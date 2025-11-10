Художник Александр Дашевский собрал архивные работы Татьяны Ахметгалиевой, Семена Мотолянца и Владимира Козина в Marina Gisich Projects

Художник, куратор, сооснователь «НеНеМу» и лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» собрал к 25-летию Marina Gisich Gallery авторов-резидентов в цикл из трех выставок-ретроспекций «Река времен не терпит льда». В пространстве уже показали первые две части проекта — «Учитель, двойник, обезьяна» и «Это моя дача!». А мы рассказываем о заключительной выставке.
14 ноября в Marina Gisich Projects открывается заключительная выставка из серии «Река времен не терпит льда» — «Огород против города». В экспозиции — редкие, архивные работы Марины Алексеевой, Тани Ахметгалиевой, Семена Мотолянца, Ивана Карпова, Максима Имы, Владимира Козина, Бориса Казакова и других.
Как отмечают в галерее, выставка «расскажет о городе, который становится зрительным залом, о его жителях, которым в конечном итоге адресованы послания художника и коллекционера». В рамках «Огорода против города» будет рассмотрена тема социальных и идеологических проектов, раздвигающих общественные границы и точки зрения, а также тех, для кого коллекция является высказыванием, адресованным неопределенному кругу лиц.
В рамках трех проектов — «Учитель, двойник, обезьяна», «Это моя дача!» и «Огород против города» — в пространстве Projects собрали работы более 30 художников-резидентов галереи и представят наглядную арт-летопись российского совриска.
Заключительная выставка «Огород против города» из цикла «Река времен не терпит льда» открыта с 14 ноября 2025 по 18 января 2026 года в Marina Gisich Projects на набережной Фонтанки, 121.
12+
