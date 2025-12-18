Экспериментальная мастерская просуществовала более 50 лет и дала старт культурному феномену.
20 декабря в Библиотеке книжной графики открывается выставка работ из частного собрания коллекционера Кирилла Авелева «Последние Ленинградской Литографии».
Знаменитая Экспериментальная литографская мастерская Ленинградской организации Союза художников РСФСР (а далее — Графическая лаборатория-мастерская секции графиков ЛОССХ) на Песочной набережной появилась в 1930-х годах по инициативе художника Всеволода Воинова. Ведущими руководителями были Именно с ее появлением связывают расцвет отечественной литографии — уже в 1938 году здесь отпечатывали цветные эстампы. Основная особенность лаборатории состояла в предоставленной свободе художникам, которые сами проводили работу через все стадии — от замысла до самого оттиска. В середине 1990-х мастерская на Песочной улице закрылась, ее ведущие художники разъехались. Это символически завершило историю явления. Просуществовав более полувека мастерская стала площадкой для многих визионеров. А последними из них стали иконы ленинградской школы графики — Вадим Бродский и Виктор Вильнер. Их работы покажут по случаю целых трех юбилеев: 80-летия Бродского, 100-летия Вильнера и 30-летия закрытия мастерской.
В экспозиции — цветная автолитография, эксперименты с печатью, декоративность и Петербург. Основу проекта составят раритеты, собранные Кириллом Авелевым за последние 11 лет: это и редкие для Петербурга эстампы Бродского, привезенные из-за границы, и опус магнум Вильнера, переданные художником лично. Творчество обоих авторов представляет два полюса ленинградской графики: архитектурно-поэтический Петербург Бродского и фантасмагорический, литературный Ленинград Вильнера. Так, на выставке покажут его серию «Островитяне» по мотивам романа Андрея Белого «Петербург».
Выставка «Последние Ленинградской Литографии» открыта с 20 декабря 2025 по 24 января 2026 года в Библиотеке книжной графики на 7-й Красноармейской, 30.
6+
