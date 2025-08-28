В Петербурге откроют постоянную экспозицию современного искусства — впервые в России при государственном музее!

10 сентября выставкой «Фрагменты эпох» откроют помещения нового здания Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков. Бывший особняк купца Ивана Алафузова администрация города передала в распоряжение институции в конце 2024 года.
Новое здание музея
МИСП давно и долго строил планы по открытию корпуса, где можно было бы разместить постоянную экспозицию (до этого музей делал только временные выставки). Новое здание, помимо прочего, очень удачно расположено — это буквально соседний с институцией дом. Кроме того, у бывшего особняка обширная площадь, которую постепенно осваивают.
Виктор Данилов. Баня. 1997
К музейным нуждам уже адаптировали парадные залы второго этажа. В них покажут более ста работ (на самом деле, капля в море — всего хранение насчитывает 12 000 единиц!) в разных медиумах. Планируются также два зала-инсталляции — воссозданная мастерская художника Виктора Данилова и живописно-скульптурный «Ловец» Марии Кулагиной, подаренный художницей МИСПу.
Четких тематических и хронологических рамок кураторы не устанавливают — и цель выставки видят в том, чтобы показать разнообразие и значимость коллекции, которую долгое время широкая публика могла видеть только частично. Теперь — не сразу, но по мере освоения пространства — она наконец-то будет доступна для осмотра: иллюстрировать развитие искусства двух последних веков.
Выставка продлится с 10 сентября по 11 января. Подробнее здесь.
0+
Комментарии (0)