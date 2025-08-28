В Петербурге откроют постоянную экспозицию современного искусства — впервые в России при государственном музее!

К музейным нуждам уже адаптировали парадные залы второго этажа. В них покажут более ста работ (на самом деле, капля в море — всего хранение насчитывает 12 000 единиц!) в разных медиумах. Планируются также два зала-инсталляции — воссозданная мастерская художника Виктора Данилова и живописно-скульптурный «Ловец» Марии Кулагиной, подаренный художницей МИСПу.

Четких тематических и хронологических рамок кураторы не устанавливают — и цель выставки видят в том, чтобы показать разнообразие и значимость коллекции, которую долгое время широкая публика могла видеть только частично. Теперь — не сразу, но по мере освоения пространства — она наконец-то будет доступна для осмотра: иллюстрировать развитие искусства двух последних веков.

Выставка продлится с 10 сентября по 11 января. Подробнее здесь.

0+