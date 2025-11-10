Художник Александр Дашевский собрал архивные работы Татьяны Ахметгалиевой, Семена Мотолянца и Владимира Козина в Marina Gisich Projects

Как отмечают в галерее, выставка «расскажет о городе, который становится зрительным залом, о его жителях, которым в конечном итоге адресованы послания художника и коллекционера». В рамках «Огорода против города» будет рассмотрена тема социальных и идеологических проектов, раздвигающих общественные границы и точки зрения, а также тех, для кого коллекция является высказыванием, адресованным неопределенному кругу лиц.

В рамках трех проектов — «Учитель, двойник, обезьяна», «Это моя дача!» и «Огород против города» — в пространстве Projects собрали работы более 30 художников-резидентов галереи и представят наглядную арт-летопись российского совриска.

Заключительная выставка «Огород против города» из цикла «Река времен не терпит льда» открыта с 14 ноября 2025 по 18 января 2026 года в Marina Gisich Projects на набережной Фонтанки, 121.

12+