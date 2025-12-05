Шелкографию Владимира Абиха, Покраса Лампаса и Маши Янковской покажут на выставке «Сообщество печати» в Русском музее

Это совместный проект сверхмодной мастерской Community print & gallery и Молодежного сообщества музея.
12 декабря в Мультимедиа центр Русского музея открывается масштабная коллективная выставка «Сообщество печати».Она посвящена шелкографии как универсальному художественному методу, актуальному как для академистов, так и для стрит-артистов.
Идея экспозиции — показать многогранность трафаретной печати. В нее вошли работы из коллекции мастерской Community print & gallery, где за четыре года собраны произведения ключевых современных художников, среди которых Елена Филаретова, Миша Маркер, Максим Има, Маша Янковская и другие. Также в проекте участвуют молодые авторы из секции «Оммаж-ХХ» Студенческого клуба Русского музея. Куратором выступила основатель мастерской печати Community print & gallery Елизавета Орлова.
Куратор выставки:
Молодежное сообщество — относительно новый отдел Русского музея. Мы познакомились с ним буквально в момент его создания и сразу решили, что необходимо наладить взаимодействие.
Благодаря вниманию и поддержке Русского музея наша идея трансформировалась в масштабный образовательный проект, посвященный тиражной графике в целом. Для нас крайне важна поддержка тиражного искусства со стороны таких крупных институций, как Русский музей. Мы уверены: благодаря подобным проектам многие зрители откроют для себя печатную графику и познакомятся с ней через работы современных художников.
Одна из ключевых задач выставки — представлять современных художников, которые непосредственно работают в мастерской Community print, тем самым сохраняя многовековую традицию тиражного искусства, трасформируя ее под наше время.
Среди известных художников, чью графику можно будет увидеть: Владимир Абих, Базелевс, Александр Демкин, Мария Ермоленко, Максим Има, Алексей Лука, Покрас Лампас, Леша Мелки, Евгений Малышев, Миша Маркер, Ирина Моторина, Михаил Рубанков, Алла Рой, Евгений Старов, Елена Филаретова, Ринат Хабиров, Маша Янковская, Юлия Яцук, Андрей Beat.c, Никита Dusto, Aris Oner, 11811.
Параллельно выставке пройдет образовательная программа с лекциями об истории и современных тенденциях печатной графики, арт-среде Петербурга, а также мастер-классы и творческие встречи.
Публичная программа:
- 18 декабря, 16:30 — Лекция «Арт-сцена Петербурга 2010-х» со старшим научным сотрудником отдела новейших течений Русского музея Анастасией Карловой. Место проведения: Западный павильон Михайловского замка, Инженерная 8.
- 28 декабря, 13:00 — Лекция и мастер-класс «Высокая печать: история развития и особенности техники». Художник и выпускница Академии художеств, ведущий специалист по музейно-образовательной деятельности Анисия Теплякова расскажет об основах высокой печати, видах техник и мастер-класс по линогравюре.
- 5 января, 12:00 — Лекция «Искусство шелкографии» + кураторская экскурсия по выставке. Основатель мастерской Community Print, куратор проекта Елизавета Орлова расскажет о трафаретной печати, ее развитии как самостоятельного вида искусства.
- 10 января, 12:00 — Лекция «Офорт в Санкт-Петербургской Академии художеств». Руководитель мастерской офорта Академии художеств имени Репина Роман Оленич расскажет про историю, технику и развитие офорта.
- 17 января, 12:00 — Творческая встреча «Литография как сотворчество художника и печатника» с Лешей Мелки и Алексеем Барановым.
- 22 января, 16:30 — Лекция «Музеефикация уличного искусства». Научный сотрудник отдела новейших течений Мария Салтынова обсудит проблемы и историю включения граффити и стрит-арта в музейное пространство.
- 24 января, 12:00 — Лекция «Выставка «Случайный тираж» в KGallery. Как реактуализировать советскую печатную графику через современную». Обсудят куратор и журналист Александра Генералова и историк искусств Ксения Бендин.
- 31 января, 12:00 — Лекция «Печатная графика в livre d’artiste: традиции и новаторство». Эксперт в печатной графике, резидент «Пушкинской-10» Елена Машкарина подсветит феномен «книги художника» в европейском искусстве XX века на примере Пикассо, Матисса, Шагала.
- 7 февраля, 12:00 — Лекция «Карьера художника: на пути к успеху» с куратором Ксенией Чемезовой. Речь пойдет об устройстве арт-среды, навыках самопрезентации и практических шагах для профессионального старта.
Выставка «Сообщество печати» открыта с 12 декабря 2025 года по 12 февраля 2026 года в Мультимедиа центр Русского музея в Западном павильоне Михайловского замка на Инженерной улице, 8.
