наша публика с ними познакомилась. Предложена самим художником была и центральная метафора — туман. Женя сам подобрал этот термин — mist. Не smoke (дым. — Прим.ред.), а именно mist (как раз туман, дымка. — Прим.ред.).

Евгений Гранильщиков
Изображение предоставлено Собака.ru Anna Nova

Евгений Гранильщиков

Работы Евгения Гранильщикова всегда были связаны с политикой. Но в Mist это как будто не так. 

Мне кажется, что Женя интересен как раз тем, что никогда не был исключительно и только лишь политическим художником. Он всегда был в первую очередь именно художником. Не случайно в Москве у него даже было прозвище «Годарщиков» из-за его резонирования с французской «новой волной» в кино. А Годар говорил: «Я не делаю политическое кино, я делаю кино политически». У Жени в работах происходит встреча поэзии и политики, образа художественного и социального. В его фильмах мы не видим прямого обращения к политическим вещам. Хотя он очень чувствителен к ним, но в большей мере работает с темой сообщества, жизнеощущения себя в мире и во времени — историческом, времени здесь и сейчас. Его волнует довольно сложный комплекс вещей, частью которого является и гражданский опыт. Но при этом его искусство остается достаточно тонким. Это не прямые политические жесты в духе группы «Что делать» (творческая платформа, объединяющая российских левых деятелей искусства. — Прим.ред.), он принадлежит к другому поколению с другим подходом к этим предметам.

Фрагмент экспозиции Mist
Изображение предоставлено Собака.ru Anna Nova

Фрагмент экспозиции Mist

В тексте к выставке Mist вы тоже написали: «Туман — это и метафора распада исторического времени». Где тогда мы оказываемся, если оно распадается?

То прочтение этого проекта, что я предложил, адресуется к ощущению, которое Женя, как и многие (особенно живущие за пределами России), сейчас проживает. Это некая энтропия, дисгрегация тех или других связей, в том числе социальных. У Евгения есть прекрасная работа «Artist’s Film». Это очень личное произведение, в котором мы видим его самого в Клермон-Ферране — замке, переоборудованном в резиденцию для художников. Мы видим Гранильщикова одного в пейзаже в виде небольшого сада и смотрящим на закаты. Он в очень статичных позах, мучает свой смартфон или слушает аудиосообщения. Мы, как зрители, тоже узнаем послания, которые он получает. Кстати, Женя вообще все время общается исключительно голосовыми сообщениями. Я, работая с ним, тоже получал длинные, пространные послания. Так он коммуницирует с людьми, которые раньше образовывали его сообщество. Сейчас все они рассеяны: кто там, кто тут. Таким образом, мы видим у него тематизацию разрыва связей.

На выставке Mist представлены его работы с разбиванием сервиза — в них тоже демонстрируется распад исторического времени, утрата прямых связей и попытка их восстановить. Это комплексное переживание своей потерянности, вырванности из привычного контекста, социального одиночества, неопределенности дальнейшей судьбы, разрушения привычной реальности. Отсюда название «Mist» — апелляция к метафоре тумана. В нем мы утрачиваем отчетливость видения вещей, чувствуем себя физически в неком конкретном месте, но никакое целеполагание, прочерчивание пути невозможно, потому что отсутствует видение перспективы.

В этой ситуации утраты связей — и социальных, и личных — происходит ослабление и связей же исторических, потому что парадигма, которая казалась тебе привычной, прочерченной, предзаданной, распалась. Если нет будущего, утрачивается и определенность в понимании прошлого. Все-таки мы выстраиваем время через цель и задачу.

Фрагмент экспозиции Mist
Изображение предоставлено Собака.ru Anna Nova

Фрагмент экспозиции Mist

Вы упомянули работы Евгения с сервизами. Этот образ присутствует в его искусстве как минимум с 2021 года. Они как-то поменялся за это время?

Здесь (возможно, наиболее явно это в работе с движением на осколках) происходит поворот к теме боли. И танцу — что тоже нуждается в осмыслении. В старой работе, когда Женя бил сервиз, это была статика, в некотором роде жанровая сцена. В новых возникает танец, жест аффектируется. В том числе из-за увлечения Евгения книгой Андре Лепеки «Исчерпывая танец. Перформанс и политика движения» — апологета постдраматического танца. Жене очень важно, как мне кажется, удержать баланс между реальностью и искусством, художественным образом и прорывом в действительность. В танце — не хореографическом, построенном на муштре, а свободном — это очень красиво разворачивается. В этом баланс между миром искусства и реальностью.

Гранильщиков — не московский акционист, не «Новые тупые» (товарищество возникло в конце 1990‑х и объединило акторов, отказавшихся от устоявшихся художественных поведенческих моделей в пользу спонтанных, абсурдных, часто телесно‑ориентированных действий. — Прим.ред.). В его искусстве не наследие, а отчасти эхо 1990-х (в частности, в использовании им формы видеоперформанса). Но он очень остро чувствует себя человеком 2010-х, своего поколения, как его понимает. А для людей его генерации очень важно ощущение своей причастности к искусству. Танец это обеспечивает. Обращение к нему внутри Жениной «сервизной» истории мне кажется очень показательным.

Фрагмент экспозиции Mist
Изображение предоставлено Собака.ru Anna Nova

Фрагмент экспозиции Mist

Выставка проходит в так называемом условном белом кубе. Как вы считаете, это все еще самый удачный формат для экспонирования свориска?

