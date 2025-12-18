В экспозиции — цветная автолитография, эксперименты с печатью, декоративность и Петербург. Основу проекта составят раритеты, собранные Кириллом Авелевым за последние 11 лет: это и редкие для Петербурга эстампы Бродского, привезенные из-за границы, и опус магнум Вильнера, переданные художником лично. Творчество обоих авторов представляет два полюса ленинградской графики: архитектурно-поэтический Петербург Бродского и фантасмагорический, литературный Ленинград Вильнера. Так, на выставке покажут его серию «Островитяне» по мотивам романа Андрея Белого «Петербург».

Выставка «Последние Ленинградской Литографии» открыта с 20 декабря 2025 по 24 января 2026 года в Библиотеке книжной графики на 7-й Красноармейской, 30.

6+