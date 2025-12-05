Шелкографию Владимира Абиха, Покраса Лампаса и Маши Янковской покажут на выставке «Сообщество печати» в Русском музее

12 декабря в Мультимедиа центр Русского музея открывается масштабная коллективная выставка «Сообщество печати».Она посвящена шелкографии как универсальному художественному методу, актуальному как для академистов, так и для стрит-артистов.

Идея экспозиции — показать многогранность трафаретной печати. В нее вошли работы из коллекции мастерской Community print & gallery, где за четыре года собраны произведения ключевых современных художников, среди которых Елена Филаретова, Миша Маркер, Максим Има, Маша Янковская и другие. Также в проекте участвуют молодые авторы из секции «Оммаж-ХХ» Студенческого клуба Русского музея. Куратором выступила основатель мастерской печати Community print & gallery Елизавета Орлова.