Я все время рассказываю, как кураторство или вообще проектирование выставок может уходить от классического формата экспонирования стационарных объектов в белом кубе. Но, как удачно сказал белградский теоретик искусства Бронислав Димитревич: «Можно писать на книжке-раскраске, можно — на обоях или промокашках, но все-таки удобнее  на белом листе бумаги черными чернилами». Вот так и выставки. До сих пор белый куб остается оптимальной возможностью показывать произведения современных художников. Чтобы отказаться от него, искусство должно очень сильно измениться. В этом отношении и галеристы, и кураторы следуют за авторами. Поскольку значительная часть современного искусства делается для этого типа экспонирования, нет резона радикально, окончательно и огульно от него отказываться.

Фрагмент экспоззиции Mist
Изображение предоставлено Собака.ru Anna Nova

Фрагмент экспоззиции Mist

Нет ли у вас ощущения перепроизводства объектов искусства и перенасыщения арт-рынка?

Недавно я говорил с галеристкой Мариной Гисич. Она рассказала, что за последние годы рынок в России для нее вырос почти на 700–800 процентов. Появляется очень много новых коллекционеров. Покупаются квартиры, строятся дачи, их надо украшать. Есть много запертых денег. Но, помнится, несколько лет тому назад я в рамках Cosmoscow участвовал в круглом столе, а моими собеседниками были коллекционеры Денис Химиляйне и Сергей Лимонов. Я провоцировал их рассуждениями, что большая часть продукции настоящего современного искусства — не объектная. Объект есть, но это извод. Эпицентр современных произведений находится в другом месте. То, что они покупают, подобно Щукину, Морозову, Третьякову, как в ХIХ веке, — это все следы искусства, а не оно само. И ведь многие люди бизнеса, например Роман Аркадьевич Абрамович (или его коллега Леонид Викторович Михельсон), приходя на территорию искусства, инвестируют в него, занимаются продюсированием, а не покупкой вещей. Разговор тогда как-то не клеился, но, посмотрите, прошло время и Сергей сам открыл продюсерский центр, а Денис, насколько мне известно, не только покупает произведения, но и помогает художникам в создании проектов.

Мне кажется, что бум на покупку связан с тем, что в арт-мир приходит много новых людей, которые еще до конца современное искусство не понимают. Хотя я сам люблю иметь дома работы друзей-художников, но для меня это тоже эманация — моих отношений и связей. Мне приятно на них смотреть, да, но это не вещь в себе.

Евгений Гранильщиков. Dead flowers
Изображение предоставлено Собака.ru Anna Nova

Евгений Гранильщиков. Dead flowers

Я  скорее про переизбыток производства, в результате которого искусство обесценивается. Не должны ли мы взять ответственность и остановиться, проводить меньше выставок и ярмарок, быть более экологичными в конце концов?

Есть блестящий современный итальянский теоретик, постопераист, которого я много переводил в «Художественном журнале», Франко «Бифо» Берарди. Это его тема — что надо остановиться. Об этом же и Агамбена с его апологией бездействия. Это и тема покойного уже философа Нанси с его идеей непроизводительного сообщества. Все они говорили о выходе из одержимости производством. Тот же Агамбен утверждал: жить жизнью без цели —  жить самой жизнью. Все это нереализуемо, но хороший идеал, который может корректировать наше существование в реальном пространстве. Это должно подсказывать нам: что-то еще произвести — не есть реальная, конечная и полная цель.

Евгений Гранильщиков. Darkness

Евгений Гранильщиков. Darkness

Может ли быть на практике снята оппозиция между элитарным и эгалитарным искусством? Как вы относитесь к аттракционным выставкам-блокбастерам?

Я думаю, что искусство обречено на некоторую элитарность или, по крайней мере, невсеобщую доступность. Очевидно, есть потенциальная аудитория, которая еще не готова к диалогу совриском, и есть те, кто вообще его игнорируют и прекрасно живут без него. Ведь исходно искусство, равно как и поэзия, литература, авторское кино, адресованы определенной публике.Разумеется внутри культуры существует как программная установка на герметизм и внутреннюю лабораторную работу, так и обратное. Есть авторы, ищущие диалог с более широкой аудиторией.

Здесь же очень важную роль играют институции, которые сопровождают показ искусства параллельной программой, медиациями. Мне кажется, что с их появлением аудитория занчительно выросла. Даже не кажется: знаю это на своем опыте, ведь я помню 1990-е. Тогда огромную роль играли медиа — они готовили публику. При этом внутри любой практики важно наличие и того, и другого — и герметической, лабораторной работы, и той, что, не отказываясь обновления языка, хочет быть доступной пониманию непосвященных. Не предосудительно ни то, ни другое. Но, опять-таки, я не сторонник популизма. Важно, чтобы наличие выставок-блокбастеров, у которых больше шансов получить социальный отклик, не заслонило у потенциальных инвесторов понимание важности герметичных, специальных проектов на территории искусства.

Евгений Гранильщиков. Пейзажи конца света
Изображение предоставлено Собака.ru Anna Nova

Евгений Гранильщиков. Пейзажи конца света

Сейчас есть точка зрения, что современное искусство закончилось и началось что-то другое. Как вы к ней относитесь?

Мне кажется, что импульс, заданный историческим авангардом, питавший энергией художественную практику до самых недавних пор, конечно, затухает. И практике современного искусства, если брать предшествующие исторические периоды, ближе XIX век. Тот же Гранильщиков — вполне себе искусство эпохи модерна. Это театр, жесты, рассказ. На территории современного искусства мы вообще видим очень много рассказа: искусство учит, оно исповедуется. Это не работа с языком или с прорывами. Это не искусство (что для Жени программно!) социальной и политической утопии. Утопия кончилась. Вместо занавеса mist. Само понимание времени, перспективы очень изменилось. Интерес к памяти и истории — это опять же XIX век, который Фуко называл столетием истории, противопоставляя XX — веку пространства. Впрочем, мы уже в XXI-м. И это, если и не век истории, то, может быть — выскажу гипотезу — это век памяти.

